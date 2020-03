Mijn weekendmoment anonieme Twitter-accounts Langs de Lijn, Amateurvoetbal Noord en Mammoet Stats waren er niet bij

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Er zijn soms weekenden dat er rond een wedstrijd niet veel gebeurt en wat in het weekend met een extra dag in februari en de eerste dag in maart duidelijk anders was. Een weekend dat begon met een zaalvoetbalduel in Uithuizen waar het prima toeven was op de loungebank met een colaatje binnen handbereik en verder een niet onaantrekkelijk duel tussen Futsal Usquert en het derde team van Leekster Eagles. Was het in de Mencke aangenaam, hoe anders was dat rond 21.30 uur op weg naar huis. Een harde wind met een grote hoeveelheid aan natte sneeuw deden mij beseffen dat het veldvoetbal een en twee dagen later weleens een lastig verhaal kon gaan worden. Iets wat al vroeg op de zaterdag duidelijk werd met het bericht dat het duel tussen Ezinge en Zeester voor de derde keer afgelast was. Het veld in Feerwerd was te nat om te bespelen en wat ik gezien de natte sneeuw van een avond eerder niet vreemd vond. Maar op 1 maart stond er ook nog een wedstrijd gepland en wel die tussen Engelbert en Eenrum. Ook dat duel was al eerder vastgesteld maar kon toen vanwege de toestand van het veld niet gespeeld worden. Maar door de sterke wind en geen grote hoeveelheden regen meer was het veld op de door FOX ongeveer ‘duizend’ keer aangekondigde ‘super Sunday’, dit omdat PSV-Feyenoord en Ajax-AZ op het programma stonden, goed genoeg om voor mijn ‘super Sunday ‘ te zorgen. Want na weken van geen amateurvoetbal op zondag, en daardoor regelmatig Netflixen, kon ik dat doen wat ik als een prima invulling van mijn zondagmiddag zie, een amateurduel bezoeken waarbij het ergens om gaat. Geen lullig oefenpotje waar niets op het spel staat maar eentje waarin om de punten gespeeld wordt. Daar maakte ik op Twitter melding van en wat later op de dag enkele anoniempjes op Twitter ‘in de gordijnen deed klimmen’ toen ik als antwoord op een opmerking uit de anonieme hoek de tweet plaatste:Na deze tweet gingen de anonieme Twitter-accounts Langs de Lijn, Amateurvoetbal Noord en Mammoet Stats even los. Iets waar door mij het nodige aan plezier werd beleefd. Want anoniem geneuzel weiger ik namelijk serieus te nemen en waar ik al helemaal mijn mening over iets niet door bij ga stellen. Natuurlijk gaat het in de verslagen die ik schrijf weleens over een arbiter. Dat kan zijn omdat hij/zij prima fluit of dat dit duidelijk anders is. Zo floot bijvoorbeeld de arbiter bij het duel Warffum-Zeester niet echt tof en wat kan gebeuren en was de arbiter van een dag later bij Eenrum-VVK gewoon slecht en wat ook kan. Maar zo was de arbiter bij het duel Kloosterburen-Usquert enkele maanden eerder veruit de beste man op het veld en floot ook de arbiter bij ZEC-Warffum een prima partij. Dat dit dan in de krant vermeldt staat zie ik als logisch omdat ik als verslaggever, en niet als analist, langs de lijn sta. En dan is het heel simpel, wat mijn ogen zien en mijn oren opvangen schrijf ik op. Doe ik dat niet dan ben ik in mijn ogen een slechte verslaggever wat ik gezien de commentaren van de ‘anoniempjes’ Langs de Lijn, Amateurvoetbal Noord en Mammoet Stats sowieso ben. Na bijna twaalf jaar langs de lijn, of het mogen maken van interviews of bij andere sportevenementen mogen zijn, raak ik niet meer in de war van dit soort ongein. Want zo zei ik zondag gekscherend, het enige waar ik in de war van raak is wanneer Martine haar partner, mijn beide dochters hun pappa of mijn kleinkinderen hun opa niet meer leuk vinden. Zo werd het ook voor mij dus een mooie ‘super Sunday’ en helemaal toen ik op internet een verslag van het duel Engelbert-Eenrum voorbij zag komen met de kop: VV Eenrum mag zich genaaid voelen. Een kop die mij de bevestiging gaf van mijn beeld, dat het duel Engelbert-Eenrum door de arbiter van dienst mooi ‘verkloot’ was maar waar de niet in Engelbert aanwezige Langs de Lijn, Amateurvoetbal Noord en Mammoet Stats vreemd genoeg een andere mening over hadden..