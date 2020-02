Een ‘toptrainer’ is het spoor helemaal bijster

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Ook dit verhaal van Henk Doppenberg is zeer herkenbaar. Teamleiders/trainers die alleen winnen als er gewonnen wordt en hun team zien verliezen waar zij op dat moment geen onderdeel van uitmaken.Als Gerard lachend de kantine binnenkomt, weten zijn vrienden Bert en Sjors al genoeg.Gerard kijkt even wat verbaasd, maar slaat niet echt acht op de woorden van Bert.Blijkbaar heeft Gerard wel door dat zijn vrienden hem in de maling nemen, want hij trekt een nogal ontstemd gezicht en loopt zonder nog iets zeggen verder. Bert en Sjors kijken hem lachend na.Omdat er andere mensen bij komen staan, staken Sjors en Bert hun gesprek over Gerard. Als ze tegen een uur of half één even naar huis gaan om te eten, spreken ze echter wel af om komende zaterdag bij het team van hun vriend te gaan kijken. 'Het is maar te hopen dat ze dan winnen, want anders is meneer doodziek.'Vanwege het onverwachte verlies van de nummer twee op de ranglijst, kan het team van Gerard de volgende zaterdag zelfs al kampioen worden en als de trotse trainer 's middags zijn beide vrienden weer ziet, komt hij hen dat gelijk vertellen.Gerard ratelt gelijk door.Sjors en Bert kijken elkaar even kort aan, maar zeggen niets. Bert niet omdat hij het zinloos vindt om er opnieuw met Gerard over te beginnen dat het team niet alleen om hem draait en hoewel Sjors vindt dat Gerard veel te veel spanning op de komende wedstrijd legt, zwijgt hij ook. Als hun vriend een uurtje later even naar het toilet is, steken ze hun mening echter niet onder stoelen of banken.Als de twee mannen de volgende zaterdag een paar minuten voor negen bij de vereniging komen, zien ze Gerard en zijn spelers nog in de koffiekamer zitten. De trainer staat wild te gebaren en te wijzen naar een aantal dingen die hij op het bord heeft geschreven en de spelers zitten hem met gespannen koppies aan te staren.Bert en Sjors lopen vast naar het veld waar de JO13-1 zo gaat spelen en als ze de spelers daar een kwartiertje later zien verschijnen, verdwijnt ook hun laatste beetje hoop op een goede afloop van de wedstrijd. De jongens zijn namelijk doodstil en staan elkaar net aan te kijken of er over enkele minuten iets heel ergs staat te gebeuren. Als Gerard dit ziet, spoort hij hen luid schreeuwend aan om hun warming-up te doen en natuurlijk doen ze dit ook wel. Het team blijft echter meer op een groep geslagen honden lijken, dan op een clubje jonge kinderen die zo enthousiast om het kampioenschap gaan spelen. Natuurlijk is dit een kwartiertje later ook in de wedstrijd te zien. De jongens schuiven de bal namelijk wat plichtmatig in het rond, komen tot geen enkele fatsoenlijke aanval en voetballen dus eigenlijk meer tegen zichzelf dan tegen de tegenstander. Gerard vuurt zijn team wel luid aan, maar dat geschreeuw werkt eerder negatief dan positief. Na twintig minuten spelen komen ze daarom zeer terecht met 0-1 achter en op slag van rust wordt het tot overmaat van ramp zelfs 0-2. Dit is voor de trainer een reden om nog harder en woester tegen zijn spelers te gaan schreeuwen en als hij in de rust zijn team bij elkaar haalt, gaat hij zelfs zo tekeer dat ze hem aan de andere kant van het veld luid en duidelijk kunnen horen. Alles wat hij doet, blijkt echter zinloos. Het spel van zijn team wordt namelijk steeds slechter en na een uur voetballen komen ze dan ook met een meer dan terechte 0-5 nederlaag van het veld. Gerard briesend van woede en spelers die huilen, net hebben gehuild of op het punt staan om in huilen uit te barsten. Voor Bert en Sjors is dit echter, waar ze vooraf dus al op gerekend hadden.'Dat was ik toch al van plan. Vrienden moeten elkaar tenslotte de waarheid kunnen vertellen.'Sjors en Bert hoeven niet lang op Gerard te wachten, want een paar minuten later komt hij al met een gezicht dat nog steeds op zwaar onweer staat naar hen toe.Bert pakt Gerard bij zijn arm.Gerard kijkt zijn vrienden eerst even sprakeloos aan en loopt daarna, nog steeds zwijgend, in de richting van de kleedkamers. Hierdoor hebben Sjors en Bert het gevoel dat hij kwaad is. Als ze hem een kwartiertje later echter lachend met zijn team in de kantine zien komen, beseffen ze echter dat hun verhaal wel geholpen heeft