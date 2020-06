Training SV Bedum Oldstars was anders dan anders en ‘bloody hot’

De derde training van woensdag 24 juni was er een in de categorie ‘bloody hot’, veel ‘nieuwe gezichten, een nieuwe hobby van Wessel en een ‘slecht’ begin.Door het verwachte warme weer was de training van deze woensdag een uur vervroegd en dat kwam mij slecht uit. Want we hadden voor onze vriend Bietsj namelijk een driedaags verblijf in dierenhotel De Hooge Hoeve in Zuidhorn , een aanrader, besproken en waar hij om 09.00 uur werd verwacht. Nu is een ritje Ezinge-Zuidhorn niet ver maar wel als ze bijna alle wegen afsluiten die er af te sluiten zijn. Want echt het is ‘crazy’ wat er op dit moment op het hogeland en westerkwartier gebeurt. Je neemt het woord potverteren niet in de mond, de gemeente het hogeland heeft bijna geen nagel om zijn kont te krabben, en ik kan mij ook niet voorstellen dat de provincie Groningen bulkt van de ‘florijnen’. Maar om 09.00 uur in Zuidhorn moeten zijn zorgde dat het later werd dat ik in Bedum arriveerde en daardoor het sociale gebeuren voorafgaand aan de training niet meemaakte. Ik moet zeggen , dat voelde als een gemis want het sociale gebeuren, samen met de partijvormen, is als slagroom op de taart, mayonaise bij het patatje of de uitjes bij een zoute haring. Dat mag niet ontbreken maar deze keer viel ik binnen in een al onderweg zijnde training waar het nog wel even ging over de uitzending van Veronica Inside. Vreemd eigenlijk dat een Tv-programma de gemoederen zo bezig kan houden maar wat na de stupide actie van Virgil ‘knotje’ van Dijk ergens wel logisch is. Ik heb nog nooit wat met ‘knotje’ gehad maar wat ook geldt voor een andere demagoog Dirk Kuyt. Gasten als ‘knotje’ en die Katwijker zeggen dat wat ze willen zeggen en ondertussen hebben ze schijt aan alles. Op de sociale media werden er een paar helemaal ‘geil’ toen ‘Knotje’ vier seizoenkaarten van Groningen kocht maar wat natuurlijk lachwekkend was. Maar genoeg over ‘Knotje’ van Dijk en zijn meelopers , waaronder sneeuwvlokje Koeman, want belangrijker was dat er weer wat nieuwe gezichten aanwezig waren. Zo was Tiemen wel even klaar met het bootjes tellen in de haven van Delfzijl en waren ook Bertus Bolhuis en Geert Raven weer terug van weggeweest. Wie nog niet is gesignaleerd is Geert Brands. Maar dat heeft een heldere reden want als ijskrabber heeft hij zijn activiteiten uit kunnen breiden. Ook in Bedum barst het, precies eender dan in Ezinge, van de zwembaden met de afmetingen van bijna een kwart voetbalveld. En al die zwembaden hebben last van aanslag op de bodem en wat er met een speciale ijskrabber techniek prima af te halen is. Maar de komende dagen , in het weekend gaan de temperaturen wat naar beneden zodat Geert geen excuus meer heeft om niet te komen trainen. Wel aanwezig was Wessel en dat was knap. De man die meedogenlozer is dan Jaap Stam in zijn beste jaren heeft namelijk een nieuwe hobby. Iets wat opviel toen Wessel een hesje kreeg van trainer/coach/scheidsrechter/ coördinator/voetballer Jan van Woudenberg. Omdat het ‘bloody hot’ was ging het shirt uit en het hesje aan en was duidelijk te zien, Wessel is namelijk ook wielrenner. Dat was duidelijk aan de kleurschakering op zijn lichaam te zien. Waar je bij sommige blote vrouwen duidelijk kunt zien dat ze topless zonnen was bij Wessel zichtbaar waar het shirt van de Jumbo-Vista Oldstars-ploeg zijn goddelijk .lichaam bedekte. Maar eerlijk is eerlijk, zijn fietsescapades hebben geen invloed op het voetballen want hij zat bij de winnende partij en dat was de schuld van Bertus Bolhuis. Dat was de man in vorm die 2x scoorde en een ‘aanslag’ van Geert Raven overleefde. Even bleef Bertus liggen maar al snel ging het weer voor de man voor wie het nu maar eens klaar moet zijn met blessureleed. Zo werd het weer een mooie morgen op een snoeihete grasmat waar we volgens de regels van het ‘nieuwe normaal’ een prima partij speelden.