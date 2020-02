Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Dat er binnen verenigingen soms totaal verschillend wordt gedacht bewijst dit verhaal van Henk Doppenberg zoals het verhaal over een vader met losse handjes.Als Harrie 's maandagsavonds op het voetbalveld komt, is de vechtpartij van afgelopen zaterdag bij buurvereniging FC Nederland hét onderwerp waar iedereen het over heeft. Natuurlijk vragen ze hem, als voorzitter, ook gelijk wat hij van de situatie vindt.Ook zijn collega's van het bestuur hebben het allemaal over de vechtpartij. Ze denken er ook bijna hetzelfde over als in de kantine. Harrie is de enige die er niet zo'n uitgesproken mening over heeft.Roy, die nog niet zo heel lang in het bestuur zit, mengt zich nu ook in het gesprek .Herman bemoeit zich er nu ook meeVeertien dagen later blijkt dat het voorgevoel van Harrie toch wel juist was. Als hij bij de wedstrijd van de onder-15 staat te kijken en Joris na een pittige overtreding voor tien minuten naar de kant wordt gestuurd, hoort hij namelijk opeens een woest geschreeuw. Hij beseft meteen wie dat is en besluit even naar de man toe te lopen om een praatje met hem te maken. Daar is hij echter te laat voor, want de vader sprint al in de richting van de scheidsrechter. Het gaat allemaal zo snel, dat niemand eraan denkt om iets te doen en de man in het zwart al met een bloedend gezicht in het gras ligt, voor iedereen het beseft.' Er komen nu opeens van alle kanten mensen het veld op en even dreigt er een handgemeen te ontstaan tussen een broer van de scheidsrechter en de bewuste vader, maar zover laat Harrie het niet komen. Hij geeft namelijk een ander bestuurslid opdracht om zich over het slachtoffer te ontfermen, vraagt de leider van de onder-15 om met zijn team zo snel mogelijk naar de kleedkamer en daar even rustig met elkaar na te praten, stuurt iemand naar de leiding van de tegenpartij en gaat zelf met de dader naar de bestuurskamer. Daar belt hij meteen de politie die er vijf minuten later al zijn en direct met hun onderzoek beginnen. Vervolgens loopt hij naar de kleedkamers van de beide teams, maar daar is alles rustig. Alleen Joris zit er nog wat ontdaan bij, want de jongen schaamt zich natuurlijk gigantisch voor het gedrag van zijn vader. Zijn medespelers steunen hem echter waar ze kunnen en daarom besluit Harrie zich verder niet met de knaap te bemoeien en naar het wedstrijdsecretariaat te gaan om er samen met de beide leiders voor te zorgen dat alle formaliteiten op een correcte manier worden vervuld. Omdat er tussen de beide teams niets vervelends is voorgevallen, is ook dat snel gebeurd en daarom is nu alleen het wachten nog op het moment dat de politie zijn onderzoek heeft afgerond. Dat duurt alleen wel even, maar na een uurtje vertrekken de agenten dan toch. Het eerste wat Harrie nu doet, is zowel zijn jeugdbestuur als een delegatie van het hoofdbestuur bij elkaar roepen. Hij wil namelijk vandaag nog een besluit nemen over hoe ze op deze zaak gaan reageren. Als hij een half uurtje later met de dames en heren bij elkaar zit, komt hij gelijk ter zake.Herman blijkt nog niet van mening te zijn veranderd.Harrie is het hier helemaal niet mee eens. 'Herman maakt zich blijkbaar enorm kwaad, want hij verheft zijn stem behoorlijk.Alwin is het met Herman eens.Tot Harries grote tevredenheid reageert er niemand en daarom hebben ze toch nog vrij snel een beslissing genomen