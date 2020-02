Speler van het weekend Pieter Buikema (De Heracliden )

Ruim twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die ik met nee beantwoorde maar mij wel aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, het meeste was opgevallen.Zaterdag maakte Pieter Buikema in het duel De Heracliden-Amicitia VMC zijn rentree na enkele weken, bijna maanden, van blessureleed. De doelman was daar weer voldoende van hersteld en nam zijn plaats onder de lat weer in. De goalie is met zijn 32 jaar een van de routiniers binnen het eerste elftal en hoewel zijn vervanger, Mark Monden, het niet slecht deed was de terugkeer van Pieter Buikema belangrijk. Want belangrijk zijn voor het team was ‘Piet’ ,zoals hij door de harde kern van de club uit Uithuizermeeden genoemd wordt, zaterdagmiddag absoluut. De goalie keepte namelijk alert en was vooral in de tweede helft met een paar prima ingrepen een stevige sta in de weg voor de spelers van Amicitia. Pieter ken ik al geruime tijd als doelman. Toen ik in het seizoen 2008/2009 namelijk voor de eerste keer als verslaggever van deeen wedstrijd van De Heracliden was stond hij al onder de lat als een toen nog jong ‘broekie’ van nog geen twintig. Daardoor heb ik de carrière van de doelman redelijk kunnen volgen omdat ik alle volgende seizoenen de formatie uit Uithuizermeeden wel een paar keer zag voetballen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de doelman van De Heracliden in potentie een van de betere keepers in onze regio vind. Natuurlijk heeft ‘Piet’ weleens een mindere dag maar wie heeft dat niet bij een hobby die hij of zij op amateurbasis beoefent. Dat ik hem tot een van de betere keepers vind behoren komt ook door zijn uitstraling qua kleding. Zaterdag zag ik hem het veld opkomen in een tenue waar duidelijk over was nagedacht. Een compleet gele outfit wat mooi afstak bij het blauw/wit/zwart van de veldspelers. Als liefhebber van tenues die moeten kloppen werd ik daar wel blij van in een tijd waarin het er steeds vaker uitziet dat het de keepers, of degene die de kleding besteld, het niet interesseert hoe een doelman qua kleding onder de lat staat. Maar bij ‘Piet’ is dat duidelijk anders en dat maakt hem, en zeker ook door zijn aanwezige kwaliteiten, tot een prima doelman die ik nu ondertussen al ruim tien jaar met veel plezier volg.