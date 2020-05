Jan Dirk van der Zee had Rutte en consorten terug moeten fluiten

Ik ben , en wat voldoende bekend is, geen fan van onze directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. Maar sinds deze week dacht ik even dat ik mijn mening over ‘JD’ moest herzien omdat de geboren Gorredijker mij met zijn teksten heel blij maakte. Maar helaas, na het goed lezen was het ook deze keer weer gebakken lucht.De volgende tekst kwam ik deze week namelijk op internet tegen en die ik toch maar even een paar keer heb gelezen: ,,.”Je wilt niet zeikerig overkomen maar om nu te zeggen dat ‘onze’ directeur nu echt wat nieuws vertelde kan ik niet zeggen. We moeten allemaal flink ons best doen en ons goed aan de regels houden. Iets wat voor de een, zo merk ik in mijn eigen woonomgeving, gemakkelijker is dan voor een ander. Volgens mij is anderhalf meter nog steeds, althans dat heb ik op school geleert, 150 centimeter maar waar velen anders over denken. Daarom geloof ik er ook niets van dat er op amateurniveau rond de herfstvakantie weer gevoetbald wordt. Iets wat ook betekent dat het Walking Football, althans voor mij, tot dan nog niet in beeld is. Toen Mark Rutte op 21 april met de mededeling kwam dat de jeugd onder voorwaarden mocht sporten waren velen euforisch. Een euforie waar ik nog steeds niets van begrijp. Voor de kinderen tot twaalf jaar veranderde er niet veel want die mochten gelukkig weer partijtjes spelen. Het enige wat niet mocht was douchen op de club maar dat maakte velen niets uit. Dit omdat het douchen op de club bij velen nooit op het programma staat. Voor de twaalf tot achttienjarigen veranderde er wat meer. Voor deze leeftijdscategorie zullen er de komende periode namelijk geen partijspelen op het programma staan. Dus geen partijspel als slagroom op de taart maar oefenstof waar maar weinig of geen strijd bij komt kijken. Oefenstof dat op een eerste of tweede training nog wel gepruimd wordt maar waar de jeugd, en helemaal wanneer het niet goed gebracht wordt, vervolgens snel klaar mee is. Bij de wat grotere verenigingen is het kader vaak beter dan, en met alle respect, de wat kleinere clubs. Bij de wat grotere verenigingen wordt vaak met interne opleidingen gewerkt waar dit bij de kleinere clubs toch anders is. Daar is vaak de hoop gevestigd op een goed willende ouder of een lid zonder echt kennis van zaken. De leeftijdsgroep 12 t/m 18 jaar is nu niet direct een groep die gemakkelijk trainbaar is. Natuurlijk zijn er jeugdtrainers die daar prima in slagen maar helaas, die lopen vaak niet bij de, en nogmaals met alle respct, bij de kleinere verenigingen. Maar wat te denken van de kwaliteiten van veel spelers/sters in deze leeftijdscategorie. Zo hoorde ik deze week het verhaal van een trainer die zich kapot was geschrokken van het niveau van een O- 16 elftal van de club waar hij na de zomer als hoofdtrainer aan de slag gaat. Iets wat echter niet op zichzelf staat wanneer je kijkt naar het niveau waar de jeugd van de clubs uit onze regio, zeg maar het Ommelander Courant-gebied, voetballen. Daarom vrees ik de komende weken het ergste wanneer de kennis van vooral de ‘jeugdtrainers’ bij de kleinere clubs, die 'steun' krijgen van KNVB-er ’Rinus’ en via internet voorgeprogrammeerde oefenvormen, hen in de steek laat en de jeugd gaat lopen ‘kloten’ op de training. Daarom is mijn mening dat Jan Dirk van der Zeen als baas van de amateurtak van de KNVB, de regering terug had moeten fluiten i.p.v. dat hij met teksten komt die weinig zeggen. Als je de leeftijdscategorie 12 t/m 18 namelijk als een stel ‘jonge honden ‘, en met vaak niet goed opgeleide trainers, op de velden loslaat en je laat je senioren, met over het algemeen betere trainers, thuis zitten dan heb je er namelijk maar weinig van begrepen.