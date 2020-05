Als Walking footballer in een hokje? … ik wordt er niet alleen een beetje ‘moe’ van !

Sinds het coronavirus wereldwijd voor een pandemie heeft gezorgd ziet de wereld er ook voor mij heel anders uit. Een wereld waarin ik mij moet ‘behelpen’ met rondjes versneld voortbewegen, wandelen met Bietsj, het gelukkig nog de nodige interviews mogen doen, Netflix kijken en niet onbelangrijk het meedoen aan een sportquiz die een van mijn teamgenoten bij de SV Bedum Oldstars, Henk Diepenbroek, heeft opgezet.Op het moment dat rond 12 maart ook in Nederland het coronavirus uitbrak ging ook het sportcomplex in Bedum op slot. Een logische stap want alle sportcomplexen en sporthallen moesten de poorten sluiten. Dat zorgde dat ik als ‘buitenlander’ die in Ezinge woont ,maar in Bedum voetbalt, mijn teamgenoten vanaf dat moment niet meer heb gezien waar vrijdag 22 mei verandering in kwam. Toen was ik namelijk op bezoek bij Aalderik en Dineke Venhuizen voor een interview dat in een van de komende weken in de Ommelander Courant zal verschijnen. Een gezellige middag waar natuurlijk het Walking Football ook ter sprake kwam. Dit omdat Aalderik ook lid is van de SV Bedum Oldstars en Dineke met grote regelmaat op de woensdag gastvrouw in de kantine is. Samen kwamen we een beetje tot de conclusie dat de Walking Football-tak er toch maar wat bekaaid bij weg komt en waar ik op persoonlijke titel aan toevoeg dat ik dit nog heel zachtjes vind uitgedrukt. Ik gun het alle voetballers en voetbalsters van SV Bedum van harte maar over de hele breedte gezien word ik een beetje moe van de kreet ‘wij/jullie zijn een risicogroep’. Daar begin ik mij steeds meer aan te irriteren omdat ik denk dat er anderen zijn die meer tot een risicogroep behoren. In mijn ogen zijn dat meer de ‘mafkezen’ die op een warme dag hutje mutje ergens op een strand gaan liggen bruinen. Of die op zaterdag in het centrum van Apeldoorn uit een winkelstraat gebonjourd worden omdat het daar te druk is en anderhalf meter afstand houden geen optie meer is. Deze week las ik een artikel dat het buitensporten, en zelfs de contactsporten, voor bijna geen besmettingen zorgt en wat bij het Walking Football, waar lichamelijk contact is verboden, dus nog geringer is. Daar dacht ik opeens aan toen ik met de door teamgenoot Johan Kuiters voor mij bedachte vijftien vragen bezig was. Opeens bedacht ik mij dat er een tak aan de Bedumer voetbalboom een beetje ‘gediscrimineerd’ wordt en wat in mijn ogen helemaal niet nodig, en ook onterecht, is. In een vrij land, wat Nederland gelukkig is, kunnen ook de walkingfootballers van SV Bedum namelijk zelf prima de keuze maken of ze wel of niet aan een training willen deelnemen waarbij ik denk dat het overgrote deel wel aanwezig zou zijn. Want de term ‘ kwetsbare groep’ aan een bepaalde leeftijd slaat als het vrouwelijk geslachtsdeel op ‘Dirk’. Naast het trainen zou het even aanhalen van de sociale contacten ook het juiste gevoel geven en helemaal nu de strijd om de winst in de SV Bedum Oldstars-sportquiz in volle hevigheid is losgebarsten. Zeventien teamgenoten hadden zich aangemeld, vond ik wat aan de lage kant, voor de online quiz die Henk Diepenbroek organiseert. Van de 17 hadden er tien de vragen in de eerste ronde beantwoord en op zaterdag 23 mei waren er vier die voor de deadline van 24 mei vóór 18 uur de antwoorden van ronde twee hadden geretourneerd. Dat waren er dus maar een paar en wat mede de ‘schuld’ is van het niet mogen trainen. Hadden we namelijk wel kunnen trainen dan was dit namelijk niet gebeurd en had Henk niet voor bijna Jan met de korte achternaam een sportquiz in elkaar gezet. Dan was de sportquiz op de woensdagochtend gaan leven als een mooi onderdeel van het sociaal gebeuren wat het Walking Football toch vooral is. Want om heel eerlijk te zijn, ik wordt niet alleen een beetje moe van het feit dat ik als walking footballer in een hokje gedrukt wordt. Ik word daar ook ….. en dat mag iedereen zelf invullen ….van !!!