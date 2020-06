Veel goed nieuws bij training SV Bedum Oldstars

Woensdag 17 juni stond de tweede ‘coronaproof-training’ voor de SV Bedum Oldstars op het programma. Een training die in het teken stond van vooral veel goed nieuwsBij aankomst op het zonovergoten terras, de kantines in Nederland zijn door Mark en zijn hulptroepen nog steeds tot verboden gebied verklaart, waren er al een aantal ‘Stars’ present. De koffie was, dankzij Dineke, Swanny en Kees ook weer prima van smaak, zo dat het prettig toeven was op het terras. Al snel ging het over de visescapades van Massoud die op les is bij Hans Spier en Jacob Venema. Deze keer was de locatie Aduarderzijl waar Massoud, die ondertussen ook het wielrennen heeft ontdekt, op zijn fiets arriveerde. Dit omdat er in het vehikel van Jacob door de aanwezigheid van een twintigtal hengels en verdere attributen die een visser nodig schijnt te hebben, althans dat zie ik met regelmaat langs het Aduarderdiep, om een vis van diverse pluimage aan de haak te slaan. Waar Massoud op de dinsdag bij het vissen zijn kunsten wel vertoonde was dit woensdag anders. Want een scheuring binnen de afdeling van de politieke partij waar hij sympathie voor heeft binnen de gemeente Het Hogeland, de SP, zorgde voor een spoedoverleg. Persoonlijk zou ik voor het voetballen gekozen hebben maar dat is een ander verhaal. Een goed verhaal had Hans Apotheker te vertellen. Hans sukkelt al een aantal jaren met zijn gezondheid maar hij krijgt nog steeds positieve berichten uit het ziekenhuis. Goed te horen voor Hans en ook voor ons omdat je die Apotheker er in alles prima bij kunt hebben. Maar er was nog meer goed nieuws te melden want het had de gemeente, en dus ook het bestuur, behaagd om over de zomer het kunstgras open te houden. Niks sluiting van het hoofdveld want dat was door het coronavirus al ruim twee maanden ‘out of competition’ geweest. Een volledige terechte beslissing want er is een gezegde , die wat geeft ontvangt ook wat. Op deze derde woensdag in juni was het verder warm en dat was even minder voor de spelers die in het paars waren. Niet in een shirt maar in hun trainingsjack wat samen met de opwarming door de kunstsprieten geen pretje was. Tijdens de partijvorm werd duidelijk dat we nog steeds met de ‘try-outs bezig zijn. Waar de een tevreden was over de regels lag dat bij een ander duidelijk anders en waar dus nog even aan gespijkerd moet worden. Want de P van plezier moet er voor een ieder zijn en wat ook zeker goed gaat komen. Mooi om te zien is namelijk dat iedereen wel wil meedenken om de partijvormen ‘coronaproof’ te krijgen. Wat dat betreft was het weer een prima morgen waarbij ik wel merkte dat een teugreis naar Ezinge niet fijn is wanneer je niet gedoucht hebt. Het uitzweten in de auto is niet fijn en daarom snap ik ook niets van ouders, jeugdtrainers, leiders die de jeugd in natte en bezwete voetbalkleren huiswaarts laat keren. Wat dat betreft hoop ik dat de kleedkamers over niet hele lange tijd weer beschikbaar zijn want het niet kunnen douchen is wel een smet op een verder prima trainingsmorgen die dankzij de medewerking van een ieder ook in de zomer gewoon mogen doorgaan.