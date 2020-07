Mijn weekmoment: Vandalisme mag nooit het ‘nieuwe normaal’ worden

Iedere week gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Het bovenstaande had prima het begin kunnen zijn van eindelijk iets kunnen schrijven over het weer langs de lijn staan. Helaas was ik donderdagavond niet in de gelegenheid om in Roodeschool bij het duel Corenos-Middelstum te aanschouwen. Een zelf opgelegde deadline voor het leveren van vier interviews i.v.m. een bezoek aan het westen zorgde dat de lamp al op tijd uit was en dat in combinatie met het vroeg willen vertrekken naar eerst Haarlem en daarna Alkmaar zorgde dat ik niet in Roodeschool was. Maar in de loop van vrijdag kwamen de berichten op de sociale media binnen dat het prima was geregeld in Roodeschool. Twee ploegen die graag wilden voetballen en een groot aantal toeschouwers dat graag weer een wedstrijd wilde zien zorgden voor een mooie voetbalavond en die ons laat hopen dat dit ook in september overal een goed vervolg gaat krijgen. Het duel tussen Corenos en Middelstum eindigde overigens in 2-2 maar dat was voor alles en iedereen maar bijzaak.Sinds het uitbreken van het coronavirus zijn we op de Peperweg 7 toch wat meer TV gaan kijken waarbij, en wat ik in februari nog echt niet had gedacht, zelf Videoland en Netflix door ons bezocht worden. Maar vrijdagavond waren we op Molengroet in Alkmaar waar de harde wind het buiten zijn niet echt leuk maakte. Dat zorgde even voor wat zenders bekijken waarbij de verbazing niet eens groot was. Want het inschakelen op NPO1 lieten ons direct Claudia de Breij en Splinter Chabot bij het vreselijk programma M zien. Even waren we nog bang dat Peter R, Ali B of Elly Lust in de wachtkamer zaten maar dat viel gelukkig mee. Maar rap ging de TV uit en werd de papierenversie van VI, lag toevallig opeen stapel in de hal, opengeslagen. Waar je de VI vroeger van A tot Z en terug las bleef het nu beperkt tot de rubrieken ‘groot interview’ ‘balverliefd’ en de column van Nico. Want echt de rest … gebakken lucht van een generatie die niets kan/mag/wil zeggen. Verbazing was ervervolgens op zondag over moraalridder Ronald Koeman die Max Verstappen even ging veroordelen omdat hij niet knielde omdat Hamilton de kolder in zijn kop heeft gekregen in zijn 'strijd' tegen racisme. Ik had van die ‘gekte’ niet heel veel meegekregen want Martine mag fan zijn van dat ‘autootjegebeuren’, als ik die Robert Doornbos en Rob Kamphues als twee ADHD-pupers in de studio te keer zie gaan kies ik met heel veel plezier voor een andere activiteit. Maar moraalridder Koeman had er in Studio Sport een mening over maar wat hij niet had toen ‘knotje’ van Dijk en 'Tijgerprint' Depay het programma Veronica Inside in de ban deden. Toen wist ‘sneeuwvlokje’ niet hoe snel hij ‘knotje’ Van Dijk en teamgenoot ‘Tijgerprint’ Depay, met het shirt van de Duitser Olaf Thon in de hand, in de kont moest kruipen. Want Koeman moet natuurlijk wel vriendjes blijven met Van Dijk en Depay die hij nodig heeft om een goed resultaat op het EK te behalen. Maar er was meer verbazing want ook Merel van Dongen trok haar snaveltje richting Veronica Inside open. Merel schijnt een ‘Leeuwinnetje’ te zijn maar waar ze precies voetbalt, zou ik moeten googelen. Maar waarom zou ik dat doen want de prestaties van de Oranje Leeuwinnen, en ook Oranje , interesseren mij evenveel dan het WK-zwemmen voor goudvissen dat dit jaar op een van de bovenwindse eilanden maar wel zonder publiek wordt georganiseerd.Was er dit weekend bewondering maar vooral veel verbazing, helaas was er ook afgrijzen. Afgrijzen over weer een melding van vandalisme op een sportcomplex. Deze keer waren er een of meerdere vandalen op het sportcomplex van de SC Loppersum actief geweest. Net als veel andere verenigingen is Loppersum een vereniging die draait op de hulp van zijn vrijwilligers. Vrijwilligers met hart voor de club en wat voor veel verenigingen telt. In mijn ondertussen ruim tien jaar onderweg zijn met Puurvoetbal heb ik dit al vele malen voorbij zien komen. Vandalen die denken leuk te zijn door spullen van een vereniging te slopen of in te breken en dingen te stelen. Op facebook las ik dat de voetbalclub wacht tot woensdagavond om de daders een kans te geven om zich te melden. Dat de Lopsters dat doen mogen de daders blij mee zijn want ik had ze die kans niet gegeven. Ik had de beelden per direct openbaar gegooid zodat de daders snel gepakt konden worden.Zo werd het weer een week die op donderdag mooi begon maar door het vandalisme bij de SC Loppersum in mineur leek te eindigen. Maar gelukkig was daar op maandag 6 juli opeens een open brief van Johan Derksen waarin hij de vloer aanveegde met Arie Boomsma. De zogenaamde ‘BN-er’ die er samen met ‘knotje’ Van Dijk en ‘Tijgerprint’ Depay er voor heeft gezorgd dat het enige Tv-programma waarin vier mensen aan tafel, Van der Gijp, Derksen, Kieft en Boskamp , altijd echt zijn van de buis verdwijnt. Maar Johan veegde gelukkig de vloer aan met Arie en wat hij wat mij betreft met die hele kliek wat rond die nepprogramma’s hangt had mogen doen. Door de brief van Johan, het voetballen in Roodeschool en de bezoeken aan Alkmaar en Haarlem overheerste het goede gevoel wat betreft de week . Een gevoel wat echter nog mooier had kunnen zijn wanneer SC Loppersum de beelden van het vandalisme gewoon online had gezet . Want we gaan vandalisme toch hopelijk niet als een onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ zien al denken sommige 'hopeloze gevallen' misschien van wel.