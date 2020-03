Training SV Bedum Oldstars: Veel Epo en de invloed van Paul McCartney

De training van de SV Bedum werd op deze eerste training in de maand, waarin de lente op papier zijn intrede doet, niet alleen geteisterd door blessureleed en vakantievierende teamgenoten. Maar de training stond ook in het teken van de invloed van Paul Mc Cartney en een speler die stijf van de ‘Epo’ stond.In de kantine was het weer goed toeven want Wessel en Geert Brands hadden een paar dagen eerder hun geboortedag mogen vieren. Geert was 68 geworden en Wessel een jaartje ouder en waar iedereen wel mee kon leven. Na het informele koffiedrinken werd de selectie voor het indoorsoccer-toernooi nog even gemeld zodat iedereen die niet genoemd wist dat hij nog even harder moest trainen om een volgende keer wel mee te mogen doen. Door het nodige blessureleed en het in betere oorden verblijvende teamgenoten waren er zestien spelers present. Een aantal wat niet ‘des Bedums’ is en wat later in de training zorgde voor een partij 8:8 op een te klein veld. Maar eerst was daar rond 09.00 uur nog het moment van de afwezigheid van Jan van Dijk. Uit betrouwbare bron had ik vernomen dat Jan door Sir Paul McCartney was gevraagd of hij met zijn kwaliteiten als doedelzakspeler mee wilde spelen op de nieuwe CD van de ex-Beatle. De opnames waren gepland van 1 t/m 3 maart zodat Jan vanuit Liverpool weer op tijd in Bedum zou zijn. Maar zoals zo vaak gebeurde ook nu want Jan gevreesd had, de opnames liepen uit. Maar Sir Paul, die voor de centjes geen Cd’s meer hoeft te maken, regelde een privéjet voor Jan en die woensdagochtend om 08.30 uur op Eelde landde. Jan, plichtsgetrouw alsof hij in het kabinet van Rutte een vooraanstaande positie inneemt, regelde vervolgens een taxi die hem naar het sportpark scheurde waar de trainer al ongerust was omdat ‘Douchekop’ altijd op tijd is. Nu had ik de taak van Jan over kunnen nemen maar geen denken aan. Ieder zijn taak en waar je niet goed in bent moet je afblijven. Ik hoef bijvoorbeeld in onze tuin van 25 bij tien meter ook niet te schoffelen omdat ik dat ‘vak’ volgens de ‘kenner’ in huis niet beheers. Na een prima warming-up gingen we naar een volgende vorm. Een pass/trapvorm met later afwerken die niet helemaal uit de verf kwam. Dat zorgde voor een wat oubollige sfeer waar je van weet, dat is niet goed. Een trainer legt een oefening uit en dan is het in een woord drie keer niks dat het niet loopt. Als trainer maak je dat, zo is mijn ervaring na bijna 25 jaar jeugdtrainer, soms mee en dan weet je dat het beste medicijn vier pionnen, een bal, een aantal hesjes twee goaltjes en een middelvinger naar de groep zijn. Dan denk je, laat ze het lekker uitzoeken wanneer ze denken dat ze moeten gaan ‘ klootviolen’. Zoals eerder vermeldt werd vervolgens een partij 8:8 op een uiteindelijk te klein veld. Een te klein veld dat er voor zorgde dat er bijna evenveel lichamelijk contact was, en waar keurig voor werd gefloten, dan er in politiek Den Haag fouten gemaakt waar de gewone burger niet blij van wordt. Maar een iemand werd wel blij van dit spektakel en dat was Ronald Jansen. Ronald was weer redelijk hersteld van een oorontsteking waardoor hij een drietal dagen in ‘hotel’ UMCG mocht logeren. Maar volgestopt met antibiotica mocht hij weer terug naar Seija en dus ook terug naar het trainingsveld. Maar al snel bleek dat ze Ronald niet alleen volgepompt hadden met antibiotica, ook was hem Epo toegediend. Epo wat er voor zorgde dat onze Arnhemmer, die gezien zijn trainingsbroek een kilootje of vijftien was afgevallen, op deze morgen maar liefst vijf keer scoorde. Een voor Ronald hoog aantal maar, zo waren de geluiden, nog een zesde keer bij ging komen. Antibiotica in combinatie met Epo heeft namelijk dezelfde werking als Viagra. Zo werd het weer een training waar het nodige gebeurde, de pass/trapvorm met afwerken nog een beetje in moet dalen en het 8:8 partij door genoeg als leuk ervaren werd. Iets wat ik niet deel en daarom hoop ik oprecht dat er de volgende keer minimaal twintig stars zijn want een partijtje 5:5 of 6:6 vind ik velen malen leuker dan het ‘bovenop’ elkaar staan in een partij 8:8 op een vaak te klein veld.