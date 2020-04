Het is even niet anders al denken nog teveel daar anders over.

Gisteren, zaterdag 11 april, was het precies een maand geleden dat ik samen met mijn teamgenoten van de SV Bedum op het voetbalveld stond. Want een dag later brak het coronavirus in Nederland echt uit en gingen alle sportcomplexen op slot.Op woensdag 11 maart trapten we als SV Bedum Oldstars samen nog tegen een bal bij bijvoorbeeld een oefening die niet echt lekker liep. Dat kan gebeuren dat een oefening niet lekker loopt en wat voor een goedwillende trainer op dat moment de grootste ramp op aarde is. Een voor een trainer simpele oefening die door sommige maar niet begrepen wordt is gewoon niet leuk. Daarom waren de woorden, ik kom er volgende week op terug ook duidelijk. De pass/trapvorm zou er door de trainer in gestampt worden. Iets wat ik toen niet onlogisch vond omdat het namelijk eem fantastische pass/trapvorm was. Maar hoe anders is de situatie een maand later. Een maand later waarin er geen pass/trapvormen de revue zijn gepasseerd en we het als Walking Footballers moeten doen met op gepaste afstand wandelen, een beetje versneld voortbewegen, het fietsen op de gewone of racefiets en in sommige gevallen vissen. Vissen wat ook gebeurde in de haven van Ezinge. Daar zaten Jacob Venema en Hans Spier een week of twee geleden. Want dat vertelde Jacob een paar uur later toen Martine haar wandelescapades ter sprake kwamen en waar op de Peperweg 7 smakelijk om is gelachen omdat ook Martine de twee vissers wel had zien kijken. Zo was iedereen druk met zijn of haar dingen doen waarbij gepaste afstand houden belangrijk is en je geen rare oefeningen moet gaan doen waar je van weet dat het oplopen van een stevige blessure als gevaar om de hoek ligt. Kortom geen gekkigheid maar gewoon zorgen dat je fit blijft is het motto. Iets wat in Ezinge tot nu toe nog prima lukt al was het, zoals in een eerdere column gemeld, even kantje boord. Ondertussen begint een maand zonder voetbal al te wennen. Voor mij houdt dat bijvoorbeeld in dat ik in deze periode niet ergens op zaterdag en zondag langs de lijn sta en er geen sprake is van welke deadline dan ook. Niet dat ik mij verveel nu er geen voetbalwedstrijden worden gespeeld want de interviews voor deen soms deblijven doorgaan. Maar door eerst een interview in de ‘steigers’ zetten om het de volgende dag ‘in te kleuren’ zit daar een bepaald ritme in. Een ritme wat zorgt dat ik ook ruim te tijd heb voor mijn duurloopjes, het wandelen met Bietsj, het terugkijken van afleveringen van Veronica Inside, filmpjes van mijn favoriet Bert Visscher en het mij heerlijk lopen ergeren aan ook publieke figuren uit, voor de meeste Walking Footballers, jullie gemeente Het Hogeland. Ik woon als inwoner van Ezinge nu in het Westerkwartier maar zie gelukkig daar niet van die rare snuiters op de sociale media voorbij komen die dingen doen die ‘baas’ Mark Rutte ons heeft verzocht om dat niet te doen. Maar er zijn die lappen dat aan hun laars zodat een rustige foto rustige havenplaats de volgende dag voor het bericht zorgt of men de haven en pier even met rust wil laten. Dit omdat het er een beetje druk was . Maar verder vermaak ik mij prima in het pittoreske Ezinge waar een mooie zonnige tuin een prima plaats is om van daaruit de interviews telefonisch af te nemen. Gewoon even met iemand wat babbelen en ondertussen wat steekwoorden aan het schrijfblok toevertrouwen is zoals het bij mij werkt. Daarom vond ik het ook jammer dat onze trainer zijn verhaal al aan een ‘commerciële website ‘had ‘verkocht’ en er een streep door zijn naam op mijn lijstje ging. Want ook in coronatijd ga ik wat dat betreft niet achter de muziek aanlopen oftewel , alles wat ik weet ga ik niet vragen. Maar ook dat is maar een bijzaak in een wereld die nog wel een tijdje op zijn kop staat en ook nooit meer gaat worden zoals hij was. Naast de ‘gekkigheid’ in de haven kwamen er nog ‘ergere’ dingen voorbij op de sociale media. Zo was daar het gedaalde libido van Hazes jr en de bloemenactie van Ali B en meer van die nep-BN-ers. Allemaal publiciteitsgeile mensjes die alleen voor het oog van de camera ‘geweldig’ werk doen. Om met Wim Kieft te spreken, daar wordt je wel een beetje moe van. Ook moe wordt je van die schreeuwers in de tweede kamer zoals Lillian Marijnissen waar je voor haar buren van mag hopen dat ze minder lawaai heeft wanneer ze een keer klaar komt. Ook moe wordt je van KNVB-baas Erik Gudde die als een loopse teef achter het tot in alle poriën corrupte UEFA aanloopt. Een UEFA die wil dat er half juni weer gevoetbald wordt terwijl er nog dagelijks duizenden mensen vechten voor hun leven en duizenden verpleegkundigen en doctoren daar op de Intensive cares hun best voor doen om te zorgen dat dit binnen de perken blijft als is iedereen die komt te overlijden er een teveel. Maar Gudde en zijn kompanen willen dat er straks weer gevoetbald gaat worden en wanneer dat zonder publiek moet dan is dat maar zo. Binnen het amateurvoetbal hoor je daar al niemand meer over al zijn er clubs die van de mogelijkheid die er misschien wordt geboden dat ze mogen promoveren. Zo blijft de voetbalwereld een wereld waar je je over blijft verbazen en wat helaas ook nooit anders gaat worden. ….