Het eerste elftal is niet alleen belangrijk

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Financiële wantoestanden binnen voetbalclubs kwamen er jaren geleden veelvuldig voor. En nog gebeurt het dat er clubs zijn die door het ‘onderhouden’ van een eerste team bijna aan de latten komen te hangen. Over dat onderwerp gaat dit verhaal van Henk Doppenberg.Als Klaas met Tony, op een zolderkamertje bij de penningmeester, bezig is de boeken van de vereniging te controleren voor de komende jaarvergadering, valt hem opeens iets op.'Is dat niet zo dan?''Dat is niet de bedoeling en ik begrijp nu ook wel waarom het crediteurensaldo van de club zo is toegenomen. Met geld dat ze aan de spelers geven, kunnen ze nu eenmaal niet de rekeningen betalen.''Anders ik wel.''Ermee stoppen en de penningmeester erbij halen?''Oké.' Klaas is al snel samen met de penningmeester terug. 'Wat is er aan de hand jongens?De penningmeester denkt even kort na, maar komt dan met een verklaring. 'Omdat het aantal sponsors de laatste jaren enorm is afgenomen, kon het eerste niet meer met het sponsorgeld worden betaald. Daarom heb ik na overleg met het bestuur besloten om het op deze manier te doen. Misschien had ik jullie hier vooraf over in moeten lichten, maar dat is niet gebeurd. Sorry.''Wat hadden we anders moeten doen?' 'De premies van het eerste halveren?' 'Dat kan niet, want dan lopen alle spelers weg.'' 'Dat valt wel mee. De verwachting is dat de sponsoring weer aan zal trekken en als dat gebeurt, is er echt niets meer aan de hand.'Klaas en Tony kijken elkaar nogal geschrokken aan.'Behoorlijk, maar ik ben de achterstand aan het inlopen.''Nee, ik betaal aan het einde van elke maand wat ik kan afdragen.''Dat moet ik eerst met de voorzitter bespreken.''Omdat we dit zo hebben afgesproken.'Tony blijkt er klaar mee te zijn.'Mogen wij als bestuur vooraf lezen wat jullie gaan rapporteren?''Best mannen. Ik ga zo de voorzitter bellen en jullie zie ik weer bij de vergadering.'Ja, tot dan.'Als Tony en Klaas een paar minuten later in de auto stappen, kijken ze elkaar een beetje beduusd aan.'Nee, ik ook niet. Moeten wij buiten het rapport dat we gaan maken nog iets doen?'Klaas is er nog niet gerust op. 'Het probleem is dat er altijd heel weinig mensen op de vergadering komen en het merendeel amper naar de cijfers kijkt. Er zijn er volgens mij ook maar heel weinig die er een beetje kijk op hebben. Ik ben daarom bang dat ze alles voor zoete koek aannemen wat het bestuur zegt en het voor ons heel moeilijk zal worden om iedereen duidelijk te maken dat de club een vet financieel probleem heeft.''' En dat is?'' 'Wij samen?''Goed idee en zullen we Oolen ook vragen?''Die man is erevoorzitter en heeft vast nog wel invloed op het zittende bestuur.''Doen we.'De gesprekken zijn niet gemakkelijk, want de drie mannen kunnen eigenlijk niet geloven dat het bestuur van hun vereniging er zo'n rommeltje van heeft gemaakt. Omdat Tony en Klaas hun verhaal met de gegevens die ze voor het financiële rapport hebben verzameld hard kunnen maken, beseffen ze echter al snel dat het wel degelijk niet goed gaat met hun club. Daarom willen ze alledrie graag bij het gesprek met het bestuur aanwezig zijn en gesterkt door die steun, besluit Klaas net even voor tien uur om nu gelijk maar met de voorzitter te bellen. 'Met Roems. Goedenavond.''Is dat belangrijk voor jullie?''Want?''Jullie zijn dus bezig om het probleempje meteen maar aan de grote klok te hangen.''Dat wel, maar ik begrijp niet zo goed waarom we moeten praten.''Nou goed. Wij hebben komende maandag vergadering. Als jullie er om half acht zijn, maken we tijd voor jullie.'Als Klaas de verbinding verbreekt, kijkt hij Tony met nogal ontstemd aan. Die heeft alles echter gehoord en begrijpt heel goed dat zijn collega woest is. 'Waarom zou die vent zo moeilijk doen? Hij kan zich beter schamen voor de rommel die er onder zijn leiding van is gemaakt. Zouden ze soms echt nog denken dat het probleem meevalt?' 'Dat is niet te hopen voor ze, want dan krijgen ze maandag een vervelende verrassing te verwerken.''sMaandagsavonds blijkt dat de voorzitter heel goed beseft wat er met zijn vereniging aan de hand is. Hij meent de zaak echter nog wel te kunnen redden: ‘Heren, goedenavond en welkom. We zouden het vanavond hebben over de financiële situatie van onze club. Door de teruggelopen sponsorinkomsten zijn we namelijk in de problemen gekomen bij het eerste. De jongens kunnen niet meer door de businessclub worden betaald en daarom is de vereniging bijgesprongen. Hierdoor zijn we zelf echter niet meer in staat om onze crediteuren op dezelfde vlotte wijze te blijven betalen dan men van ons gewend was. Vervelend, maar we werken aan een noodplan. We hebben uitstel gekregen bij de belasting en de sponsorcommissie uitgebreid, dus gaan die inkomsten weer stijgen. Plus dat we de kantineprijzen tussen de vijf en tien procent verhogen en we tijdens de komende vergadering aan de leden toestemming gaan vragen om de contributie omhoog te doen. Verder gaat de penningmeester alle uitgaven tegen het licht houden om te kijken waar en hoeveel er bezuinigd kan worden. Er komen dus meer inkomsten en minder uitgaven, waardoor de problemen in de loop van het volgende seizoen voorbij zullen zijn.'Tony en Klaas hebben elkaar tijdens het verhaal van de voorzitter al een paar keer aangekeken en ze weten zonder woorden van elkaar wat ze denken. Dit hadden ze namelijk al verwacht. Het bestuur probeert om de zaak heen te draaien en iemand die niet echt wat met cijfertjes heeft, trapt daar absoluut in. De heren Van Baalen en Jansen alleen niet.'Om jullie in te lichten en gerust te stellen.'Van Baalen kijkt voor hij verder praat eerst iedereen even aan.'Wat adviseer je ons te doen?''Dat kan niet. Met alleen maar eigen jongens in het eerste voetballen we niet hoger als de tweede klasse, dus moeten we halen en betalen.'De voorzitter blijkt niet van plan om dit zomaar toe te geven. 'We hebben nog nooit in de geschiedenis op zo'n hoog niveau gevoetbald als nu. Daarom willen we als bestuur niet zomaar bij de eerste de beste tegenslag alles opgeven en weer tegen al die kleine clubjes van vroeger gaan spelen. Ik zou volgens mij ook niet zonder de hoofdklasse kunnen.''In de eerste instantie het voetballen, maar de rest is ook leuk.De voorzitter kijkt eerst even heel boos, maar vervolgt dan zijn verhaal. 'Het kan trouwens ook niet, want de spelers hebben allemaal een contract.''Een jaar.''Ja.''Dat zou kunnen, maar daar gaan we als bestuur nog niet mee akkoord. We willen zeker onze beste spelers namelijk heel graag behouden.''Mag ik daar anders over denken?'Omdat de stemming wat vijandig wordt, besluit de voorzitter een einde aan de bijeenkomst te maken. Hij heeft echter toch wel goed geluisterd, want op de jaarvergadering blijkt dat het bestuur de adviezen van Jansen en Van Baalen volledig heeft overgenomen…..