Dat Eext na het ‘drama’ op 26 mei 2016 nu promoveert is alleen maar gerechtigheid.

Sinds het seizoen 2018-2019 doe ik voor dede belverslagen over de verrichtingen van de in totaal 9 clubs in het verspreidingsgebied van de regionale krant. Een bezigheid wat er voor zorgt dat je een bepaalde betrokkenheid voelt bij de negen verenigingen zoals ik die ook heb bij de verenigingen bij ons op het hogeland en een paar uit de gemeente WesterkwartierDonderdag 26 mei 2016 zal voor de voetbalvereniging Eext voor altijd de geschiedenis in gaan als, sportief gezien, een zwarte dag in de clubhistorie. Op die bewuste donderdag in mei werd Eext namelijk op werkelijk schandalige wijze een promotie door de neus geboord. Cambuur-trainer Henk de Jong had het enkele weken geleden over een schande voor het voetbal dat Cambuur niet promoveerde naar de eredivisie maar op die bewuste donderdag was de schande in Eext bijna even groot. Voor het nacompetitieduel tegen Pesse was het trio Roos, Bakker en Boorsma aangesteld om het duel in goede banen te leiden. In de bestuurskamer van Eext ging het vervolgens al fout toen de nestor van het trio, dhr. Bakker, zag dat zijn ‘baas’ wat jonger was. Van zijn hoofd was op dat moment ‘af te schrapen’ dat hij not amused was maar wat aan de man die de achternaam heeft van een bloem waar Bette Midler ooit een nummer over zong en de voornaam draagt van de man die Ajax 25 jaar geleden de winst in de CL-finale tegen AC Milan, compleet aan voorbij ging. Die liet namelijk alleen maar blijken dat het volkomen terecht was dat hij dit duel mocht fluiten. Dat er vervolgens die avond geen ongelukken zijn gebeurd verbaasd mij nog alle dagen want als er een ploeg ooit door een scheidsrechter belazerd is dan was het wel Eext . Ruim twintig minuten aan extratijd kwam erbij waar de thuisploeg met een 2-0 voorsprong aan begon maar uiteindelijk beëindigde met een 2-2 stand op het scorebord. Dat zorgde al voor vertwijfelde taferelen bij de thuisploeg wat in de verlenging alleen maar erger werd. In de verlenging was Eext mentaal gebroken en liep Pesse uit naar een 2-4 voorsprong en wat ook de eindstand werd. Dat was een catastrofe voor de Eextenaren en helemaal toen assistent Bakker na afloop met de mededeling kwam dat hij het op de stand van 2-1 al ruimschoots tijd vond maar niet reageerde. Zo werd Eext dus ‘genaaid’ door een duo waar evenveel chemie tussen aanwezig was dan tussen Louis van Gaal en Johan Cruijff, dus helemaal niets. Van deze zwarte donderdag kreeg de voetbalclub even een tik en werd het, en met alle respect, wat gerommel in de marge van de vijfde klasse. Trainers kwamen, en gingen soms nog sneller weer weg, en de resultaten waren matig tot slecht. Ik vond dat jammer omdat ik sinds 26 mei 2016 duidelijk sympathie voor Eext had gekregen en de woede richting dat arbitraal duo volledig begreep. Maar helaas de geschiedenis kun je niet terugdraaien en Eext moest verder. Dit seizoen kwam er met Hemmo Kuipers een vierde trainer binnen vier jaar. Een trainer die wat buiten zijn comfort zone ‘Oost-Groningen’ trad om elders te gaan trainen. Tussen Hemmo en de groep klikte het en Eext begon sterk aan het seizoen. Iets wat steeds meer gestalte kreeg zodat Eext bij het uitbreken van het coronavirus qua verliespunten en ongeslagen aan de leiding ging in zondag 5E. Maar weer dreigde een tragedie voor Eext toen de KNVB een punt achter het seizoen zette en er geen kampioenen, promovendus en degradanten waren. Dat zorgde dat Eext dus een hernieuwde poging moest wagen om uit de vijfde klasse te komen. Maar eindelijk was daar een vorm van gerechtigheid toen de bond bekend maakte dat er de mogelijkheid werd geboden aan de lijstaanvoerders om te promoveren en aan de hekkensluiters om te degraderen. Een optie waar Eext uiteraard gebruik van wilde maken en wat op, en hoe bizar, 26 mei 2020 gehonoreerd werd. Precies vier jaar na een zwarte dag in de clubgeschiedenis was daar eindelijk gerechtigheid. Eindelijk gerechtigheid voor het optreden van twee mannen die hun ego niet aan de kant konden/wilden zetten en er daarom er op donderdag 26 mei 2016 een zootje van wisten te maken, En dat zorgde dat dit duel in Eext voor eeuwig op mijn netvlies staat en ik voor altijd een bepaalde sympathie voor Eext zal houden en ze veel succes in de vierde klasse gun..