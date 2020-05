FC Hogeland, een luchtballon die al is geknapt voor hij is opgelaten.

Hoe mooi zou het zijn een team samen te stellen vanuit alle clubs in onze gemeente en jaarlijks een voetbalwedstrijd tegen FC Groningen te spelen. In Eemsmond was dit evenement, dat in 2018 zijn 10 jarig jubileum vierde en toen is gestopt vanwege de herindeling, een jaarlijks terugkerend evenement. Wat het CDA betreft pakken we dit in onze nieuwe gemeente Het Hogeland weer op, een echt samenbindend evenement voor jong en oud!Het bovenstaande was het slot van de startnotitie voor de nieuwe sportvisie dat in dit geval werd gepresenteerd door het CDA en werd verwoord door Harma Dost. Een tekst die circuleerde op de sociale media en die ook mijn nieuwsgierigheid wekte. Dit omdat de kop FC Hogeland mij ‘triggerde’ omdat je wel vaker geluiden hoorde van, we moeten op het Hogeland meer gaan samenwerken om ons te ‘wapenen’ tegen de grotere clubs uit onze regio. Na mij eerst door de startnotitie voor de nieuwe sportvisie te hebben ‘geworsteld’, bij iets met het huis van de sport en buurtcoaches doen krijg ik vlekken in mijn nek, kwam ik aan bij het laatste punt. Even dacht ik dat Harma Dost en haar partijgenoten te diep in het glaasje hadden gekeken maar al snel begreep ik dat het CDA het serieus meende. Het duel wat FC Groningen tien jaar in de gemeente Eemsmond speelde tegen een team bestaande uit spelers van de zeven verenigingen uit die gemeente moest weer terug op de agenda. Harma noemde het in haar betoog een samenbindend evenement voor jong en oud en wat het ook vaak was. Maar hoe vaker het georganiseerd werd hoe moeilijker het werd om bijvoorbeeld tot een selectie te komen. Dit omdat er in bepaalde periodes gespeeld werd met als motto, iedereen binnen een team moet een keer tegen FC Groningen gespeeld hebben. In de beginjaren was dat anders, toen was het allemaal nieuw en stonden er bij de eerste keer in Roodeschool een record aantal toeschouwers langs de lijn. Een aantal wat later ook nooit meer is gehaald. Iets wat soms ook de ‘schuld’ van FC Groningen was die op dat moment geen aankoop had gedaan waar je als voetballiefhebber voor naar het stadion of bijvoorbeeld Uithuizermeeden of Zandeweer zou gaan. Na tien jaar was het, en daar waren alle partijen het wel over eens, daarom ook mooi geweest waarbij RWE een prima sponsor was en de vrijwilligers van de zeven verenigingen iedere keer prima werk deden. Maar met zeven clubs was het soms al een crime om tot een juiste verdeelsleutel richting een selectie te komen. En daarom begrijp ik deze ‘luchtballon’ van het CDA ook niet. Even tellen leert dat er zeventien verenigingen binnen de grenzen van de gemeente het Hogeland spelen en die natuurlijk in de plannen van het CDA allemaal een speler mogen leveren. De oud-wethouder sportzaken van De Marne vond dat, na mijn commentaar op dit idee op de sociale media, wel een klusje voor mij. Ik kan de oud-wethouder vertellen dat ik, samen met Martine, nog liever een dagkaart bij de IKEA neem dan dat ik mijn vingers aan deze ‘gekkigheid’ zou willen branden. Want dan zou ik namelijk puur op kwaliteit gaan selecteren en niet volgens het ‘coach van het jaar-principe’ waarbij je van een team maar een speler mag kiezen. Als het CDA alleen maar voor de ‘leuk’ gaat moeten ze Jan Dirk van der Zee nemen. De directeur amateurvoetbal ziet winnen niet als belangrijk maar wat ik anders zie. In onze kaartcompetitie in ‘café PW7’ sta ik ruim achter maar gelukkig duurt de zomer nog lang zodat herstel nog mogelijk is. Want dat is wat voor mij telt, WINNEN. Maar in de plannen van het CDA zit dat er niet in waarbij ik geen plan zie wat een kans van slagen heeft. Dan denk ik aan sponsoren, locatie, vrijwilligers, staf, spelers… en het willen komen van FC Groningen. Daarom CDA, ga jullie maar meer richten op de breedtesport in jullie gebied i.p.v. een luchtballon opblazen en die al knalt voor hij is opgelaten daar heeft iedereen wat aan en dan zijn dat uiteindelijk de WINNAARS..