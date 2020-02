Eigen toko's zijn 'dodelijk' binnen een sportvereniging

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Dit verhaal van Henk Doppenberg gaat over eigen BV-tjes binnen een voetbalclub en wat je bij heel veel verenigingen ziet. www.henkdoppenberg .nlDe jeugdcommissie van Limbant zit bij elkaar voor een vergadering en voorzitter Edward begint met het eerste punt van de agenda.Ellen, de enige vrouw in de jeugdcommissie, komt iets omhoog.'Je hebt echt wel gelijk, Edward en dat vinden we allemaal. Dat denk ik tenminste. Ik raad je echter aan om eerst even met het hoofdbestuur te gaan praten voor je in gesprek gaat met Tjibbe en zijn vrouw.'Omdat ik weet dat zij niets tegen die mensen durven te zeggen.'Het volgende punt op de agenda is de begeleiding van de JO15-1zegt EllenDe voorzitter neemt even tijd om iedereen aan te kijken.De commissieleden blijken het allemaal met hun voorzitter eens te zijn en Adrie meent zelfs al een geschikte trainer te weten.Peter begint wat te lachenAls Peter en Edward de volgende avond met de familie Rooksen in de bestuurskamer zitten, hebben ze al snel door dat het gesprek niet gemakkelijk gaat verlopen. Ze reageren namelijk nogal zelfverzekerd als hen gevraagd wordt hoe het met het team gaat.De twee commissieleden kijken elkaar wat bedenkelijk aan en Peter zou het liefst meteen met het gesprek stoppen. Edward denkt daar echter anders overEdward twijfelt even, maar besluit dan toch open kaart te spelen.Als meneer en mevrouw Rooksen de bestuurskamer uit zijn gelopen, kijken Peter en Edward elkaar even aan.Peter, die een kleine twintig jaar ouder is dan Edward, knikt een paar keer met zijn hoofd.'Je hebt absoluut gelijk en misschien is het wel een signaal naar andere mensen die binnen deze vereniging hun eigen bv'tje hebben opgericht.' 'Als dat zo is, ben ik een blij mens en mag men ons wel dankbaar zijn.'