Een lintje voor trainer/voetballer Nanno Kranenborg met dank aan Sjaak.

Op de vrijdag voordat Willem Alexander op maandag 27 april 2020 zijn 53geboortedag mocht vieren was het voor ongeveer 3500 landgenoten ‘primetime’. Op 24 april werden ze namelijk gebeld, of toegeschreeuwd, door hun burgervader of moeder, dat het de Koning had behaagd om ze een lintje toe te kennen.Onder de gelukkigen was ook Nanno Kramenborg die, zo liet de website van de FC Groningen Oldstars ons weten, geridderd was voor zijn vele verdiensten voor het Walking Football in Groningen. Naast dat Nanno speler is van de FC Groningen Oldstars is hij als trainer verbonden aan het de Oldstars van SV Bedum en GEO Garmerwolde. Dit alles was Willem Alexander ingefluisterd door wat personen uit Nanno zijn entourage waarbij een iemand een belangrijke stem had. Dat was namelijk niemand minder dan Sjaak Swart die zelf een aantal jaren geleden door toen nog Beatrix geridderd werd. Die Sjaak wist dus hoe de hazen liepen in ‘lintjesregenland’ en hij richting Nanno, en een beetje ook richting Jaap Dekker, nog wat goed te maken had. In 2018 stond er namelijk een WK voor Walking Football-teams op het programma. Om tot een voor Nederland representatief team te komen besloten zij die daar denken verstand van te hebben dat er een selectiedag georganiseerd moest worden. Als dé ambassadeur van het Walking Football was Sjaak Swart al verzekerd van een plaats in de selectie dat Nederland in het Engelse Birmingham mocht vertegenwoordigen. In een team van tien spelers bleven er dus nog negen plaatsen over zodat de technische manager van FC Groningen Oldstars, Mick Duzink, besloot om twee van zijn vedettes naar het Olympisch Stadion te sturen. Aangekomen in een kletsnat Amsterdam bleek dat er meer verenigingen waren die spelers naar het Olympisch Stadion gestuurd hadden. Kort gezegd, het was er wat druk….. Maar wat niemand wist, Sjaak had allang een team samengesteld waarmee hij in Engeland even het WK mee wilde gaan winnen. Want in tegenstelling tot ‘onze’ KNVB-voorzitter, Jan Dirk van der Zee , heeft ‘Mr Ajax’ een pesthekel aan verliezen. Het een pesthekel hebben aan verliezen zorgde dat Sjakie al wat manschappen had vastgelegd voordat Nanno, Jaap, en de andere kanslozen, ook maar een keer tegen een bal hadden getrapt. Dat zorgde uiteraard voor een fikse teleurstelling bij de twee voetballers die eigenlijk voor Jan met de korte achternaam naar Amsterdam waren gereisd. Wel had Jaap nog even naast Swart mogen zitten en stond Nanno ,met een sigaar in de mond, voor de camera’s van FOX, Studio Sport, RTL Boulevard en AT5 maar meer zat er voor beide mannen niet in. Vervolgens werd het WK geen succes omdat al snel bleek dat het team ‘Sjaak en Friends’ niet het niveau had van wat er in Bedum iedere woensdag op de mat gelegd wordt al is dat nu door het coronavirus even niet in beeld. Maar de beelden die toen van het WK voorbij kwamen deden mij beseffen dat een selectie van de SV Bedum Oldstars dit WK met twee vingers in de neus had gewonnen. Wat ik nooit verwacht had gebeurde echter toch, Sjakie werd wat milder en wat door het coronavirus alleen maar versterkt werd. Sjakie kreeg er namelijk spijt van dat hij de twee Groningers voor ‘Tienus Theewater’ naar Amsterdam had laten komen. Toen hij er, zo rond 1 april van dit jaar , lucht van kreeg dat de lobby om Nanno aan een lintje helpen dreigde te mislukken besloot hij zijn netwerk in te schakelen. Zo besloot hij zijn leeftijdsgenootje Beatrix even te bellen met het verzoek of ze haar zoon even over wilde halen om dhr. N. Kranenborg van een lintje te voorzien. Dit omdat dhr. Kranenborg maatschappelijk zeer betrokken is bij de Walking Footballers waar hij mee voetbalt of van een training voorziet. Ook besloot hij Kees Jansma te bellen met het verzoek om voor zijn vriend Nanno een goed woordje te doen. Kees is ooit geridderd voor zijn vele verdiensten voor het voetbal in Nederland. Maar degene die trouwe volgers van Veronica Inside zijn weten dat Kees geridderd is voor zijn vele verdiensten in de buitenechtelijke spondes. Duidelijk werd toen Sjaak, en een beetje Kees, in actie kwamen voor Nanno het lintje meer in beeld kwam. Want zo weet ik uit betrouwbare bron, er moeten wat aanbevelingen naar Willem Alexander gestuurd worden voor je de versierselen in bruikleen krijgt. Want dat is namelijk het verhaal, na het overlijden van de geridderde mogen de nabestaanden alles weer terugsturen naar welk paleis dan ook. Persoonlijk heb ik evenveel met het Koningshuis en een dus ook een lintjesregen als een ijsbeer met paaldansen maar ik gun iedereen zijn plezier. En daarom is het tof van Sjakie dat zijn wat milder worden er voor heeft gezorgd dat de FC Groningen Oldstars sinds vrijdag 24 april een ridder in hun midden hebben lopen maar Nanno verder gewoon onze trainer blijft of zou hij nu door Sjakie weggekocht worden.....