Een kaart voor Gerald zou mooi en meer dan welkom zijn...

Dit seizoen zal de Gerald Gras Keepersbokaal niet uitgereikt worden. Dit omdat de naamgever van de bokaal door het coronavirus helaas de uitreiking niet kan doen.Drie keer is de Gerald Gras Keepersbokaal ondertussen uitgereikt. De eerste winnaar was SC Loppersum-keeper Peter Paul Datema. De volgende doelman die de bokaal in ontvangst mocht nemen was de toen voor Rood Zwart Baflo uitkomende Wim Beukema. Vervolgens was RZB-keeper Cedric Tillema, als opvolger van de naar Omlandia vertrokken Wim Beukema, de derde keeper goalie die de bokaal van Gerald in ontvangst mocht nemen. En in het nu helaas vroegtijdig afgebroken seizoen lag Corenos-keeper Willem Duinkerken op koers om de vierde winnaar te gaan worden. Maar helaas voor Willem gooide het coronavirus roet in het eten want een uitreiking zonder dat Gerald er niet bij aanwezig kan zijn was voor niemand een optie. Vandaar dat is besloten om de bokaal dit jaar niet uit te reiken en wat nog het meest triest is voor Gerald. De oud-doelman van CVVB verblijft al een groot aantal jaren in het Zonnehuis in Zuidhorn waar hij met regelmaat bezocht wordt door familie en vrienden. Familie en vrienden die door wat zo langzamerhand wel als een wereldwijde ramp mag worden gezien nu niet bij Gerald op bezoek mogen komen. Bezoek wat hij zo hard nodig heeft en waardeert. Maar helaas is dat nu even niet mogelijk en wat zijn familie en vrienden pijn doet. Een bezoek aan Gerald is namelijk nooit een opgave omdat het Gerald is die met zijn niet aflatende levenslust voor de juiste sfeer zorgt. Ik heb dat door de uitreiking van de bokaal drie keer mee mogen maken en drie keer was dat iets wat een diepe indruk heeft achtergelaten. Wetende dat voor ons heel veel zaken heel gewoon zijn zie je dan een door het leven getekende warm blij mens die vol trots zijn keepersbokaal uitreikt. Een beeld wat ik niet snel zal vergeten zoals ik met regelmaat aan Gerald denk en daarbij aan zijn vrienden vraag hoe het met hem gaat. Maar gisteravond was daar opeens een berichtje of ik Gerald een kaart wilde sturen om hem op die wijze te steunen tijdens een periode dat hij geen bezoek mag ontvangen. Een bericht dat mij raakte omdat, precies eender dan velen, Gerald nu niet alleen van bezoek verstoken blijft maar hij moet door zijn aanwezige fysieke klachten ook niet ziek worden. Kort gezegd, ook Gerald behoort tot de risicogroep wat het coronavirus betreft. Maar ik begreep dat een kaart in deze voor iedereen waardeloze periode al heel veel zou betekenen en daarom ben ik zo ‘brutaal’ om te vragen of we Gerald, die mij nu al talloze keren heeft laten zien dat hij intens geniet van de voor hem mooie dingen in het leven, niet blij kunnen maken met een kaart. Gewoon een kaart wat voor ons misschien een simpel gebaar is maar wat voor een ander iets is waar zeker naar uitgekeken en gewaardeerd wordt.Het adres isGerald GrasGemmastraat 83Appartement 93 Noord OostergastZonnehuisgroep9801 VG ZuidhornGewoon even doen........