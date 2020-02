Een kwalijke zaak … en iemand gaat misschien wel huilen ..

Dat ik niet de enige ben die niets heeft met de KNVB verbaasd mij niets. Zo kwam er gisteren een telefoontje binnen van iemand die zijn gal even wilde spuwen over de in zijn ogen wel heel erg vreemde gang van zaken binnen de grootste sportbond van Nederland.De persoon in kwestie is een regelmatige bezoeker van Puurvoetbalonline en had dus ook het artikel over het ‘sjoemelen ‘ met de vijftien duels-regel gelezen. Maar daar belde hij niet voor want wat hij wilde vertellen was nog vele malen erger dan het sjoemelen met regels. Binnen zijn vereniging waren er voor de winterstop de nodige problemen binnen een jeugdteam. Dat leidde er uiteindelijk toe dat er een aantal spelers verwijderd moesten worden en het team niet alleen aan kwaliteit deed inboeten maar ook in het aantal spelers. Terugtrekken was echter geen optie zodat het team, met hulp van andere teams de najaarreeks uit kon spelen. Iets wat door het inleveren van kwaliteit geen gemakkelijke klus was en wat zorgde dat er vanuit de vereniging het verzoek werd gedaan of het team in de voorjaarsreeks in de eerste i.p.v. in de hoofdklasse ingedeeld kon worden. Een logische vraag vanuit een vereniging die er voor had gezorgd dat het team voor de winter al zijn duels had gespeeld. Vreemd was dan ook het antwoord van de KNVB. De vereniging had de bond en de overige teams benadeeld door om een vrijwillige terugplaatsing te vragen en werd daar voor beloond met een boete van 500 euro. De vereniging in alle staten van woede en verontwaardiging besloot beroep aan te tekenen bij de tuchtcommissie van dezelfde KNVB. Dit deed men omdat iedereen binnen de club het een belachelijke actie van de bond vond en daarom ook verwachtte dat de zaak wel geseponeerd zou worden. Niets was echter minder waar want het vonnis wat de tuchtcommissie was nog meer bizar. De vereniging werd een boete van 750 euro+ administratiekosten opgelegd. Een totaal bedrag van ruim 800 euro. De vereniging besloot daarom naar de beroepscommissie van dezelfde KNVB te stappen. Een beroepscommissie die met de uitspraak kwam dat er door de boete+ administratiekosten een dikke streep kon. Dat laatste zorgde dat de vereniging, en zijn contactpersoon helemaal, wel even klaar is met een bond die ook nog eens moelijker te bereiken is dan het Pentagon ( het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Arlington (Virginia), nabij Washington ). Weet ik uit eigen ervaring dat het beantwoorden van e-mails uit willekeur gebeurt, wat mijn bron mij gisteren vertelde sloeg alles. ‘Dan heb je na diverse pogingen in Zwolle iemand aan de lijn wordt er gewoon gezegd, kan het ook even op de mail gezet worden.” Wanneer je dat hoort dan weet je het zeker, de KNVB is er niet voor zijn leden. Leden die er met de bondscontributie mede voor zorgen dat de medewerkers die er rondlopen iedere maand betaald kunnen worden en waar ik maar eens een beetje beter mee om zou gaan. Verder kregen we het ook over de vijftien duels-regel en het controleren van kaarten in de B-categorie. Mijn bron, die nog dichter bij het vuur zit dan ik, kwam met een aantal voorbeelden waar je teennagels spontaan van afbrokkelen. Dat het een zootje in deze categorie was wist ik, maar zo erg had ik zelfs niet verwacht. En dat bij een bond die het jeugdvoetbal aan het ‘vermoorden’ is met zijn nieuwe regels waarbij ‘Pietje’ voor zijn twaalfde levensjaar geen kampioen mag worden want anders gaat ‘Jan Dirk’ huilen. ‘We halen de romantiek uit het jeugdvoetbal hoorde ik mijn bron zeggen en dat ben ik met hem eens. Het is al tijden geleden dat ik een jeugdduel heb gezien en wat er zeker niet meer gaan worden. Precies eender dan dat ik in een weekend niet bij een vriendschappelijk potje in het seniorenvoetbal langs de lijn wil staan geldt dat ook bij het jeugdvoetbal. Want tot twaalf jaar zijn het gewoon oefenpotjes tussen twee teams die elkaar vooral lief moeten vinden, geen pijn mogen doen en toch vooral moeten proberen om gewoon gelijk te spelen. Want dat is beter voor ‘Jan Dirk’ die anders misschien gaat huilen..