Regels, milder en bijzaak

Dat er door de SV Bedum Oldstars dit seizoen nog getraind gaat worden is een utopie. Wanneer dat wel weer gaat gebeuren is nog maar de vraag maar in mijn beleving moeten we eerder aan de eerste maand van 2021 denken dan aan de negende of tiende maand van 2020.Het coronavirus is als een door de regering niet goed ingeschatte sluipmoordenaar ook Nederland binnengekomen. Een sluipmoordenaar die al teveel slachtoffers heeft gemaakt en waar er helaas nog velen gaan volgen. Zonder dat we wie dan ook de schuld gaan geven is wel duidelijk dat er ook in ons land behoorlijk wat fouten zijn gemaakt en die nog alle dagen worden gemaakt. Fouten door de politiek maar ook door de mensen op straat waar er nog teveel van zijn die denken dat de coronaregels niet voor hen geldt.Dan heb ik het over de Vindicatstudentjes die ‘gewoon’ een feestje organiseren of mensen die niet weten dat anderhalf meter iets anders is dan 50 centimeter. En ook zijn er die denken dat een ‘burentalk’ in het plaatselijke kleine buurtsupertje wel kan of dat met meerderen, en niet uit een gezin, in een auto zitten gewoon toegestaan is. Zaken waar je in het begin van dat het coronavirus ook in Nederland poot aan de grond kreeg nog wat van zei maar waar je ondertussen mee bent gestopt. Wat dat betreft ben je misschien wel wat milder geworden en denk ook ik heerlijk egoïstisch, wanneer mijn dierbaren het maar niet krijgen. Het milder worden zag ik ook terug bij iemand anders. Ook Sjakie Swart is wat milder geworden. ‘Paco’ Swart is ondertussen 81 jaar en is van mening dat Ajax, wanneer het seizoen niet afgemaakt wordt, niet als kampioen gehuldigd moet worden. Dat zijn mooie woorden van de man die met droge ogen beweerd dat hij nog twee keer per week traint en zeker nog ruim dertig wedstrijden per seizoen speelt. Maar het coronavirus stemt ons milder en daarom laten we hem in die waan. Ook zag ik een tweet waarin een voetbalschool al bezig was met ‘anderhalvemetertrainingen’. Onze minister-president roept, blijf zoveel mogelijk thuis maar een voetbalschool denkt daar anders over. Maar ook daar hebben we verder geen oordeel over want we zijn door het coronavirus toch wat milder geworden, althans dat denk ik wel.Zo ben ik bijvoorbeeld wat milder geworden richting de KNVB waar er zijn die graag zo snel mogelijk weer willen voetballen. Iets wat ik ook graag zou willen omdat de zaterdagen en zondag voor mij in deze periode anders in het teken van veel voetbal staat. Maar helaas kan niemand ijzer met handen breken zodat ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat er in Nederland weer gevoetbald gaat worden. Niet dat ik mijn verveel want de interviews die ik mag maken zijn er nog voldoende maar dat zorgt toch voor een andere invulling van de dagen/weken dan je gewend bent. Zo ben je door je interviews ook meer op internet bezig en waar het volgen wat er op vooral op Twitter voorbij komt niet onbelangrijk is.Op Twitter zag ik ook het interview met Wim Benneker die als pensionado zijn taak als huisarts weer heeft opgepakt in het coronavirusteam. Een besluit waar alleen respect maar voor op zijn plaats is. Wim ken ik van de paar keer dat ik bij het Walking Footballteam van GEO mee heb gespeeld waardoor ik weet dat hij ook in de FC Groningen Oldstars voetbalt. In dat interview kwamen ook die activiteiten aan bod en wat ook mooi om te lezen was. Alleen was het jammer dat het accent weer kwam te liggen op het feit dat er bij het Walking Football niet gerend mag worden. Een absolute misvatting want ook straks wanneer het coronavirus bedwongen is gaat op dat gebied bij het Walking Football alles op dezelfde voet verder. Een klein groepje blijft zich met hand en tand verzetten tegen iets wat het Walking Football vele malen leuker maakt maar door de onzin van het niet mogen rennen de nieuwe leden er minder snel gaan komen. Zo zal het Walking Football, zo vrees ik, in de regio rond Ulrum niet van de grond komen al heeft een ex-wethouder een aantal maanden geleden nog zo zijn best gedaan om , met de handen in zijn zakken en op ‘balletschoenen’ het te promoten.Maar we blijven mild en hopen voor Ulrum en omstreken op betere tijden en anders kunnen ze altijd nog in Bedum aansluiten waar het ‘rennen’ zonder bal wel maar met bal niet mag. En verder wordt het voor iedereen wachten op wat de regering gaat besluiten waarbij ik wel van mening ben dat het RIVM wel heel erg veel leidend is. Maar ook nu blijven we mild en gaan we niet roepen dat Mark Rutte, Koning Wim en Koningin Max nog steeds veel op reis zijn. We gaan ook niet zeggen dat ‘mooie Hugo’ de Jonge overkomt als een gladjanus die jou nog een oude fiets voor nieuw probeert te verkopen. Zoals we al huurder van een echt veel te dure woning in het pittoreske Ezinge ook niet gaan zeggen dat het wegblijven van ‘iron-lady’ Kajsa Ollongren wat jou betreft nog wat langer had mogen duren. Dat doe je niet omdat je toch wat milder bent geworden omdat andere zaken in het leven door het coronavirus nog belangrijker zijn geworden. Zo is gezond blijven nu nog belangrijker geworden en houdt je je aan de regels die Mark, Hugo en Ferd ons hebben verteld. Dus geen bezoekjes aan familie en laat staan vrienden of kennissen. Dat zijn de regels waar we ons aan moeten houden zodat we over een paar maanden weer wat normaal kunnen functioneren en wie weet weer een balletje kunnen trappen. Maar wanneer dat is zou ik niet weten en vreemd genoeg, ook daar ben je milder in geworden. Vroeger was het een ‘ramp’ wanneer je voetballen was afgelast. Maar door een wereldwijde ramp, wat het coronavirus is, is het alleen maar belangrijk dat je dierbaren gezond blijven en al het andere maar bijzaak is.