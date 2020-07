Training SV Bedum Oldstars in het teken van, ja waar niet van

Dat mijn wekelijkse column over de training van de SV Bedum Oldstars wat later is dan normaal had meerdere oorzaken. Zo was woensdagmiddag de hulp van opa en Martine in Uithuizermeeden gewenst om even op Maud en Tim te passen, moesten er op donderdag vier interviews worden ‘ingekleurd’ voor de Ommelander Courant, had ik een afspraak met de oud-clubarts van Bayern München, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt en stond er een bezoek aan Haarlem en Alkmaar gepland om daar Ronald, Sabrina, Arjen, Thomas, Krista maar vooral Morris en Noor eindelijk een keer weer te zien.Maar eerst gaan we terug naar de woensdagmorgen waar Arjen Robben de gemoederen op deze eerste training in juli van de SV Bedum Oldstars behoorlijk bezighield. Natuurlijk had iedereen een mening over de terugkeer van een voetballer die voor FC Groningen zeker nog van waarde kan zijn. Maar huilende mannen die al een paar nachten niet hadden geslapen door de komst van Robben waren er gelukkig niet zichtbaar en wat natuurlijk ook sterk overdreven zou zijn. Maar Bedum was weer in beeld want Hart van Nederland, en het AD lieten zien en lezen dat er maar weinig boven Groningen gaat. Zo links en rechts valt er weliswaar met regelmaat een aardbeving te melden maar dat valt in het niet bij wat er op dit moment bij de eredivisionist aan de hand is. Waar een paar weken geleden nog een elftal medewerkers ontslagen werd, er waar er zijn die echt geen topsalaris hadden, hoor je daar opeens niemand meer over. Maar wat maakt het verder uit. Want op deze woensdagochtend was de euforie groot waar ik mij wel mee vermaakt heb zonder in deze euforie mee te willen gaan. Op deze woensdagochtend waren er verder wat ‘stars’ afwezig zoals Ger Bolhuis die door zijn contacten op Curaçao op Radio Curaçao mocht vertellen wat hij van de ‘Robben-gekte’ vond. Verder was Gertjan Bos in het burger aanwezig. Gertjan was geblesseerd en was daarom door Martin gevraagd of hij de ex- ‘el presidente’ later op de morgen bij het programma koffietijd wilde vertegenwoordigen. Verder was ook Tonnie Niemeijer niet aanwezig en dat was even een ander verhaal. Der Bomber was twee weken geleden met een hamstringblessure naar de kant gegaan. Een sprint als Ursain Bolt in zijn beste dagen werd Tonnie fataal en dat zorgde dus voor een tweede week van absentie. Maar de komst van Robben zorgde ook dat we weer wisten wie Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt was. Dat was de ‘tovenaar van Beieren’ die Robben als clubarts van Bayern München al talloze keren weer fit had gekregen. En dat fit krijgen moest ‘Hansi’ dus ook bij onze Bomber kunnen lukken. Maar grote drukte bij de ondertussen 77jarige playboy zorgde dat het eerst een telefonisch consult werd waarbij Müller-Wohlfahrt beloofde dat hij persoonlijk naar Bedum gaat komen wanneer der Bomber half augustus nog niet weer op het trainingsveld staat. Zo was het allemaal nieuws op een training waar de regels weer wat verder versoepeld werden en onze trainert Nanno druk is met het zeemeerminnen-gehalte in Engelbert op peil te houden cq te brengen. Maar naast ‘zijn activiteiten in het zwemparadijs van Engelbert stond er voor de ambassadeur van het Walking Football in de provincie nog een activiteit op stapel. Eind april had het koning Wim al behaagd om Nanno te benoemen tot iets waar je een lintje voor krijgt. Door het coronavirus had de burgermeester van Groningen hem toen al wel gebeld maar mocht hij de versierselen op 3 juli komen halen. De foto’s van coördinator Van Woudenberg waren duidelijk, Koen en Nanno glommen beide van trots. Dit alles kreeg ik vrijdagavond mee in Alkmaar waar we verbleven op onze vaste uitvalsbasis ‘Molengroet’ zodat we onze familiebezoeken mooi kunnen combineren met een bezoek aan een door beide zo geliefde Noordzeekust. Maar naast het lintje van Nanno, en de nog steeds doorgaande gekte rond Robben, was er nog meer nieuws want Sjaak was 82 jaar geworden. De man die een rentree overweegt in het eerste elftal van Ajax vierde op 3 juli zijn geboortedag. Drie juli was trouwens sowieso een bijzondere dag. Niet alleen stond die dag in het teken van voetballen en torens bouwen met kleinzoon Morris, het was ook de dag dat Peter Hyballa er bij NAC uitgegooid werd. Niet helemaal vreemd dat die, in mijn ogen dwaas, de laan werd uitgegooid. Maar hij heeft ook fans want er gaan geruchten dat er wat ‘stars’ zijn die een gasttraining van Hyballa wel zien zitten. Dat kan en wie weet is Hyballa daar toe bereid om een keer te komen trainen in de periode dat Nanno nog in zwemparadijs ‘Engelbert’ actief is. Zo gebeurde er in een bijzondere week het nodige aan nieuws waar wat over te schrijven viel en waar ik het onderwerp Robben nog het minst belangrijke van vond. Want der Bomber moet snel terugkeren, Nanno zal zeker trots zijn op zijn lintje en Hyballa mag een keer komen trainen. Maar de ‘gekte ‘ rond Robben neem ik graag voor kennisgeving aan ……