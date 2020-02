De KNVB moet de ‘15-duels’-regel per direct afschaffen

Het bovenstaande is het antwoord op een vraag die ik deze week kreeg of ik wist hoe het zat over het aantal te spelen duels voor een bepaald team. Een antwoord wat ik eigenlijk wel wist maar voor de zekerheid toch maar even heb nagekeken. De vraag kwam voort uit een vreemde smaak in de mond van een trainer/leider die sterk het gevoel had dat zijn team door deze regel benadeeld werd. Een beetje ’speurwerk’ zorgde inderdaad voor het beeld dat deze regel wordt gebruikt om een lager team omhoog te stuwen met de hulp van mensen uit een hoger team. Iets wat t/m de vijftiende speelronde volstrekt legaal is maar wat in een competitie met twaalf teams eigenlijk te gek voor woorden is. Dat betekent namelijk dat er in het 2/3 deel van de competitie met spelers/speelsters gegoogeld kan worden dat het een lieve lust is. Even een duelletje in de B-categorie verplaatsen en hoppa op de nieuwe datum mogen er een groot aantal spelers/speelsters vanuit de A-categorie bij het lager ingedeelde team aanschuiven in een poging om ook dit team een mooie klassering te bezorgen. Een speler/speelster uit de A-categorie toestaan om 15 duels in de B-categorie te spelen is wel heel veel wanneer je weet dat er wekelijks meer duels in de B-categorie verplaatst worden dan er klinkers in de Peperweg in Ezinge liggen. Wat dat betreft zou de bond er goed aan doen om die ‘15-duels’-regel per direct af te schaffen en terug te brengen tot max een derde deel van het aantal te spelen duels. Want door ‘15-duels’-regel worden teams nu ernstig benadeeld en dat kan nooit de bedoeling van het bedenken van de regel zijn geweest. Een regel die jaren geleden bedacht is en allang niet meer van deze tijd is. Want toen de regel bedacht werd was een verplaatsing nog een zeldzaamheid maar wat vandaag de dag de gewoonste zaak van de wereld is geworden. Daarom begreep ik de frustratie van de trainer/leider wel die met zijn team ten onder ging tegen een ploeg waar een groot aantal personen ook ‘gewoon’ in de A-categorie speelt.