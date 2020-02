Training SV Bedum Oldstars: Jaloers en ‘jankiedoodelen’ moet je niet willen

Training SV Bedum Oldstars: Jaloers en ‘jankiedoodelen’ moet je niet willenDe eerste training van de tweede maand van 2020 was er een die ik aan mij voorbij moest laten gaan. Niet omdat het weer mij te slecht was maar gewoon omdat het even niet ging.Rond half acht nam ik op de woensdagmorgen 6 februari de beslissing dat er voor mij geen training op het programma stond. Daar baalde ik oprecht van maar wat fysiek ongemak wijzend op een lichte aanval van draaiduizeligheid van een paar dagen eerder deed mij besluiten dat het niet verstandig was om een uur later naar Bedum te vertrekken. Want wandelend met Bietsj kostte mij al veel moeite en wat ik duidelijk had onderschat. Zo werd het bij thuiskomst een afmelding richting Jan van Woudenberg en wat in mij beleving ruim een jaar geleden was dat ik mij voor een training moest afmelden. Afmelden voor een training terwijl het prachtig weer was om te trainen deed mij jaloers op mijn teamgenoten worden. Dit konden dat doen wat ik deze morgen ook graag had willen doen, heerlijk trainen, maar wat helaas niet ging lukken. Op deze mooie woensdag, waarop Martine later op de dag voor een wandeltocht van ruim anderhalf uur vertrok, besefte ik mij eens te meer hoe bevoorrecht je bent wanneer je dat kunt doen wat je graag wil. Dat vertelde ik ook aan de huisarts waar ik mij later op de dag mocht melden, dat ik nog het meest baalde van het feit dat je even niet kunt doen wat je graag wil. Maar gelukkig kwamen er vanaf de andere kant geen verontrustende berichten en voelt het lijf een dag later al weer stukken beter dan de dagen ervoor. Door een paar dagen van relatieve rust scrolde ik ook wat vaker op internet en zag ik het bericht dat men binnen de v.v. Roden met Walking Football gaat beginnen. Een prima zaak zoals ook het filmpje op Fox, over het Walking Football binnen de BVO Emmen, mooi was om te zien. Waar in de flyer van vv Roden niet over rennen werd gesproken kwamen er ook in het filmpje uit Emmen wat rennende mannen voorbij. Maar wat maakt het allemaal uit wanneer je een 77-jarige voetballer hoort vertellen dat hij er heel veel plezier aan beleeft. Plezier wat de hoofdmoot moet zijn i.p.v. ‘gejankiedoodel’ over bijvoorbeeld een beslissing van een scheidsrechter. Dat vertelde de Emmenaar namelijk in het filmpje en dat was ik roerend met hem eens. Want steeds ‘gejankiedoodel’ zou namelijk voor mensen een reden kunnen zijn om ergens mee te stoppen en waar ik mij wel iets bij kan voorstellen. Ik heb van dichtbij meegemaakt dat iemand bij het uitoefenen van een hobby opeens geconfronteerd werd met steeds meer ‘gejankiedoodel’ en er op een gegeven moment klaar mee was. Die zocht vervolgens een andere hobby die individueel beoefend kon worden en waar meer voldoening uit werd gehaald. Voldoening die je ook uit je activiteiten als Walking Footballer moet halen. Want na woensdag 6 februari weet ik het helemaal zeker, je bent een bevoorrecht mens wanneer je nog, en op wat voor manier dan ook, kunt sporten maar dan moet ‘gejankiedoodel’ wel achterwege blijven…..