Mijn ‘weekendmoment’: Kinderen in stadions wordt niks en BVO’s moeten niet janken en de tering naar de nering zetten.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt..Het bovenstaande is al een groot aantal weken niet meer in beeld al moet ik wel zeggen dat dit alleen geldt voor. Want helaas komen de woorden afgrijzen en verbazing sinds 7 maart nog bijna alle weekenden, maar ook doordeweeks, zeker een keer voorbij. Wanneer ik aan verbazing en afgrijzen denk wil ik het niet eens hebben over volle stranden, bouwmarkten waar verkeersregelaars moeten staan om parkeerproblemen op te lossen of over supermarkten waar ze elkaar een tik verkopen omdat ze even op hun beurt moeten wachten. Om eerlijk te zijn boeit mij dat niet meer wie wat wel of niet doet. Men doet maar wat men denkt wat kan maar dan niet gaan piepen als er een hete zomer komt, en we hutje mutje op het strand gaan liggen of leuke tuinfeesten organiseren, en het coronavirus zegt, bedankt voor jullie medewerking dat het zorgpersoneel weer alle zeilen bij moet zetten om het aantal sterfgevallen te beperken.” Daarom begreep ik ook Sjoerd Mossou niet. De voor het AD werkzame sportjournalist kwam met het plan om kinderen, als vervangers van de vaste supporters, bij betaalde clubs op de tribune plaats te laten nemen. Even dacht ik dat Sjoerd te diep in het glaasje had gekeken maar dit bleek niet het geval. Want Wouter Gudde van FC Groningen en Wilco van Schaikn als directeur van NEC n zagen dat wel zitten. Lekker een vol stadion met kinderen tot twaalf jaar die ‘gewoon’ op de fiets naar het stadion komen. Althans dat zou in deze tijd wel handig zijn. Ik heb geen idee of Sjoerd over het vervoeren van de kids heeft nagedacht en ook over het gedrag van kinderen tot twaalf jaar zonder begeleiding. Wat dat betreft ben ik het met Johan Derksen eens die bij Veronica Inside zei, We moeten realistisch zijn: Er wordt gevoetbald voor lege tribunes. Met kinderen wordt dat alleen maar een chaos. Die kinderen doe je daar ook geen plezier mee. Die worden na een halfuur balorig, die gaan rennen over de tribunes. Dat wordt helemaal niks." Inderdaad je zal het als kind maar treffen dat je naar een ‘zaadpot’ van NEC tegen Helmond Sport mag of naar afbraakpartij van Groningen tegen RKC mag en het begint keihard te regenen. Maar wat te denken wat het betekent voor ‘gastjes’ van tien jaar of jonger die voor minimaal twee uur worden ‘opgesloten’ in een stadion. Dan worden er een paar gillend ‘gek’ en geen vader of moeder in de buurt. Ik had daarom niet verwacht dat die Van Schaik en Gudde zo ‘opgewonden’ reageerden op dit idee hoewel .. bij Gudde wel een beetje. Die ging ook al een beetje uit zijn plaat toen er een paar oud-spelers nog wat kleingeld los in hun zak hadden en daar een paar seizoenkaartjes voor kochten. Er waren die daar lyrisch over deden maar er waren, waaronder ik, die dat gebaar niet echt genereus vonden. Zo blijft ook tijdens de periode dat het coronavirus ons nog wel even bezig blijft houden in voetballand/verwonderland alles gewoon blijft zoals het altijd was. En dat is dat de waan van de dag blijft regeren waarbij de miljoenen in het rond blijven vliegen en de BVO’s ons allemaal willen doen geloven dat ze het slecht hebben. Maar dat is helemaal niet waar, ze hebben het alleen maar een beetje minder en moeten eens leren , en precies eender dan bijna iedereen, dat ze de tering naar de nering moeten zetten.”