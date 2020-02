Een nieuw bestuur dat maakt een club kapot

Wisselingen binnen een voetbalbestuur gebeuren al sinds de grondlegger van het voetbal in Nederland, Pim Mulier, in 1879 de Koninklijke HFC oprichtte. Een wisseling binnen een bestuur is dus van alle dag. De ene keer gaat dat in goede harmonie waar alle leden mee kunnen leven. Maar soms gaat dat anders waar mensen met de nodige verdiensten binnen de club zich niet mee kunnen verenigen. Daar gaat onderstaand verhaal van Henk Doppenberg over. Een verhaal over een nieuw bestuur dat maar weinig affiniteit met de voetbalclub heeft. www.henkdoppenber g,nlRenger en Aart zijn niet de enige twee oudere clubleden die zich zorgen maken. De cultuur van hun vereniging, waar ze allebei al bijna vijftig jaar lid van zijn, is in een paar jaar tijd namelijk helemaal veranderd. Dit komt vooral omdat er een totaal nieuw en veel jonger bestuur gekomen is, met allemaal moderne ideeën. Op zich hebben de ouderen daar nog niet zoveel problemen mee, want ze beseffen ook wel dat de vereniging met haar tijd mee moet. Met de manier waarop het gebeurt, hebben ze echter wel problemen. Het gaat de laatste tijd in hun ogen namelijk overal over, maar bijna niet meer over voetballen. Plus dat het echte clubgevoel volgens hen steeds meer verdwijnt. Zij waren er vroeger als bestuurslid bijvoorbeeld elke zaterdag en meestal ook wel een aantal avonden per week, maar de nieuwe generatie denkt hier anders over en is er op een enkeling na alleen bij vergaderingen en de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Het ergste vinden de ouderen echter nog, dat hun mening niet meer gehoord lijkt te worden. Als ze eens iemand van de nu zittende bestuursleden aanspreken, hebben ze nog wel het idee dat er naar hen geluisterd wordt, maar weten ze inmiddels zeker dat er niets met hun woorden gebeurd. Er zijn daarom zelfs al een aantal, dat hun club vaarwel hebben gezegd, maar dat is iets waar Renger en Aart niet aan moeten denken. Zij blijven ondanks alles namelijk clubmannen in hart en nieren''De grootste klap komt echter nog voor de heren. Als ze rond twee uur naar de kantine lopen voor een kopje koffie, zien ze namelijk op een aanplakbiljet staan dat het seniorendiner opgehouden heeft te bestaan. Volgens het bestuur heeft dit een financiële reden, maar dat vinden de twee mannen onzin en daarom besluiten ze direct verhaal te gaan halen bij de voorzitter. Die hebben ze namelijk vijf minuten geleden naar de bestuurskamer zien gaan, dus zeer waarschijnlijk is hij daar nu nog. Als ze daar komen, blijkt de man echter geen trek te hebben om met hen te praten.De twee mannen staan op en lopen, zonder dat de voorzitter ook maar een woord zegt, naar buiten. Daar beseffen ze pas goed dat ze net een groot deel van hun leven zijn kwijtgeraakt en die wetenschap zorgt voor meer emoties dan ze eigenlijk willen. Ze denken er echter geen moment over om hun beslissing terug te draaien. Het beleid van de vereniging is immers gebaseerd op de toekomst en daar passen zij niet meer in.