Speler van het weekend Mark Bos (Noordpool

Ruim twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die ik met nee beantwoorde maar mij wel aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, het meeste was opgevallen.Dit seizoen zag ik Noordpool tot nu toe vijf keer in actie. Drie keer in een thuiswedstrijd en twee keer speelde de ploeg van Willem Kluin ‘op verplaatsing’ zoals ze in België zo mooi zeggen. In alle vijf duels was ik verbaasd over de metamorfose van Mark Bos. Niet qua uiterlijk maar wel qua gedrag. Was de jonge aanvaller in voorgaande jaren vaak een bron van ellende en een speler die met iedereen ruzie had behalve met zichzelf, dit seizoen zag ik tot nu toe vijf keer een andere Mark Bos. Vijf keer zag ik namelijk een voetballer waar je als voetballiefhebber van kunt genieten. Geen domme acties richting de arbitrage of een tegenstander maar gewoon normaal doen en in dienst spelen van je team. Dat laatste deed Mark zaterdag ook. De jonge aanvaller was in de dagen voor het duel tegen Zeester ziek geweest maar wilde, gezien de personele problemen toch graag spelen. Duidelijk zichtbaar was dat hij niet helemaal fit was omdat een fitte Mark Bos zeker twee keer had weten te scoren tegen een dramatisch zwak acterend Zeester. Maar ook zaterdag kwam er geen onvertogen woord uit de mond van de jonge aanvaller en liet ook zijn lichaamstaal zien dat hij in dienst van het team speelde. Daarom baalde ik ook van het moment in de tweede helft toen de arbiter van dienst opeens ‘politieagentje’ ging spelen tegen een speler die op dat moment misschien wel wat zei. Iets wat duidelijk minder opvallend was dan de reacties van meerdere spelers van en Noordpool maar zeker van de Zoutkampers. Maar de op hoge leeftijd in het zaterdagvoetbal debuterende arbiter had waarschijnlijk zijn ‘huiswerk’ goed gedaan waarbij geluiden van buitenaf waarschijnlijk leidend zijn geweest. Dat is jammer en was ook niet nodig geweest en in deze had de leidsman blanco dit duel in moeten gaan. Maar helaas deed hij dat niet maar riep hij een speler ter verantwoording die niets meer, maar waarschijnlijk zelfs minder, deed dan het merendeel van de spelers in het duel tussen Noordpool-Zeester. En dat is voor mij reden genoeg om voor Mark Bos te kiezen als mijn speler van het weekend omdat hij in mijn ogen door de arbiter onterecht werd ‘aangepakt’