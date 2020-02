Niemand woont in een huis met de 'nieuwe' Lionel Messi

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Deze keer ‘Een oud verhaal’ van Henk Doppenberg maar wat nog steeds een actueel onderwerp is omdat er nog teveel ouders zijn die denken dat hun kind de nieuwe ‘Lionel Messi ‘is. Iets wat natuurlijk niet het geval is www.henkdoppenber g.nlNa een lange heerlijke zomer, is het vanavond weer voor de eerste keer trainen. Jan is dit seizoen trainer van de JO11-1 en behoorlijk benieuwd hoe zijn team het zal gaan doen. Vorig seizoen ging het bij de JO9 heel goed, maar dat is natuurlijk geen garantie dat het bij de JO11 opnieuw lukt. Hij heeft er echter wel alle vertrouwen in en is dan ook blij dat ze vrij hoog zijn ingedeeld. Kampioen worden, vindt hij namelijk niet zo belangrijk. Het gaat hem er veel meer om, dat de kinderen wat leren en niet elke wedstrijd met grote cijfers winnen of verliezen. Zoals altijd, is Jan ook vanavond weer ruimschoots op tijd bij de vereniging. Hij ziet gelijk dat het nog erg stil is, want er staat pas één auto. Als hij de kantine binnenloopt voor het gebruikelijke kopje koffie, wordt hem echter gelijk duidelijk van wie die is. De vader van Harrie staat namelijk met een nors gezicht bij de bar te wachten en komt meteen naar hem toe'Niet lang, want ik moet om half zeven trainen. Is het erg belangrijk?'‘We bespreken dat morgen wel verder.’ Jan is de vader van Harrie inmiddels meer dan beu en loopt snel naar buiten. Als hij daar zijn spelertjes al op hem ziet wachten, knapt zijn humeur echter gelijk weer op. Al blijft hij de hele avond wel een erg naar gevoel houden over zijn gesprek met een ontevreden vader. Harries vader deed zijn verhaal namelijk zo overtuigend, dat hij aan zichzelf is gaan twijfelen en daar baalt hij behoorlijk van. Omdat hij het maar niet uit zijn hoofd kan zetten, besluit hij om na de training de trainer van de JO11-2 op te bellen voor overleg. Die is echter heel stellig en noemt de man een verschrikkelijke zeur, die alleen maar gefrustreerd is omdat zijn zoon niet in de JO11-1 zit. Hij is er zelfs zo stellig van overtuigd dat ze Harrie in het juiste team hebben ingedeeld, dat Jan zijn twijfels al snel kwijt is. Ze besluiten dan ook om het jochie gewoon in de JO11-2 te laten. In ieder geval, zolang ze er niet echt van overtuigd zijn dat ze een fout hebben gemaakt. Mocht hij daarom zijn lidmaatschap opzeggen, dan is er niets aan te doen. Ze kunnen immers niet aan deze dreigementen toegeven, want anders beginnen er nog veel meer ouders te zeuren. Als Jan de volgende avond op het voetbalveld komt, staat Harries vader hem al op te wachten.Jan knikt een keer, maar zegt verder niets. Als hij even op het trainingsveld staat, wordt het hem echter meteen weer duidelijk waarom Harrie in de JO11-2 zit. Het is namelijk een heel lieve jongen, maar helaas geen daverende voetballer. Tot Jans stomme verbazing, blijkt hij het wel prima naar zijn zin te hebben. Ondanks dat hij nog nooit met deze jongens gespeeld heeft, straalt het plezier namelijk overduidelijk van hem af. Hierdoor beseft Jan nog weer eens goed wat er aan de hand is. Het is niet Harrie die problemen met de JO11-2 heeft, maar zijn vader.Jan zegt niets meer, maar van binnen heeft hij de grootste lol. Over een paar minuten zal namelijk blijken dat de man alles verzonnen heeft omdat hij zijn zoon graag in de JO11-1 wil.Als de trainer heeft afgefloten en de kinderen van het veld komen, maakt Harrie definitief een einde aan het probleem. Hij komt namelijk stralend naar zijn vader toe en zijn woorden laten aan duidelijkheid niets te wensen overZwijgend met een blik starend in de verte, loopt de man met de arm om zijn zoon naar de uitgang van het complex.