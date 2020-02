Reacties op de 15 duels-regel...

Het bovenstaande was een opmerking die via watts app binnenkwam op mijn artikel over het ‘sjoemelen’ met de ‘15-duels’ regel. De opmerking begreep ik volkomen maar de persoon in kwestie begreep ook dat dit probleem meer speelt bij andere categorieen aan de voetbalboom dan bij het standaardvoetbal bij de mannen. Want als een beetje volger van het voetbal weet ik dat het er bij andere categorieen in het amateurvoetbal weleens anders toegaat. Dat vertelde ik degene die mij bovenstaande bericht stuurde daarom ook en het antwoord dat volgde.was ik het roerend mee eens. Want dat is natuurlijk ook iets wat frustrerend is wanneer je tegen een team moet spelen waar je van weet dat er spelers/sters inlopen die daar, gezien de aanwezige kwaliteiten niet in horen te spelen. In mijn periode als jeugd/damestrainer bij Zeester had de damestak twee seniorenteams. Dat was een rijk bezit voor een vereniging en waar Zeester in die tijd redelijk uniek mee was. Waar in die periode het eerste team op een behoorlijk hoog niveau speelde gold dat, logischerwijs, niet voor het tweede team. Iets wat niet vreemd was en waardoor het ook voor de speelsters individueel lastig was om bij het eerste team aan te haken. En andersom zou het zijn geweest dat het merendeel van de speelsters van het eerste het tweede team een kwaliteitsinjectie van jewelste zouden geven. Die zouden het tweede aan een mooie hoge klassering kunnen helpen. Maar is dat wat je moet willen. Een team boven zijn kwaliteit laten spelen. Natuurlijk moet je dat niet willen maar wat door die ‘15-duels’ regel wel kan. Een regel die er voor kan zorgen dat er teams met behulp van kunnen promoveren maar wat op eigen kracht nooit was gebeurd. Dan denk ik, wie houdt wie voor de gek of zijn het de trainers/leiders die verblind zijn en dit beleid als het juiste presteren zien. Iets wat je in mijn beleving toch anders moet zien. Natuurlijk is een promotie mooi maar dan wel met eigen middelen en niet met een of meerdere ‘afgelastingen ‘ zodat een of meerdere ‘toppers’ van de A-selectie het tweede team ‘even’ kunnen versterken. Verder was er een opmerking op het artikel dat de pasjes in de B-categorie niet echt gecontroleerd worden. Dat klopt, dat gebeurt bijna evenveel dan er friettenten op Rottumerplaat staan. Bijna niet dus. De plaatselijke clubarbiter vindt dat in de meeste gevallen wel prima en wat een vrijbrief is voor degene die wil ‘sjoemelen’ met spelers of speelsters. Jammer maar wel de realiteit in een categorie van een sport die in zijn onderste regionen meer en meer verloedert. In de onderste regionen doet men namelijk maar wat en een bond, zo weet ik uit eigen ervaring, die zelfs niet de moeite neemt om zijn mails netjes te beantwoorden, kijkt slapend toe. Die doen niets aan het probleem van de ‘15-duels’ regel die de deuren opent om de boel te belazeren. Iets wat steeds meer mensen steekt. Mensen die tijd en energie steken in het beter maken van een team of spelers/speelsters haken daardoor misschien wel af en wat ook geldt voor spelers/speelsters. Die hebben op een gegeven moment geen zin meer omdat het via het op sportieve gronden verder komen er niet meer in gaat zitten. Dat is jammer maar begrijpelijk en wat hebben de ‘kwaadwillenden ’ dan gewonnen…in mijn ogen helemaal niets…