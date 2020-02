Een winderige training SV Bedum Oldstars

Vier goals van niet alleen Der Bomber, een mooie goal van Nanno en een ‘Bergkampje’ van Jacob Venema waren de belangrijkste ingrediënten tijdens een winderigere training van de SV Bedum Oldstars.Rond 07.00 uur zag ik het nog donker in voor de training op woensdag 12 februari. Een enorme hagelbui vergezelt van windstoten die orkaankracht aantikten, althans volgens ‘Pietje Paulus’ deden mij met gevaar voor lijf en leden langs het Aduarderdiep rijden. Dit omdat Martine zonnodig weer naar Mercator wilde om haar roeping, zo langzamerhand steeds meer generatiegenoten verzorgen, ten uitvoer te brengen. Maar tegen 08.00 uur werd het wat stabieler in de atmosfeer en dat deed mij besluiten om mijn sporttas in te pakken. Na een bezoek aan de plaatselijke bakker voor nog een openstaande traktatie i.v.m. mijn 63geboortedag kon de reis naar Bedum beginnen. Een reis die door de sterke wind nog niet meeviel. Maar in Bedum aangekomen werd het qua weer alleen maar beter zodat er in tegenstelling tot de dagen daarvoor gewoon getraind kon worden. Na de gebruikelijke rituelen bij een verjaardag en een zeer gewaardeerd bloemetje voor deze scribent ging het naar de kleedkamer waar het al snel ging over de ‘vreemdelingenlegioenen’ in het betaald voetbal. Steeds meer dertien in en dozijn-voetballers komen naar de eredivisie en waar ze, in veel gevallen, geen deuk in een zacht pakje boter trappen. Zo kwamen de selecties van Emmen, ADO en FC Twente voorbij waarbij het niet vreemd was dat velen de twee laatste ploegen graag zagen degraderen. Zo was het direct al gezellig wat even later op het trainingsveld werd voortgezet. Want Nanno, die als trainer onder alle weersomstandigheden actief is geweest, had zijn trainingsprogramma aangepast waardoor het een windbestendige training werd. Een korte maar stevige warming up, een positiespel en drie keer een partij waren de ingrediënten voor een training die weer bol stond van de hoogtepunten. Zo was daar een goal op inzicht van de trainer, waren er vier goals van ‘Der Bomber’ Tonnie Niemeijer. Der Bomber was op de feestavond ter ere van het 5-jarig jubileum nog in het zonnetje gezet als ‘All –time’ topscoorder van het Walking Football in Bedum. Een mooie beloning voor zijn bijna 200 goals die hij ondertussen achter zijn naam heeft staan. Maar woensdag was het alleen Tonnie die vier keer scoorde. Ook de ‘panna-koning van Bedum’, Cor Smid, wist vier goals in het mandje te mikken en was daardoor samen met Der Bomber dag topscoorder. Maar er waren meer ‘persoonlijke succesjes’ want het ‘Bergkampje’ van Jacob Venema mocht er ook zijn. Iedere voetballer weet dat met een ‘Bergkampje’ het technisch hoogstandje van Dennis Bergkamp in het duel Arsenal-Newcastle United bedoelt wordt en wat Jacob Venema lukte en ‘Der Kaiser’, in de wandelgangen Wim Keizer genoemd, bijna in een spagaat deed belanden. Maar gelukkig voor Wim konden zijn teamgenoten hem weer uit de knop halen zodat hij de verdere training als actief speler kon volgen. Zo werd het weer een prima training waarin ook Ronald Jansen weer een prima indruk maakte. Als ex-jarige mocht ik, dat is een traditie twee spelers in mijn partij kiezen en mijn oog was gevallen op Der Bomber en op de man met een balbehandeling waar neef Theo jaloers op is, Ronald Jansen. Ronald kun je er namelijk prima bijhebben want de man die in de bossen rond Arnhem is opgegroeid zorgt altijd voor reuring. Dat moet ook een beetje reuring in de toko want anders wordt het saai en dat moet niet. Zo was er een moment dat zijn teamgenoten even het spoor bijster waren en Ronald dat deed wat een Italiaanse verdediger ook zou doen, de bal zo ver mogelijk wegrossen. Dit werd echter niet door iedereen begrepen maar na de rustige uitleg van het ‘Slangenmens oet Arnhem’ waren de rijen weer gesloten en ging het in de laatste partij vol gas richting een tweede zege van de dag voor het team met ook de one and only Tonnie Niemeijer aan boord. …