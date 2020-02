Training SV Bedum Oldstars in het teken scoringsdrift Wessel Hoekzema

Op woensdag 26 februari stond alweer de achtste training voor de Walking Footballers van SV Bedum op het programma. Een training die weer wat drukker werd bezocht en een bijzondere topscoorder kende.Ruim twintig ‘stars’ waren aanwezig waarvan er een paar waren die de sporttas thuis hadden gelaten omdat blessureleed of andere fysieke problemen het deelnemen aan de training verhinderde. Na een traktatie van Tiemen werden er vervolgens twee ijzersterke selecties samengesteld die SV Bedum gaan vertegenwoordigen bij het indoorsoccer-toernooi en bij een toernooi in Koekange. Omdat er verder geen mededelingen van huishoudelijke aard waren en Jan van Dijk niet naar Martine wilde bellen om te vragen of mijn verhaal klopte dat het hebben van een stevige woordenwisseling op de peperweg 7 ‘not done’ was konden we kleden. Op het trainingsveld waren het weer de kneiterhard opgepompte ballen die je lieten weten dat degene die dat deed er geen verstand van had. Maar het ‘pennetje’ van Nanno deed wonderen zodat er even later wat meer leven in de ballen zat. Na de ‘Japanse loop-warming up die zonder en met bal werd gedaan en een kort maar stevig positiespel was het de hoogste tijd voor de partijvormen. Partijtjes die weer tal van hoogtepunten en natuurlijk ook dieptepunten opleverde. Zo was daar Klaas die nog even wat moest finetunen wat het afwerken betrof. Klaas was twee weken niet geweest en dat, althans dat vond hij zelf, wel te merken. Maar ook was daar het moment van de beste doedelzakbespeler van de voormalige gemeente Bedum, Jan ‘Douchekop’ van Dijk. Jan presteerde het namelijk om voor de tweede woensdag op rij tot scoren te komen. Dat mag als een uniek moment in de historie van het Walking Football in Bedum worden gezien. Al moet gezegd worden dat deze bal ook niet te missen was omdat Geert Brands, die niet bij de man die alle nummers van Fransje Bauer op zijn doedelzak kan spelen in de partij zat, met een fenomenale hakbal Jan in scoringspositie bracht. Een actie waar Geert zijn teamgenoten wat minder blij mee waren zodat Geert wordt aanbevolen om wat extra trainingsuren met zoon Luuk op het veld door te brengen in een poging om die ‘Madjer-ballen’ wat achterwege te laten. Wie er deze ochtend ook scoorde was Der Bomber. Voor Der Bomber stopte de teller om twee en dat waren er drie minder dan degene die deze morgen het meeste aantal kilometers mocht maken om te kunnen trainen. Maar een iemand spande de kroon en dat was Wessel ’Stammie’ Hoekzema. Wessel is normaal de spijkerharde verdediger die is in te huren voor speciale opdrachten. Moet er een tegenstander vakkundig uitgeschakeld worden dan is Wessel daar uitermate geschikt voor. Maar heel af en toe wil Wessel wat buiten de lijntjes kleuren en verlaat hij zijn comfort zone. Dan trekt hij, als was hij onderdeel van de Navy Seals wat een speciale, intensief getrainde speciale eenheden van de Amerikaanse marine is. In kleine groepen voeren ze wereldwijd, vaak in het diepste geheim, militaire operaties uit. Zo moeten we de acties van Wessel op deze qua weersomstandigheden redelijke ochtend ook zien. Als een militair met een speciale opdracht sloop hij namelijk door de vijandelijke linies om in totaal zes keer te scoren. Een waar iedereen jaloers op was. Maar Wessel niet, die glom van trots omdat hij zijn opdracht die hij van Sjaak Swart had gekregen had volbracht. Want met een naderend WK voor Walking Footballers, waar Wessel graag bij van de partij wilde zijn, was de opdracht van de winnaar van de Loden Leeuw, als slechtste reclamespotje allertijden, dat het scorend vermogen omhoog moest. Na afloop was de topscoorder van woensdag 26 februari dan ook snel vertrokken. Maar het even inbreken in zijn computer leerde wat daar de reden van was. Er was namelijk intensief mailverkeer tussen Amsterdam en Bedum en zoals de zaken er nu voorstaan, komt Wessel in de voorselectie van het team dat Nederland op het WK voor Walking Football gaat vertegenwoordigen. Of het vervolgens ook tot een daadwerkelijke selectie komt is nog maar de vraag. Want Sjaak zijn selectiebeleid, waar Nanno en Jaap Dekker alles van weten, is meer gebaseerd op wie zijn vrienden zijn dan dat er naar kwaliteit gekeken wordt. Dus wat dat betreft zal Wessel de komende trainingen moeten blijven scoren maar dat moet een appel eitje zijn voor een goed getrainde ‘Navy Seal’ die net als andere stars mee had gekregen dat Ronald zijn vorige week nog wat grote en rood oor weer normale vormen aan neemt, dat de knie van Massoud nog steeds dikker is dan het hoofd van de president van Amerika, Jabbar aan het verhuizen is, onze bokser Mike ergens als infiltrant aan de slag is gegaan en Jan Gast nog steeds bezig is om zijn ski’s los te krijgen die hem ook bij een vervolgbezoek aan zijn ‘scheidingkapper’ behoorlijk in de weg zitten.