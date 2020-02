Een op afstand keurende arbiter, 'gekker' moet het niet worden

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Wanneer je al ruim vijftig jaar op een voetbalveld rondloopt en je verbaasd je nog steeds over wat zich rond een voetbalveld afspeelt dan is dat best verbazingwekkend. Maar toch was daar gisteren, zondag 23 januari, het moment dat ik dacht, ‘gekker’ dan dit kan het rond de velden niet meer worden. Er was ook wat voetbal in het weekend dat ‘heel’ Nederland terugkwam van een skivakantie of aan het carnaval vieren was. De KNVB had namelijk ook nog wat beker en inhaalduelletjes ingepland. Iets waar Anzar ( Anzar is een Amazigh god. Zijn naam betekent de regen. Hij was volgens de mythe de god van de regen en het water. Hij kon het water schenken en verbieden), andere ideeën over had. Want de regen op de dagen voor het weekend van 22/23 februari deed de consul in Zoutkamp besluiten om op zaterdag een streep door het duel Zeester-ZEC te zetten. Maar er waren plaatsen ,o.a. Winsum en Onderdendam ,waar wel werd gevoetbald en die, gezien een droge zaterdagmiddag waarop het ook nog stevig waaide, bij mij de hoop deed gloren dat mijn tweede weekendduel, Usquert-Oldambster Boys, wel gespeeld kon worden. Volgens de consul lag het veld in Usquert er redelijk tot goed bij en een stevig doorstaande wind kon dat alleen maar verbeteren. Helaas voor alles en iedereen besloot: ‘Anzar’ toch nog wat roet in het eten te gooien want op zondagochtend rond 06.00 uur was het ook in Ezinge regenachtig. Rond tien uur kwam echter het verlossende, en wat ze in Friesland richting de Elfstedentocht denk ik nooit meer gaan horen, it giet oan, oftewel het gaat door. Ik moet zeggen dat ik licht verbaasd was maar met het idee dat er een dag eerder in Winsum en Onderdendam was gevoetbald snapte ik het, na de uitleg van de consul wel. Dat zorgde dat het voorbereiden op een duel in de kelderklasse van het standaardvoetbal kon beginnen en waar ik blij van werd. De weersomstandigheden zouden in de loop van de dag namelijk verbeteren en wat een bezoek aan een voetbalwedstrijd alleen maar leuker maakt. Maar rond 12.30 uur kwam het bericht dat het duel was afgelast. Niet omdat het opeens was gaan plenzen maar omdat de arbiter van dienst er een streep door had gezet. Want dat begreep ik van de consul die door de arbiter, die een zieke collega moest vervangen, aan een ‘kruisverhoor’ werd onderworpen. Een in mijn ogen vreemde gang van zaken dat een arbiter vanaf grote afstand een oordeel over een voetbalveld gaan geven. Toen ik de naam van de leidsman hoorde ging er bij mij een lichtje branden. De referee van dienst bleek namelijk dezelfde te zijn dan die op 24 november 2019 achter het duel Usquert-Oldambster Boys stond. Een duel dat toen niet werd gespeeld omdat de ploeg uit Nieuw Scheemda een teamuitje in Berlijn belangrijker vond dan het spelen van een competitiewedstrijd in Usquert. Een situatie waar de leidsman toen ‘not amused’ over was. Het steunen en kreunen over het feit wat hij allemaal in moest vullen om zijn declaratie van de bond te krijgen was in de wijde omtrek te horen. Maar deze, zo weet ik uit eigen ervaring, niet echt tegen een kritische noot kunnende arbiter zorgde er dus voor dat de consul in Usquert overstag ging en wat ik echt nooit had gedaan. Ik had deze wat pedant overkomende fluitist mooi naar Usquert laten komen, waar hij 26 cent per kilometer voor krijgt, om hem met eigen ogen te laten zien dat het veld in Usquert een wedstrijd van 90 minuten echt wel had kunnen verdragen …