Jeugdvoorzitter gepiepeld

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Het verhaal, ik ben baas over mijn kind, kreeg nog een vervolg en daar gaat het onderstaand verhaal van Henk Doppenberg over. Een deel 2 met een jeugdvoorzitter die gepiepeld wordt en vervolgens door het zand moet richting twee echte clubmensen.Het vertrek van Paul als trainer slaat in als een bom bij de vereniging. Tenminste bij het deel van de club dat de zich coach voelende vaders eveneens zat is. Zoals Erwin, de leider van het team. Om zijn ongenoegen te uiten, gaat de man daarom direct op zoek naar de voorzitter. Die zit in de kantine met wat andere bestuursleden en heeft blijkbaar helemaal geen zin in een discussie. 'Ik ben duidelijk tegen Paul geweest en ik weet bijna zeker, dat we binnen een paar dagen een opvolger voor hem hebben gevonden.'Ja.''Kan het echt niet wachten tot maandag? Ik wil namelijk ook wel eens een gezellige zaterdagmiddag in plaats van steeds weer te moeten luisteren naar de problemen van een ander.''Goed, loop dan maar mee naar de bestuurskamer.' Als de heren een paar minuten laten bij elkaar aan een tafeltje zitten, brandt Erwin direct los.'Hoe bedoel je?'De voorzitter blijkt er vrij gemakkelijk over te denken. 'Kun jij dat niet gaan doen?'Wat bedoel je daarmee?''Gelukkig dat jij niet, net als Paul, de boel in de steek hebt gelaten.''Ik had een andere mening dan hij, maar ik vind niet dat ik hem in de steek heb gelaten.'Tot grote frustratie van Erwin, zet de voorzitter hem twee tellen later compleet voor het blok. 'Ik heb nog een andere optie. De vader van Ricardo heeft zich een paar weken geleden namelijk aangeboden als trainer. Omdat Paul trainer was, ben ik toen niet op zijn aanbod ingegaan. Nu is de situatie echter anders en daarom is hij voor mij een serieuze kandidaat geworden. Hij heeft hier jaren in het eerste gespeeld en heeft een jaar of vier de lagere senioren getraind, dus hij weet echt wel waar hij het over heeft.'De voorzitter is niet onder de indruk van Erwins woorden. 'Ik weet dat die man van aanpakken houdt, maar dat is wel eens goed voor die knapen. De meeste trainers die we hier hebben zijn namelijk veel te lief voor de kinderen.''Daar ga ik verder niet op in. Je weet nu echter wat de mogelijkheden zijn. Of je wordt zelf trainer of de vader van Ricardo gaat het doen en als het aan mij ligt, wordt het de laatste optie.'Ondanks dat de voorzitter nog iets lijkt te willen zeggen, staat Erwin meteen op om naar huis te gaan. Daar beseft hij echter dat hij zijn spelers en hun ouders wel in moet lichten dat hij ermee is gestopt en daarom stuurt hij hen een berichtje waarin hij alles eerlijk vermeldt. Hoewel dit hem enorm oplucht, blijft hij toch gigantisch balen van wat er is gebeurd en daarom besluit hij zijn racefiets uit de schuur te halen en een flink eind te gaan fietsen. De frisse wind zal hem immers goed doen.In tegenstelling tot Erwin, maakt de voorzitter zich nergens druk om. Hij is er namelijk vast van overtuigd dat de vijf vaders hem niet in de steek zullen laten en meteen vandaag de leiding van het team op zich nemen. Als hij ze tegen half twee de kantine in ziet komen, loopt hij daarom meteen naar ze toe. 'Ha mannen. Jullie komen als geroepen.'Het elftal van jullie zonen, zit zonder begeleiding.De voorzitter grijnst, want het gesprek gaat voor zijn gevoel precies de goede kant uit. 'Daar heb je gelijk in en daarom kun je wat mij betreft komende dinsdag beginnen.''Ja, je zei voor een paar weken geleden toch dat jij het team eventueel wel zou willen trainen? Je zei toen ook nog, dat Erik dan wel leider zou willen worden.'Ik weet het heel zeker.''Nee, het was 's ochtends.''Toch is het zo.' Omdat de voorzitter het gevoel heeft dat de vijf mannen hem in de maling proberen te nemen, probeert hij het probleem nu op een andere manier op te lossen. 'Het is ook niet zo heel belangrijk of we er nu wel of niet met elkaar over gesproken hebben dat jullie het team zouden willen gaan begeleiden. Ik zit nu met een ontzettend groot probleem en daarom doe ik een beroep op jullie. Het handigst is, als er twee mensen zijn die zich aanbieden als leider en dat jij de groep gaat trainen, Mario. Jij bent namelijk de enige die dit al eens vaker heeft gedaan. Over oefenstof hoef je niet in te zitten, want je krijgt een boek met kant en klare trainingen. Nou mannen, kan ik jullie noteren?' Het blijft eerst even stil, maar dan krijgt de voorzitter een gigantische teleurstelling te verwerken.'Eerlijk gezegd, had ik er wel op gerekend dat jullie mij en de vereniging zouden helpen. Vooral omdat jullie het hele seizoen al commentaar hebben gehad op Paul en Erwin en het ook voor een deel jullie schuld is dat zij er nu mee gestopt zijn.' Mario begint keihard te lachen'Waarom zijn jullie hier niet eerder mee gekomen?''Ja, dat zeker.'De voorzitter is woest, maar beseft dat verder praten geen zin heeft en daarom loopt hij zwijgend naar de bestuurskamer. Omdat hij helemaal geen zin heeft om Paul en Erwin te bellen, zit hij eerst een hele tijd na te denken of er geen andere kandidaten zijn om het team te gaan begeleiden. Hij weet alleen niemand en daarom besluit hij na een half uur om de beide heren dan toch maar te bellen. Bij Erwin krijgt hij zijn voicemail, maar Paul neemt na een paar tellen op'Hallo, met John van OKB. Zou ik een keer met jullie kunnen praten?''Ja.''Dat vertel ik liever tijdens het gesprek.''Of jullie toch verder willen bij de club.'Die zijn afgehaakt.' Paul begint op een cynische toon te lachen'Klopt.'Nu ik die heren echt heb leren kennen, houd ik ze vanaf nu wel op een afstandje.''Nee, het is voorgoed voorbij tussen mij en die mannen.''Bedankt vast.' Na een kwartiertje belt Paul terug.'Gelukkig. Man, wat ben ik daar blij mee.''Geen probleem.'