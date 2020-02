Mijn weekendmoment: Humor van een …….

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Het weekend van 8 en 9 februari was een wat vreemd weekend. Wat vreemd omdat er op vrijdag al geluiden waren dat de storm Ciara, die ons land zondag zou komen bezoeken, een streep door het amateurvoetbal en een viertal eredivisie duels zou kunnen zetten. Iets wat ik, met mijn afkeer voor alles wat met stormweer te maken heeft, mij heel goed voor kon stellen. Want om even dichtbij huis te blijven, wie deed je zondagmiddag met een zelfs boven land wel erg sterke wind plezier met het duel Usquert –Kloosterburen. Mij in ieder geval niet en ik denk eerlijk gezegd de spelers en het arbitrale trio ook niet. Zo ging op de zaterdag niet alleen door het amateurvoetbal een streep maar ook door de vier zondagduels in de eredivisie.Dit omdat men de veiligheid van iedereen niet kon garanderen. Ik moet zeggen dat ik deze beslissing van de KNVB wel begreep maar zondagochtend was er al snel het moment dat ik bovenstaande foto kreeg toegestuurd. Een foto van een tweet doorspekt met humor en die ik even op mijn tijdlijn plaatste. Dit in het kader van dat de humor op straat ligt. Maar dan blijkt dat de haat richting een voetbalclub in Nederland steeds meer buitenproportionele vormen aanneemt. Want er waren een aantal ‘papagaaien’ die echt dachten dat de tekst in de tweet serieus genomen moest worden. Sorry, dat ik het zeg maar dan ben je niet helemaal goed bij je paasei en sla je door in je haat naar de club die de laatste jaren het Nederlands voetbal weer op de kaart heeft gezet. Dat heeft de club gedaan door een beleid te voeren, zo hoorde ik spelersmakelaar Henk Timmer bij goedemorgen eredivisie zeggen, wat andere clubs ook graag willen. Want om maar het maar even te noemen, voor Feyenoorder Senesi was in de winterstop al belangstelling maar zeer waarschijnlijk gaat Feyenoord in de zomer met de Argentijn een klapper maken. Dat is iets wat ook Ajax doet want in de zomer gaat Andre Onana echt niet voor ‘5 euro ‘ weg maar komen daar voor de komma een zootje nullen achter te staan. Maar dat is iets wat steekt bij de ‘kabouters’ binnen voetballand verwonderland. Die denken namelijk als calimero van, jij bent groot en ik ben klein en daarom haat ik jou. Ik liet Martine, tijdens een ‘kloterit’ vica versa Groningen, best raar dat mensen dan voor hun plezier in de auto stappen, een paar reacties horen en we hebben er smakelijk om gelachen. Gelachen om een gevoel van haat dat mensen verblind in een poging tot logisch denken. Want natuurlijk wordt daar door de bond niet een seconde aan gedacht en waar nog eens bij komt dat Ajax een ruime selectie heeft en FC Utrecht ook een groot aantal spelers in de lappenmand had zitten. En ook bij AZ waren er personele problemen maar die ook door de Alkmaarders waren opgelost in een poging om van Feyenoord proberen te winnen. Maar dat de haat richting de in mijn ogen beste geleidde club van Nederland zo groot is dat je ergens de humor niet meer van in kunt zien dan ligt de vergelijking met een ‘grindtegel’ op de loer.