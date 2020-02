Een kwalijke zaak maar het kan nog erger

Op het artikel http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/13544-een-kwalijke-zaak-en-iemand-gaat-misschien-wel-huilen.html kwamen de nodige reacties maar eentje was helemaal bizar.Rond 17.30 ging op donderdagavond mijn telefoon. Dat gebeurt uiteraard wel vaker maar het gesprek wat volgde was te bizar voor woorden. Aan de andere kant van de lijn was namelijk direct de opmerking, wat je in het artikel ‘een kwalijke zaak en iemand gaat misschien wel huilen’ beschrijft hebben wij ook meegemaakt. Wij hadden door een tussentijdse leegloop geen volwaardig team meer dat als O- 19 in de hoofdklasse kon spelen. Daarom deden wij het verzoek of wij na de winterstop in de eerste klasse mochten spelen waarbij het prima vonden dat onze plaats werd ingenomen door een team wat die kwaliteit wel had. Tot onze verbazing was het antwoord een boete van 500 euro wegens het niet in de hoofdklasse uitkomen. Alles en iedereen stond perplex en we besloten dan maar in de hoofdklasse te blijven i.p.v. een forse boete af te tikken. Je raadt het al, dankzij de ‘medewerking’ van de KNVB heeft dat team als kanonnenvoer voor de overige teams gediend. Iedereen binnen de vereniging baalde daar ook enorm van en toen ik vandaag het artikel las op je site wist ik, wij zijn dus niet de enige die voor een voldongen feit werden geplaatst.” Duidelijke woorden van een club die de stoom bijna uit zijn oren kwam toen hij zijn verhaal vertelde. Maar de persoon in kwestie was nog niet klaar want hij had nog een verhaal. Een verhaal van een prima keepster die alleen in het verkeerde team zat. Bij de vereniging waar ik de keepers train loopt een prima keepster rond. Iets wat de KNVB-scouts was opgevallen. Want opeens stond er een ‘KNVB-jas langs de lijn. In dat duel maakte de talentvolle keepster een foutje en wat de beste kan gebeuren. Maar de ‘KNVB-jas viel na afloop over dat foutje waar mijn antwoord op was, ik train haar nu ondertussen vier jaar en zie haar als een talentvolle keepster die de mentaliteit heeft om het hogerop te proberen. Maar nu komt het antwoord van de KNVB-jas. ‘Ze heeft toch een nadeel en dat is dat ze niet in een jongensteam keept.” Ik moet eerlijk zeggen, ik stond perplex want ik had echt het idee, dit wordt terplekke bedacht. Die scouts die doen maar wat. Dit rijmt namelijk totaal niet met wat hun directeur verkondigd. Die roept van kerken en gebouwen dat het om plezier maken en met vriendjes en vriendinnetjes voetballen gaat. Nu doet deze keepster dit, met haar vriendinnetjes voetballen maar wordt ze daar op afgerekend door een scout.” Doordat ik even later weg moest voor een interview met o.a. een zeventigvoudig international moest ik het gesprek beëindigen. Een gesprek wat echter in mijn hoofd bleef zitten. Een gesprek ook wat me deed denken aan Mino Raiola. De zaakwaarnemer van veel voetballers is helemaal klaar met de FIFA. Als voetbalclub zou ik denk ik een kleine Mino Raiola zijn die helemaal klaar is met de KNVB. Een bond die er niet voor zijn leden is al zijn er wat ‘hotemetoten’ die in een of andere vage ledenraad zitten. Een ledenraad die er voor de clubs moet zijn maar waar ik het idee van heb dat ze als een stelletje ‘loopse teefjes’ achter Van der Zee aanlopen. Jan Dirk van der Zee die mensen blokt op de sociale media maar op dezelfde sociale media met de grond gelijk gemaakt wordt wanneer men het heeft over zijn belachelijke plannen om het vieren van een kampioenschap voor jongens en meisjes tot twaalf jaar onzin te vinden. Ik denk dat ‘JD’ nooit kampioen geworden is want anders had hij geweten dat dit voor een jonge voetballer of voetbalster het moment van glorie is. Maar dat begrijpt deze ‘harlekijn ‘ niet en waar ik van hoop dat hij heel snel als directeur plaats maakt voor iemand met wel voetbalverstand.