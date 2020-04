Training Walking Football SV Bedum in het teken van… winnen is nu enige wat telt! ! !.

Nu de kogel door de kerk is en de KNVB heeft besloten om het amateurvoetbal per direct stop te zetten is ook het seizoen voor de Walking Footballers afgelopen. Een terechte beslissing die er voor zorgt dat het weer mogen voetballen voorlopig even klaar is.Normaal gesproken had ik gisteren, woensdag 1 april, vast een column geschreven over onze belevenissen op het trainingsveld waarbij de datum 1 april de ‘paarse’ draad was geweest. Zo had ik dan, denk ik, geschreven dat we twee nieuwe aanwinsten mochten begroeten. Twee aanwinsten waarvan de ene de overstap maakte van de FC Groningen Oldstars omdat hij eindelijk een beetje op niveau wilde voetballen en de andere Sjaak Swart was. Dan was het misschien wel een verhaal geworden dat ‘Sjakie’ in het pittoreske Onderdendam een tweede huis gekocht. Dit omdat zijn echtgenote Andrea haar ‘Sjakie’ wel eens wat meer thuis wilde hebben i.p.v. dat hij zich als ambassadeur van het Walking Football, promotor van Ajax, en speelmaatje van Guus Hiddink en Freek de Jonge uit liep te sloven en geen vriendjes liep te maken. Dan was het verhaal misschien geweest dat Sjaak wel naar Onderdendam wilde verhuizen maar dat hij dan wel met de echte ambassadeurs van het Walking Football samen wilde spelen. Ook had mijn column kunnen gaan over een wedstrijd tussen een team van de SV Bedum Oldstars tegen een team bestaande uit de burgermeester, wethouders aangevuld met een aantal raadsleden die samen op het hogeland actief zijn. Dan was misschien wel voorbij gekomen dat wethouder Harmannus Blok, waar de geruchten van gaan dat hij evenveel affiniteit met sport heeft dan een pinguïn met kunstschilderen, drie keer had gescoord omdat doelman Wessel Hoekzema teveel naar zijn directeur van de KNVB, Jan Dirk van der Zee, had geluisterd. Want Jan Dirk ziet winnen niet als iets belangrijks maar waar ik tijdens dit heftige coronavirus toch even anders naar kijk. Want nu we ondertussen teveel landgenoten hebben verloren aan het coronavirus zie ik winnen wel als iets want we moeten samen dit klotevirus overwinnen zodat het aantal wat de strijd niet weet te winnen niet nog veel meer op gaat lopen. Maar helaas is dat anders en prijs ik mij gelukkig dat een test op dinsdag 31 maart liet zien dat Martine, die in de zorg werkt, niet besmet was met het coronavirus waardoor ik mij ook niet hoef op te sluiten in een ruimte van 32 vierkante meter. Dit omdat ons huisje niet groter is. Maar ieder nadeel heeft een voordeel. Want door het afbranden, ergens eind jaren vijftig, van een slagerij met grote schuur op dit perceel hebben we wel een tuin van 250 vierkante meter. Daarom hoop ik dat de temperaturen rap richting de twintig graden gaan zodat we ons weer wat buiten kunnen vermaken. Iets wat tot op heden trouwens nog steeds prima lukt. Wandelen met Bietsj en om de dag een duurloopje doen zorgen voor beweging in een periode waarvan we voor het uitbreken van het coronavirus nooit van gedacht zouden hebben dat we Netflixen leuk zouden vinden. Maar helaas is het ook voor ons af en toe kiezen uit het slechtste want naar voetbalwedstrijden van jaren terug kijken gaan we niet doen. Gelukkig is er nog een boekenkast met bijna 500 vooral voetbalboeken met een aantal, dat je prima een tweede keer kunt lezen. Training SV Bedum Oldstars in het teken van …Wanneer staat er boven deze column. Een vraag waar niemand het antwoord op weet. De deskundigen niet en al helemaal niet de zogenaamde deskundigen die over alles verstand hebben zoals de ‘Gordons’, ‘Peter Erretjes’ en de, Elly Lustjes’. Kortom niemand weet wanneer wij, en alle andere voetballers weer kunnen trainen/spelen. Maar is dat belangrijk? Het antwoord is nee ! ! Dat is totaal niet belangrijk. Het enige wat voor mij telt is dat ik wanneer we weer mogen trainen ik hoop dat we er allemaal gewoon zijn en we niemand hebben verloren maar we allemaal hebben gewonnen. Er mogen zijn die winnen niet belangrijk vinden maar waar ik van hoop dat ze daar ondertussen toch een beetje anders over zijn gaan denken. Want op dit moment is willen winnen het enige wat telt! ! ! !