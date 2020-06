Anderhalfmeter is zo gek nog niet

Toegegeven, ik heb soms ook de nodige moeite om mijn emoties te beheersen op de bank. De in mijn ogen inconsequent fluitende arbiter van dienst, of een goedwillende vader van de tegenpartij die de vlag heeft opgepakt maar nog geen inworp van een buitenspelsituatie kan onderscheiden, hebben ook afgelopen seizoen mijn zaterdagochtenden meermalen verpest.Jaren geleden zat ik zo wekelijks naast Peter Hoekstra bij een jeugdwedstrijd van FC Groningen op de bank, die mij keurige met de benen over elkaar vroeg wat mij bezielde als ik een beslissing van de leidsman betwistte. De rust zelve was hij. Ik had er best wat van kunnen leren. Maar ook nu bij de JO13 gaat het echt wel ergens om. Over een simpele redenatie ‘het is maar een spelletje’ kan ik mij enorm opwinden. Zelfs een spelletje speel je om te winnen, laat staan als het een voetbalwedstrijd betreft. Twee gele kaarten rijker, maar een illusie armer (je kunt er immers toch niks aan veranderen) zal ik mij tot in de lengte van jaren druk blijven maken om arbitraire dwalingen, opzettelijke thuisfluiters en andere randfiguren in en om het veld.Hoewel? De trainingen van de jeugd hadden de afgelopen maanden veel weg van de besloten trainingen van het Nederlands elftal. Af en toe kon je een glimp opvangen, maar wijzer werd je er niet van. Spelers werden bij het hek afgezet, de ouders konden rechtsomkeert maken. Wat een weelde! De trainers konden in alle rust de jongens beter maken en hoefden zich niet te bekommeren om de ouders die op elke vorm wel wat aan te merken hadden.Laat wat dat betreft het nieuwe amateurseizoen zo snel mogelijk beginnen. Niet alleen omdat ik de voetballoze zaterdagen inmiddels meer dan beu ben, maar ook omdat de ouders de zoveel besproken anderhalve meter in acht moeten nemen. Eindelijk zou dit de frustraties over de druk mee coachende vader leunend tegen de doelpaal waar zijn zoontje of dochtertje de goalie is, of de ouders en grootouders die zonder enige gêne zij aan zij met beide voeten de kalkstreep allang gepasseerd zijn, wegnemen. Wat een rust. En wat een weelde voor onze pupillen. Laat die goedbedoelde adviezen toch eens achterwege. Laat ze zelf keuzes maken, fouten maken ook vooral. Want alleen dan word je beter. Alleen dan neem je echt zelf initiatief. En ja, alleen dan ook zal de scheidsrechter ook een leuke ochtend of middag hebben. Die anderhalve meter is eigenlijk zo gek nog niet…