In de B-categorie ben je aan de ‘Goden’ overgeleverd

‘Dat klopt, en daarnaast hebben we vanaf 9 november in totaal nog maar 4 keer gespeeld’ was gisteren het antwoord op de vraag aan een teamleider of het klopte dat zijn team in 2020 nog maar één keer in actie was gekomen.Het antwoord op de vraag verbaasde mij niet echt want dat laatste was mij bij het bezoeken van de clubsite van de club van de teamleider ook al opgevallen. Het team had in september twee keer gespeeld, in oktober twee keer, idem in november en december en één keer in januari. Na 9 november vier keer voetballen vertaalde ik even na mijn eigen voetbalactiviteiten als Walking Footballer. Wij kwamen na 9 november elf keer in actie waarbij ik door fysiek ongemak een keer niet aanwezig kon zijn. Dat kan iedereen overkomen dat hij of zij door fysiek ongemak een keer niet kan spelen. Maandag hoorde ik echter dat er tegenwoordig om een reden wordt afgezegd wat je vroeger niet kon en wilde bedenken en wat je doet beseffen dat het amateurvoetbal het nooit meer gaat winnen van al het andere wat steeds meer tegenwoordig leuker vind dan een balletje trappen. Voor steeds meer is het voetballen namelijk een ‘hobby’ geworden die men wil beoefenen wanneer het hem /haar of ouders het uitkomt. Het spelen op een zaterdag of zondag is allang niet meer logisch wanneer je het amateurvoetbal op de sociale media een beetje volgt. Maar de teamleider van het team dat tussen 9 november 2019 en 9 februari 2020 precies vier keer in actie kwam was er helemaal klaar mee. Dat laatste is dan te hopen dat dit alleen voor de teamleider geldt want ik als voetballer zou er ook klaar mee zijn geweest. Af en toe eens mogen voetballen en iedere week de ‘stress’ van voetballen we wel of voetballen we niet. Iets wat er vroeger, toen echt alles niet beter was, toch anders aan toe ging. Toen hadden we nog geen mobieltjes en dus ook geen watts app verkeer die het afzeggen van een wedstrijd te gemakkelijk heeft gemaakt. Maar het vele afgelasten ligt ook aan de verenigingen zelf want het zijn maar een paar, dat niet meegaan in de gekte rond het afgelasten van een wedstrijd omdat ‘Pietje’ met de mededeling komt dat er een team van zijn club niet komt spelen. In plaats van dat een dergelijke mededeling met een BNO(bezoekers niet opgekomen) te belonen wordt er een andere datum vastgesteld. Een andere datum waarop een kantine open moet zijn en er een beroep moet worden gedaan op de steeds meer spaarzaam wordende vrijwilligers. En dat laatste kan ik mij prima voorstellen. De kantinevrijwilliger heeft zich namelijk in veel gevallen aangemeld voor een weekenddienst in de kantine en wil dat natuurlijk niet altijd ruilen met eentje die in de avonduren plaats moet vinden. Maar dat is iets waar steeds meer voetballers/voetbalsters of ouders liever niet over na willen denken. Die denken alleen maar aan zichzelf en beslissen dat ze het zelf wel uitmaken wanneer ze wel of niet beschikbaar zijn. Wat dat betreft vrees ik het ergste voor de teamleider en zijn team want ergens zullen de tegenstanders die nu met regelmaat afzeggen toch wel een keer willen voetballen. En dan mogen ze op komen draven op dagen waarop het desbetreffende team niet eens in actie kan komen. Dat kan dat team niet omdat het bestaat uit spelers die doordeweeks hun geld moeten verdienen met werkzaamheden die ver buiten hun eigen woonplaats liggen en ze daardoor ze soms dagen van huis zijn. Maar daar hebben de teams die met regelmaat afzeggen geen boodschap aan, daar gaan de verjaardagen van ‘opoe’, een familie-uitje of een andere activiteit voor een voetbalwedstrijd die al maanden van te voren gepland is. Dus beste teamleider ik weet niet of het helpt maar misschien kan jullie de steeds afzeggende tegenstanders gewoon een BNO geven zodat de KNVB maatregelen kan nemen en ze uiteindelijk uit de competitie kan ‘flikkeren’