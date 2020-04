Bondscontributie: ik heb er een nare smaak van in mijn mond

Deze week is mijn contributie voor het vierde kwartaal als lid van SV Bedum weer afgeschreven. Een actie waar ik deze keer wat meer moeite mee had dan de andere keren omdat het mij een dubbel gevoel bezorgde.In het kader van dat we op de zonnige dagen die april ons bracht heerlijk in onze tuin annex speelplaats voor Bietsj konden vertoeven besloot ik toch maar weer eens een VI te kopen. De redactie van het blad, dat na het vertrek van Johan Derksen als hoofdredacteur er kwalitatief niet beter op geworden is, had er namelijk voor gekozen om in coronatijdperk per nummer voor een thema te kiezen. Deze week is het thema het jaar 2010 waarin er van alles gebeurde in voetballand verwonderland. Zo wist Nederland de finale van het WK in Zuid-Afrika te bereiken waarin Spanje met 1-0 te sterk was. Verder was het ook het jaar van de 10-0 nederlaag voor Feyenoord in het uitduel tegen PSV en maakte Andy van der Meijde een rentree bij datzelfde PSV. Maar in dit themanummer ging het ook over de toewijzingen van het WK aan Rusland en Qatar. WK’s waar Nederland en België ook een gooi naar deden. In het artikel werd duidelijk dat de beide bonden op een ongelofelijke manier belazerd zijn door de Russen en de oliesjeiks uit Qatar. In het artikel kwam ook Michael van Praag voorbij. Michel, die nog steeds UEFA-bestuurder is, dacht dat het allemaal wel eerlijk zou gaan omdat er een notaris aanwezig was. Miljoenen werden er in het bid van Nederland en België gestopt met als resultaat dat beide landen in een hoek geparkeerd werden en keihard werden uitgelachen. Van Praag is ondertussen geen voorzitter meer van een bond waar iedereen die wil voetballen lid van moet zijn. Ook al speel je niet in competitieverband, er gaat een deel van je contributie naar de KNVB. Gemiddeld gaat er op jaarbasis ongeveer tien euro van je contributie naar de KNVB. Met een aantal van meer dan een miljoen leden is dat een aardig bedrag wat er bij de bond binnenkomt. Een bedrag wat gebruikt wordt voor scheidsrechterscursussen, het betalen van arbiters en verdere medewerkers en een deel wordt voor je verzekering gebruikt. Althans zo staat het op site van de KNVB waar echter niet staat wat de directeur amateurvoetbal KNVB precies verdient. Nu hoeft dat ook niet op de cent nauwkeurig maar enige vorm van transparantie zou niet raar zijn. Als lid van de KNVB voelt het vreemd om in een interview met Van der Zee te lezen dat de contributie omhoog moest om de amateurafdeling op een juiste manier draaiende te houden. Ruim tien miljoen per jaar komt er via de amateurvoetballer en voetbalster binnen en dan moet de contributie omhoog. Maar dat is niet vreemd wanneer je weet dat Michael van Praag ooit 400.000 euro meekreeg van de KNVB om Sepp Blatter als president van de FIFA van de troon te stoten. Vier ton waar ook de toen arme amateurtak van de KNVB zijn steentje in bij moest dragen. Daarom alleen al stuit het een deel van de contributie te moeten afdragen aan de KNVB mij enorm tegen de borst al zal het niet in mij opkomen om in deze coronatijd mijn lidmaatschap van de SV Bedum te beëindigen. Ik ben gelukkig geen in de toekomstkijker maar weet wel dat wij als Walking Footballers ook na 1 september nog niet direct weer in actie gaan komen. Iets wat op dit moment ook niet belangrijk is maar wat wel betekent dat ook in het eerste kwartaal van het seizoen 2020-2021 je contributie betaalt voor iets wat je niet ontvangt en dat zijn in ons geval de wekelijkse trainingen Maar nogmaals, dat is even niet anders in een tijd waarin vele beroepsgroepen het lastig hebben waar wat mij betreft de beroepsvoetballer niet onder valt. Gisteren las ik dat een speler bij TOP OSS ‘maar’ 3500 euro bruto verdient. Ik weet niet hoeveel die ‘Toppies’ daar voor moeten trainen maar dat gaat iemand die, al zou ze veertig uur werken in de zorg werken, denk ik niet redden. Maar Erik,, Gudde heeft al aan de bel getrokken want er moet vanuit Den Haag geld komen voor de bedrijfstak waar hij verantwoordelijk voor is. Alleen die kreet al en de opmerking in de VI van ‘chef voetbalevenementen binnenhalen, Harry Been,, waar het gaat over de toewijzing van de twee WK’s , zorgen dat ik er een rare smaak van in mijn mond heb dat wij als amateurvoetballers ook mee moeten betalen aan ‘speeltjes’ types zoals Van Praag, Van der Zee en consorten, waardoor er echt miljoenen in de zakken, en lees de boeken Voetbal en maffia deel 1 en 2 er maar op na, van hele foute mannetjes en vrouwtjes binnen de voetbalwereld zijn verdwenen.