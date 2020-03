'Speler' van het weekend scheidsrechter Jan van Leeuwen (Stedum)

Ruim twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die ik met nee beantwoorde maar mij wel aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, het meeste was opgevallen.Nog nooit eerder was er ‘ruimte’ in deze rubriek voor een scheidsrechter omdat de rubriek nu eenmaal ‘speler van het weekend’ heet. Maar na het eerste volledige voetbalweekend in maart 2020 was er alle reden voor om eens een arbiter te noemen. Volgens enkele anonieme kansloze Twitteraars besteed ik in mijn verslagen veel, en dan vooral negatieve, aandacht aan de leden van het scheidsrechterskorps dat zijn best doet om een amateurduel in goede banen te leiden. De een lukt dat wat beter dan de andere en dat is inherent aan dat ook een scheidsrechter maar een mens is. Maar als verslaggever mag je nooit om feiten heen draaien en hoor je zaken te benoemen in je verslag. Precies eender dan dat je een met een bidon naar een assistent-scheidsrechter gooiende trainer moet melden mag/moet je ook melden dat een arbiter zijn actieradius er voor zorgde dat hij de middencirkel niet uitkwam. Ook moet je melden, en wat ik vorige week deed, dat de arbiter in het duel Engelbert-Eenrum het duel om zeep hielp doordat hij een wedstrijd niet kon lezen. Duidelijk zichtbaar was namelijk dat de jonge arbiter maximaal in ‘Zeemeeuw 11’ had gespeeld want had hij op een hoger niveau gespeeld dan had ook Eenrum het duel met elf spelers uit kunnen spelen. Maar gedane zaken nemen geen keer en daarom was het weekend van 7/8 maart een verademing. In de bijna twaalf jaar dat ik ergens voor de Ommelander Courant langs de lijn sta was het nog nooit gebeurd dat ik op de zaterdag en de zondag dezelfde arbiter trof. Waar ik wist dat scheidsrechter Jan van Leeuwen uit Stedum het duel Eenrum-Bareveld zou fluiten was de Stedumer ook aangesteld voor het duel Warffum-Noordpool wat toevallig de beide duels waren waar ik door de redactie voor gevraagd was. Ik moet eerlijk zeggen dat het zeker twee seizoenen geleden was dat ik Jan had zien fluiten en wat volgens mij bij een duel van VVSV’09 was. Ook toen floot de Stedumer prima maar was hij nog niet zo goed als in dit weekend waarin hij in beide wedstrijden absoluut de beste man binnen de lijnen was. Zowel zaterdag als zondag floot Jan een prima partij en was het, in vergelijking met sommige collega’s, een openbaring hoe hij de voordeelregel hanteerde. Ook was mooi zoals hij in Eenrum een schreeuwlelijk uit de buurt van Bareveld aanpakte. Jan sprak de man aan en wachtte net zo lang totdat deze ‘droeftoeter’ een wijsbesluit nam en naar de kantine verdween. Verder waren de gele en rode kaarten die hij gaf meer dan terecht en waar niemand, behalve de nummer 6 van Bareveld, commentaar op had. Maar Jan bleef Oost-Indisch doof voor het gejank van de Barevelder en ging rustig verder met het in goede banen leiden van een wedstrijd in Eenrum die twee ploegen liet zien die niet in de vierde klasse thuishoren. Iets waar Jan van Leeuwen wel in thuis hoort waardoor ik ook verbaasd ben dat hij op zaterdag het kelderduel in de vijfde klasse tussen Warffum-Noordpool floot. Want de commentaren rond bijvoorbeeld het duel De Heracliden-FC LEO lezend dan had een prima arbiter, en wat Jan van Leeuwen dit weekend duidelijk heeft bewezen dat hij dat is, het doelpunt van de thuisploeg nooit afgekeurd. Die had zijn voor de Leensters vlaggende assistent zeker weten even keurig op zijn nummer gezet zoals hij dat ook zaterdag en zondag een paar keer deed. Gewoon onder het motto van, gewoon vlaggen anders ‘donderstraal ‘je maar op.