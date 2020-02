Keepers 'hangen ' er te vaak maar wat bij.

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Het verhaal van Henk Doppenberg gaat deze keer over de trainingen van jeugdkeepers. Iets wat binnen veel verenigingen gebrekkig of helemaal niet gebeurt, en wat velen een doorn in het oog is, omdat bestuurders heel veel zaken rond het keepersvak niet begrijpen of willen begrijpen.Jacco, die jaren in het eerste elftal heeft gevoetbald en met ingang van dit seizoen jeugdtrainer is geworden, verbaasd zich er al een tijdje over dat geen enkele jeugdkeeper echte keeperstraining krijgt en daarom stelt hij hier bij de trainersvergadering een vraag over.'Je hebt wel gelijk, voorzitter en misschien zei ik het net wat verkeerd. Het gaat mij er echter om dat die jongens een gerichte training krijgen. Als er domweg een aantal ballen op doel worden geschoten, leren de keepers namelijk helemaal niets. Dat is geen verwijt aan hun trainers, want die hebben nooit op doel gestaan en kunnen hun pupillen dus ook niet echt leren hoe het keepen in elkaar zit.' De voorzitter is zichtbaar niet erg blij met de opmerkingen van Jacco.Omdat de voorzitter blijkbaar niets tegen de woorden van Jacco in weet te brengen, kijkt hij zijn medebestuursleden met een vragend gezicht aan. Die zeggen echter niets en daarom neemt hij na een tijdje toch zelf het woord maar weer.'Doe je best maar. Ik geloof alleen nooit dat het van de grond komt.'De voorzitter denkt dat hij verder kan gaan met de vergadering, maar Jacco is nog niet klaar.'Mooi.''Nou, ik heb eigenlijk nog wat.'' 'Hoe raad je het zo?'Wat vinden jullie ervan om de keepers namens de vereniging bij het begin van elk seizoen een paar nieuwe keepershandschoenen te geven?''Nee, de jeugdkeepers. Het is voor leiders en trainers soms ontzettend moeilijk om een keeper te vinden en als ze er eindelijk één hebben, wil die jongen na een paar nederlagen vaak al snel weer uit de goal. Een paar handschoenen en die keeperstraining trouwens ook, kunnen misschien een extra stimulans zijn voor die mannetjes om toch in het doel te blijven staan.' De voorzitter lijkt zo onderhand meer dan genoeg van Jacco te hebben.'Als ze echt honderd euro per stuk kosten, had ik er niet om gevraagd.'' 'Voor de kleintjes kosten ze ongeveer vijfendertig euro en voor een tientje of zes heb je volgens mij wel goede handschoenen voor de oudere jeugd. Misschien zijn ze zelfs nog wel goedkoper te krijgen, maar dan zou ik even bij de keeperstrainer van het eerste moeten vragen waar hij zijn handschoenen haalt.''Dat mag jij vinden, maar wat denken de anderen ervan? Jullie trainen en begeleiden immers allemaal een team, dus hebben jullie best een idee of dit een goed plan is of niet.''Man, wat doe je toch moeilijk. Als we het keepersgebeuren binnen de vereniging goed op poten hebben, dan heeft iedereen daar voordeel van en mag het toch best een beetje geld kosten. Desnoods zoek ik er een sponsor voor en vraag ik er gelijk voor iedereen een keepersoverall bij. Ik vraag geen geld voor mezelf, hoor.'Doe ik dat dan?Jacco wil eerst nog wat zeggen, maar besluit dan te zwijgen. Hij weet immers dat de jeugdvoorzitter geen gemakkelijke man is en heeft ook nog eens helemaal geen trek om ruzie met hem te maken. Het gaat hem tenslotte alleen om de keepers en verder nergens om. Gelukkig denken de andere trainers er net zo over als hij en zijn ze stuk voor stuk heel erg blij met de nieuwe plannen. Voor de voorzitter zit er dus weinig anders op dan zijn verzet te staken.'Best voorzitter, maar kan ik die handschoenen ook gaan bestellen?'Het gaat nu allemaal vrij snel. De keeperstrainers zijn namelijk binnen een paar dagen gevonden, de juiste handschoenen al vrij snel in huis en het vinden van ruimte voor de keeperstrainingen is al helemaal geen probleem. Het trainen kan dus beginnen en tot Jacco's grote geluk komen hier ontzettend veel positieve reacties op. Zowel van de trainers en leiders als de ouders, die ontzettend blij zijn dat hun keepende kinderen nu ook eens serieus genomen worden. Echte resultaten van de andere en vooral betere training zijn alleen nog niet direct te merken, maar dat is natuurlijk normaal.Toch voelt Jacco zich wel een beetje trots als hij ruim een jaar later hoort dat één van hun keepertjes door AZ is gevraagd om bij hen in de opleiding te komen. Al is het snel gedaan met zijn goede gevoel als hij de volgende avond op de vereniging komt en de voorzitter tegen het lijf loopt.Even wil Jacco de voorzitter eens goed de les lezen, maar dan beseft hij dat het zinloos is en loopt hij hoofdschuddend weg.