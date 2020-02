Je bent sponsor ...of niet

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Betaal je eigen sponsoring niet is een verhaal over een sponsor die zijn sponsorbijdrage doorberekent richting de club.Als het bestuur van OKB bij elkaar zit voor een vergadering, komt na een uurtje de aanschaf van nieuwe trainingsballen, tenues voor alle clubscheidsrechters en dikke jassen voor alle vrijwilligers aan de orde. Trudie en Evelien, die dit klusje voor hun rekening zouden nemen, zijn namelijk bij de plaatselijke sportzaak geweest en daar nogal geschrokken van de prijzen die ze hebben gehoordPiet, de man van de sponsorcommissie, is het niet met de conclusie van de dames eens.De voorzitter bemoeit zich er nu ook mee.Hier is Evelien niet helemaal blij mee.De voorzitter hinkt blijkbaar nog een beetje op twee gedachten.Prima.'Als Trudie een paar dagen later haar laptop opstart en ziet dat ze een berichtje van Piet, de sponsorman, heeft, begint ze direct te lezen. Na een paar tellen ziet ze al, dat ze zich niet voor niets zo druk over deze zaak heeft gemaakt. Larissen is als sponsort zeker goed voor een aardig bedrag, maar dat staat op geen enkele manier in vergelijking met de omzet die hij voor de vereniging maakt. Natuurlijk beseft ze dat de sporthandelaar winst moet maken en dat gunt ze hem ook. Hij moet alleen niet denken, dat de vereniging automatisch alle spullen bij hem bestelt omdat hij sponsor is en hij dus gewoon de hoogste prijs kan vragen. Omdat ze nieuwsgierig is wat de voorzitter van de gegevens vindt, belt ze hem even.Als het bestuur de volgende middag bij elkaar zit, blijkt iedereen het met Trudie eens te zijn. Alleen Piet zegt niets en blijft strak voor zich uit kijken. Hier neemt de voorzitter alleen geen genoegen mee.De voorzitter zucht een keer diep.Als de twee mannen tien minuten later de sportzaak binnenstappen, zien ze dat de eigenaar net op het punt staat om naar huis te gaan.De winkelier gaat zijn gasten voor naar een kantoortje achter in de winkel en daar neemt de voorzitter meteen het woord.Piet heeft inmiddels een papiertje uit zijn zak gehaald, waarop staat wat de vereniging het afgelopen seizoen allemaal bij Larissen heeft besteld.Larissen denkt even na.Een paar dagen later komt er al bericht van Larissen, dat hij zijn sponsorbijdrage voor volgend seizoen halveert. Hij wil de vereniging, al is het de helft minder, echter wel graag blijven leveren en daar gaat het bestuur mee akkoord. Over de hoge prijzen hoeven ze het niet meer te hebben, want die zijn opeens verleden tijd.