Zal ik er nog een mail aan wagen ? Nee toch maar niet of toch wel.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gisteren was het precies twee maanden geleden dat ik een mail + bijlage naarstuurde. Een mail die betrekking had op een arbiter die als een ‘popie-jopie’ aan een team bier stond uit te delen en het andere team met een ‘houten bek’ liet zitten. Ik was niet de enige die dat vreemd vond en besloot daar mede op verzoek van iemand wat aandacht aan te besteden.Het bier uitdelen werd toen mijn weekendmoment en viel in de categorie verbazing. Ik besloot het artikel door de sturen naar bovenstaand mailadres en het antwoord kwam snel. Weliswaar een automatisch antwoord met als tekst, we hebben de mail ontvangen en voor verdere vragen nemen we contact met u op. Wetende hoe het in veel organisaties werkt wist ik dat dit na de jaarwisseling zou gaan gebeuren. Maar wat er ook gebeurde na de jaarwisseling, er kwamen geen vragen over een activiteit die door personen binnen de scheidsrechterswereld, die ik hoog heb zitten, absoluut werd afgekeurd. Sterker nog, er waren die spraken over meer dan een stevige reprimande voor de desbetreffende fluitist. Ik ben natuurlijk niet degene die dat moet/mag bepalen maar was na het drie keer meemaken van deze ‘harlekijn’ wel van mening dat het mijn ’soort’ niet was. Het was een beetje een ‘Basje Nijhuis’ en met dat type arbiters heb ik niets. Nijhuis denkt namelijk ook dat hij groter dan de wedstrijd is en dat had deze ‘harlekijn’ ook. Een pedant manneke dat ook zijn regels had. We zijn ondertussen al de helft van februari voorbij maar een reactie uit Zwolle is er niet gekomen. Dat is best vreemd van een bond waar men spontaan opgewonden raakt waar het gaat over normen en waarden. Ik heb het al vaker gezegd, ook als Walking Footballer moet je lid van de KNVB zijn. Joost mag weten waarvoor maar dat schijnt iets met een verzekering te zijn. Gezien mijn maandelijkse premie vind ik dat maar raar en dat begint mij steeds meer te irriteren. Waarom moet ik iets afdragen aan een bond waar ik helemaal niets mee heb en ook niets van kan verwachten wanneer ze een mail nog niet eens netjes kunnen beantwoorden. De KNVB is de grootste sportbond wordt er gezegd maar dat is wel in kwantiteit maar zeker niet in kwaliteit. Al eerder heb ik gezegd dat het nog mogen voetballen het wint van mijn antipathie tegen een bond waar ik tegen mijn zin in geld aan af moet dragen. Maar het plezier in het spelletje brokkelt wel steeds meer af door randzaken als het niet beantwoorden van mails, het belonen van bestuurders die er alleen voor zichzelf zitten en het pompen van veertien miljoen in kansloze projecten om racisme in de voetbalsport te bestrijden. Zaken waar ik mij aan stoor maar vooral het eerste, je mail niet serieus behandelen , is mij een doorn in het oog maar dat zal er in een tijd dat iedereen het ‘druk’ heeft allemaal wel bij horen …En nogmaals een mail sturen …ja met dit als bijlage ……