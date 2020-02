SV Bedum Oldstars: Een groot aantal dieptepunten ….maar voor een iemand niet

De training van de SV Bedum Oldstars op woensdag 19 februari zal niet de boeken in gaan als de ‘tofste’ aller tijden. Want daarvoor waren er teveel Oldstars om wat voor reden dan ook niet aanwezig.Even na 09.00 uur was het nog rustig in de kantine van de SV Bedum. Aldrik had de koffie klaar , Harry was druk met van alles en nog wat en even later kwam ook Dineke binnen. Maar spoedig kwamen er wat meer ‘stars’ binnendruppelen maar werd wel duidelijk dat dit niet het aantal ging worden wat er normaal gesproken op het kunstgrasveld rond ‘vliegt’. Nadat het opstappen van Ron Jans, al denk ik dat die rare Amerikanen in samenspraak met ‘gladde’ Gerard Nijkamp de boosdoeners zijn, de gemoederen even bezig hield was daar even later het eerste dieptepunt. De trainert telde namelijk maar vijftien trainingsbeesten wat als een dieptepunt in de historie van het Walking Football genoemd mocht worden. Even hing het in de lucht dat de training gecanceld werd maar dat idee verdween snel achter de grijze wolken die boven Bedum, en de rest van Nederland, hingen. Maar het regende dus afzeggingen waarbij het aantal blessuregevallen hoog was. Het gaat te ver om ze allemaal te noemen want er zijn er waar ik een donkerbruin vermoeden bij heb dat ik wethouder Harmannus Blok en zijn kompanen voor het beloofde duel eerder op het veld zie staan dan sommige van onze geblesseerde teamgenoten. Zo kwam Massoud nog even langs om zijn knie te tonen en ik kan niet anders zeggen, die was dikker dan de kop van ‘oom Donald’ die als twitter-koning in zijn vrije tijd president van Amerika is. Een dikke knie die hem wel even aan de kant houdt zo is de verwachting. Na dit dieptepunt was daar een tweede ‘dieptepunt’ voor het Walking Football in het Noorden. Want op de open training van de vv Roden waren veel spelers aanwezig van FC Groningen en VEV’67 maar waren uit Roden en omstreken maar twee personen nieuwsgierig geweest vertelde Nanno die daar met zijn teamgenoten van FC Groningen acte de precence had gegeven. Na het omkleden was daar het derde dieptepunt. Waar die ‘fucking’-buienradar een droge periode liet zien was dat toch even anders. Een gure wind en dito buien maakten het er niet leuker op zodat de warming up niet echt vlekkeloos verliep. Na het schuilen voor weer een stevige bui werden er twee partijen gemaakt en het veld wat groter. We hebben het al vaker geprobeerd maar 8: 8 op een te klein veld moeten we niet meer doen. Waar de winnende partij, het werd 7-0, het slim speelde leek het in mijn team helemaal nergens naar. Al vlot keken we tegen een achterstand aan en toen ook Jan van Dijk ook nog ging scoren wist ik, nu spelen we een verloren match. Zo werd door de tegenpartij een ‘divisie’ die het gevaar ‘Der Bomber’ moest elimineren. Iets waar deze ‘commando-eenheid’ keurig in slaagde want Tonnie kon niet in stelling gebracht worden. Iets wat ook volstrekt logisch was omdat het veldspel van de blauw/zwart/paarsen vergeleken kon worden met wat ADO in de eredivisie laat zien: BAGGER. Ondertussen begon Jan van Dijk ook nog eens met listige passes te strooien. Duidelijk zichtbaar was dat de weersomstandigheden Jan pasten als een oude jas. Met voorouders die zijn opgegroeid in de Schotse hooglanden zit het onder slechte weersomstandigheden Jan in de genen. Voordat hij echter naast zijn schotse kilt gaat lopen hoop ik dat de stormdepressies met opeens namen Nederland wat links laten liggen. Want we kunnen het onze Bomder niet aandoen dat hij minder scoort dan de man die normaal gesproken scoort wanneer Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en de verjaardag van WA van Buren op een dag vallen. Dus wat dat betreft hoop ik snel op beter weer want woensdagmorgen was het 3x niks. En Tonny .. je had je niet moeten laten verleiden tot het maken van foto’s voor de plaatselijke VI, die in de volksmond ook wel Langs de Lijn genoemd wordt. Want dat was de reden dat wij hebben verloren of was het toch een off day van ons als team……