Schreeuwende ouders en een voorzitter die chantabel is …

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. In dit verhaal gaat het over schreeuwende ouders, een trainer/leider die dat de kop wil indrukken en een voorzitter die zich laat chanteren…Als Paul het wedstrijdsecretariaat binnenkomt, staat zijn gezicht op onweer. De twee jeugdbestuursleden, Roel en Willem, gaan er daarom al vanuit dat zijn team verloren heeft. 'Wilde het niet vandaag?''Waarom kijk je dan zo kwaad?'Hoezo?'De bestuursleden hebben vol begrip met de woorden van Paul mee geknikt. 'Om hoeveel vaders gaat het?''Heb je er al eens met ze over gesproken?''En wat zeggen ze dan?''Jij bent toch de trainer van die jongens?''Denken ze echt alle vijf zo?'' Dan heb je wel een probleem en wij als vereniging natuurlijk ook.' Paul zucht een keer, maar blijkt niet van plan om zich bij de situatie neer te leggen.'Hoe dan?''Heb je dat al met alle ouders besproken?''Is goed. Ik bel zoIk bel wel even met de voorzitter en zal zorgen dat er twee of drie mensen van ons bij zijn.Als Paul een uur later iedereen een berichtje heeft gestuurd, duurt het niet lang voor hij de eerste verbolgen vader aan de lijn krijgt. 'Ben jij wel helemaal goed wijs?''Nou, ik denk het nietReken er namelijk maar niet op dat wij die wedstrijd vanuit de kantine gaan bekijken, want het zijn onze kinderen en daar mogen wij vanaf de zijlijn naar kijken.''Man, je kletst. We winnen alles en staan dik bovenaan.''Dan moet je ze beter trainen en coachen.''Zonder onze aanmoedigingen hadden ze al lang een keer een wedstrijd verloren. Denk dus maar niet dat we daarmee stoppen. We gaan zaterdag ook niet in de kantine zitten, maar staan gewoon zoals altijd aan de lijn. Dit is trouwens niet alleen mijn mening, maar ook van mijn kameraden.' Paul denkt even kort na, maar besluit dan om zijn zin door te drijven.'Je overdrijft en maakt problemen om niets. Ik ga daarom nu de voorzitter bellen en zal hem vertellen dat wij niet aan jouw plannetjes meewerken. Wat ons betreft, kan hij jou beter vervangen door een echte trainer. Komende woensdag zijn we er trouwens niet.''Omdat we geen zin hebben om naar die onzin van je te gaan zitten luisteren. De groeten trouwens.' Hoewel Paul normaal gesproken niet snel kwaad wordt, is hij nu woedend. Het eerste wat in hem opkomt, is dan ook om de vader terug te bellen en hem eens goed de waarheid te zeggen. Al snel beseft hij echter dat dit niet verstandig, want met schelden is immers nog nooit een probleem opgelost. Hij gelooft trouwens ook niet, dat die man namens de andere vier vaders heeft gesproken. Zo snel kan hij die mensen namelijk nog nooit aan de telefoon gehad hebben. Er zal woensdag dus best een groepje komen en als hij er één weet te overtuigen, volgt de rest met een beetje geluk vanzelf. Al schrikt hij behoorlijk als zijn telefoon opeens weer gaat.'Hallo met van Dieteren, de vader van Jens. Ik wil je even zeggen, dat ik voor honderd procent achter je beslissing sta en ik weet dat de vaders van Ivar, Sjors, Elmer en Daan er net zo over denken. We hebben er namelijk vanochtend na de wedstrijd heel toevallig met zijn vijven over staan praten. Het zal alleen niet meevallen voor je om die andere vaders te overtuigen. Van de ouders van Ruud, Erwin, Tom en Pim zal je geen last hebben, want die zijn er nooit. Die andere vijf zullen echter zeer waarschijnlijk niet voor rede vatbaar zijn.'Waarom niet?'Dat zou jammer zijn. Maak je echter maar geen zorgen. Ik ga nu de andere ouders bellen en zal zorgen dat wij je woensdag in ieder geval steunen.'Paul zijn stemming is ineens een stuk beter geworden, maar dat is helaas niet voor lang. Als hij een kwartiertje later naar huis wil gaan en de kantine uitloopt, komt hij namelijk de voorzitter tegen'Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn.'Ik ben gebeld door de vader van Sander en die zegt zijn zoontje van de club te halen als jij je plan doorzet. Volgens hem gaan Leroy, Sjaak, Bernhard en Luuk met hem mee.''Daar kun je gelijk in hebben, maar wat als hij het echt meent en we vijf spelers kwijtraken?''Dat zal je moeten accepteren, want anders ben je die spelers echt kwijt.'Ik wil geen vijf leden kwijt.'De voorzitter is niet onder de indruk van Paul zijn woorden. 'Die vijf vaders zijn trouwe clubleden en ik vind niet dat je ze op deze manier moet behandelen. Als er geklust moet worden bij de club, kan er altijd een beroep op ze worden gedaan en dat telt voor mij heel zwaar. Ik kan me trouwens ook niet voorstellen dat hun