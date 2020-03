Eenrum op ‘fraaie’ wijze gestraft dus werk aan de winkel voor de ledenraad van de KNVB.

Het eerste elftal van de voetbalvereniging Eenrum wordt op ‘ fraaie’ wijze gestraft voor de twee belachelijke rode kaarten die men kreeg in het duel van een week geleden tegen Engelbert. Twee belachelijke rode kaarten die er niet alleen voor zorgden dat de Eenrumers bijna een uur lang met negen man moesten spelen maar die door een ook nog eens een belachelijke regelgeving binnen de KNVB voor zorgen dat Eenrum in het cruciaal duel tegen Bareveld twee spelers moet missen.Zondag was er in Engelbert, behalve de man in dit geval in het blauw, niemand die ook maar iets begreep van de twee rode kaarten voor twee spelers van Eenrum. Bij de eerste situatie was er geen sprake van een doelrijpe kans/doorgebroken tegenstander en bij situatie twee stond de arbiter, en waarneembaar voor alles en iedereen, met zijn rug naar de situatie en kon hij nooit hebben gezien wat er daadwerkelijk gebeurde. Er gebeurde namelijk niets meer dan dat een speler zich losrukte en wat ieder weekend een keertje of tienduizend in het amateurvoetbal gebeurt. Zo werd een duel, waarin in het eerste half uur geen echte overtreding was gemaakt, door twee onterechte rode kaarten verknald maar hebben de kaarten natuurlijk ook gevolgen voor het komende duel. Waar de eerste keer werd ‘beloond’ met een duel schorsing, was de code van het ‘vergrijp’ in situatie twee voldoende voor een schorsing van zes duels waar Eenrum niet mee akkoord wenste te gaan. Dat zorgde dat Eenrum in beroep gingen waarbij het echter niet zo is dat een speler, in afwachting van de beroepszaak, dan magen spelen. Ik denk persoonlijk dat hier een mooie taak voor de ledenraad van de KNVB ligt. Een ledenraad, bestaande uit dertig wijze mannen, vreemd genoeg zit er niet een dame in deze raad, die een keer de vraag moeten stellen waarom er qua straffen van spelers/speelsters in het amateurvoetbal anders gewerkt wordt dan in het betaald voetbal. Wanneer er in het betaald voetbal een speler beroep aantekent mag hij namelijk wel spelen maar wat in het amateurvoetbal anders is. Ooit was er een duel waar een doelman een rode kaart kreeg en wat te lachwekkend voor woorden was. De straf was echter zeven duels en dus volgde er tien dagen later een beroepszaak en was de doelman dus een duel geschorst. Wat volgde was volledige vrijspraak en was de doelman dus onterecht een duel geschorst. Dat scenario de Eenrumers dus ook boven het hoofd die nu in het cruciaal duel tegen Bareveld, door een regelrechte arbitrale dwaling van de scheidsrechter en een belachelijke regelgeving van de KNVB, hun clubtopscoorder moeten missen. Ik weet dat er zijn die zeggen, zo zijn de regels nu eenmaal. Maar ik denk dan, er is een ledenraad die dit toch ook horen dat dit onrechtvaardig is. Die moeten toch ook denken, waarom is het binnen het amateurvoetbal, een tak die wij vertegenwoordigen, anders dan in het betaald voetbal. Dertig mannen die er toch niet alleen zitten om de stoelen in Zeist warm te houden of bij clubs in de bestuurskamer of bij toernooien in een VIP-ruimte te worden uitgenodigd. In zijn motivatie geeft de vertegenwoordiger van onze provincie aan dat hij weet hoe in Zeist de hazen lopen en hij de Groningse voetbalwereld kent, verder belooft hij de verenigingen goed te informeren over de bestuurlijke gang van zaken in Zeist waarmee hij het mogelijk maakt dat verenigingen via hem invloed hebben op het beleid van de KNVB. Een duidelijke motivatie van de man die, gezien zijn soms reacties wanneer ik hem ergens tegenkom, mijn website met regelmaat bezoekt of in ieder geval van op de hoogte gehouden wordt. Een vertegenwoordiger die met dit artikel hopelijk een punt heeft waar het gaat om de wijze van straffen binnen de KNVB. Want zoals het nu gaat, met een verschil in aanpak wat betreft een beroepszaak, moet je als ledenraad van de amateurtak van de KNVB niet willen …