Een wijs besluit

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan.Als Ton zijn tegenstander voor de zoveelste keer met een smerige overtreding onderuit haalt, vliegt Aalt, zijn leider, met een kwaad gezicht het veld in. 'Houd toch eens op met dat geschop, man. Dat is toch nergens voor nodig. Dit is de laatste keer geweest, hoor. Als de scheidsrechter je niet wegstuurt, haal ik je er zelf uit.''Dat doe je wel. Iedereen ziet toch hoe je loopt te schoppen.'De leider denkt niet na en grijpt direct in. 'Goed. Jij je zin. Kom er maar uit.''Ja. Alles is namelijk beter dan dit gezeur van jou.'Ga je nu maar douchen, dan kan ik me tenminste nog even met de andere jongens bezighouden.'Als Ton in de richting van de kleedkamers loopt, ziet Aalt de leider van de JO17-1 staan en omdat hij er natuurlijk nog wel een elfde speler bij wil hebben, loopt hij direct naar de man toe.' Hoi. Heb jij nog iemand voor me die de tweede helft mee kan doen?''Die heb ik eruit gehaald en wat mij betreft, hoeft hij niet meer terug te komen.''Ja, ik had hem eigenlijk al eerder weg moeten sturen. Hij traint bijna nooit en als hij er is, loopt hij de kantjes eraf. Plus dat hij zo goed als iedere wedstrijd ruzie heeft en het is dat die scheidsrechters hem allemaal zo goed gezind zijn, want anders was hij er al wel vijf of zes keer uitgestuurd. Plus dat ik schoon genoeg heb van zijn grote mond.''Bedankt man.'Ton, die zich van geen kwaad bewust is, komt net voor de kleedkamers de jeugdvoorzitter tegen.Eerst wil Ton nog wat zeggen, maar dan kijkt hij de voorzitter in zijn ogen en besluit hij toch maar te zwijgen. Voor zijn gevoel heeft dit namelijk toch geen zin. De man is namelijk een vriend van Aalt, zijn leider, en heeft net als veel andere volwassen mensen binnen de vereniging altijd iets op de jeugdspelers aan te merken. Nou, hij zal het zo wel horen. Al neemt hij zich voor om niet alles te pikken wat die voorzitter zegt. Als het hem te gek wordt, stopt hij vandaag nog met voetballen en zoeken ze het hier maar lekker uit. Om zo snel mogelijk van het, in zijn ogen, gezeur af te zijn, besluit hij haast te maken met douchen en loopt hij een klein kwartiertje later de bestuurskamer in. Daar zit de voorzitter al op hem te wachten.'Leuk voor ze.''Weinig.''Weet ik niet.'Hoezo'Ton schrikt gigantisch en is eerst even sprakeloos, want dit had hij niet verwacht.'Wat moet ik zeggen?''Ja, dat is wel zo.'De jongen zit even zwijgend voor zich uit te kijken, maar geeft dan antwoord op een toon die de voorzitter nog niet eerder van hem heeft gehoord.'Ik wil graag een goede voetballer zijn, maar dat ben ik niet en daarom probeer ik volgens mijn om op deze manier op te vallen.''Ja, ik denk tenminste dat het zo is.''Liever niet, want voetbal is mijn enige hobby.'Ton begint te lachen, want het voorstel van de voorzitter is best een hele opluchting voor hem.'Ik wil het hartstikke graag proberen, want eerlijk gezegd ben ik dat zelf voetballen ook wel een beetje zat. Vooral elke keer die ruzies en opstootjes, want eigenlijk houd ik daar helemaal niet van. Ik heb me ook al heel vaak voorgenomen om het niet meer te doen, maar in het veld lukt het me gewoon niet om rustig te blijven. Plus dat ik ook geen echte sportman ben en een verschrikkelijke hekel aan trainen heb. Daarom denk ik dat het beter is om de knoop maar door te hakken en per direct te stoppen met voetballen. Wel wil ik dus heel graag wat bij een jeugdteam gaan doen.''Dat hoop ik ook niet. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik niet meer hoef te voetballen. Bedankt dus voor het aanbod en ook dat je met me gesproken hebt.'De jongen blijkt wel héél blij met zijn genomen besluit te zijn.'Bij welk jeugdteam kom ik nu?'' 'Wanneer doe je dat?''Ja, eigenlijk wel.''Mooi.'Leen is enorm blij dat hij er een hulpje bij krijgt en daarom wordt Ton per direct zijn assistent. Dit is voor de jongen het begin van een schitterende periode. Hij voelt zich namelijk als een vis in het water bij zijn jeugdteam en al gauw merkt iedereen binnen de vereniging dat hij een totaal andere jongen is geworden. Van de agressie die hem als actief voetballer zo typeerde is namelijk niets meer over en hoewel hij er zelf altijd met de pet naar heeft gegooid, doet hij er nu alles aan om de kinderen zo veel en goed mogelijk te laten trainen.Als zijn spelers wat ouder worden en op een gegeven moment beginnen te puberen, staat hij zich echter nog wel eens in stilte langs de lijn te schamen. Niet voor zijn jongens, want die weten dat hun leider geen rare dingen accepteert en gedragen zich daarom voorbeeldig. Wel voor zichzelf, want hij denkt er nog vaak aan terug wat hij allemaal als actief voetballer op het veld heeft uitgevreten. Hij wordt echter steeds blijer dat hij destijds gestopt is met voetballen en beseft nu, dat hij dat beter nog veel eerder had kunnen doenGepersonaliseerde kinderboekenKijk op www.henk-doppenberg.nl voor alle informatie.