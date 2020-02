Ouders die het team kapotmaken

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaanCarlo, die voorzitter van de jeugdcommissie is, kijkt de leider met een wat wanhopige glimlach aan. 'Wat maken die mensen het elkaar toch moeilijk.' 'Ja, maar die lui doen het hele seizoen eigenlijk al niet anders. Er zijn drie ouders die alles voor het team over hebben, maar de rest loopt voortdurend te zeuren. Ik kan me ook echt niet heugen, dat ik ooit eerder met zulke nare mensen te maken heb gehad. Als er niets verandert, moet je er dan ook maar niet op rekenen dat Ron en ik doorgaan als leider en trainer.' 'Dat kan ik me voorstellen en daarom ben ik eigenlijk wel een beetje klaar met die ouders. We hebben dit seizoen al weet ik hoe vaak met één van hen gesproken en dit wordt de derde keer dat we met de hele groep gaan praten. Op zich niet erg, maar deze gesprekken zijn zinloos. Het gezeur blijft namelijk maar doorgaan.'Martijn knikt een keer.Carlo hoeft er niet lang over na te denken wat ze nu het beste kunnen doen. 'Kun je die mensen op zo kort mogelijk termijn bij elkaar roepen?'' 'Nee, dat doe ik wel. Heb je trouwens de telefoonnummers van de mensen die in eerste instantie met jullie mee naar de Arena zouden?''Die ga ik bellen, om er bij ze op aan te dringen dat ze toch wel met jullie mee moeten gaan. Ik vind namelijk dat zij dit uitstapje meer dan dik verdiend hebben.''Afgesproken.'Twee dagen later belt Martijn de voorzitter terug. 'Met Carlo. Heb je het voor elkaar?''Vertel.''En daar hebben jullie geen zin in.''Heb je het daar nog met die ouders over gehad?''Mooi. Dan zal ik ze wel even laten weten hoe ik namens de vereniging over de situatie en vooral over hen denk. Ik heb trouwens die drie ouders gesproken en zij gaan gewoon met jullie mee.'Martijn denkt klaar te zijn maar Carlo is nog niet uitgesproken. 'Hou er rekening mee dat het gesprek met die ouders best eens wat onvriendelijk kan verlopen.''Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar reken er wel een beetje op. Er zitten namelijk een aantal gigantische wijsneuzen bij en eerlijk gezegd krijg ik steeds meer genoeg van ze. Jullie zijn zo onderhand meer met de vaders en moeders bezig dan met de spelers en dat is toch van de zotte. Ik krijg trouwens ook nog eens het gevoel, dat ze zich met steeds meer dingen proberen te bemoeien.''Daar komt dan vanaf komende maandag verandering in.'Ik beloof het je.'' 'We zien het volgende week wel.'Als Carlo een week later met de ouders in de bestuurskamer zit, valt hij direct maar met de deur in huis. 'Goedenavond, dames en heren. Fijn dat jullie er allemaal zijn en natuurlijk van harte welkom. Ik zal direct maar ter zake komen. Martijn kwam verleden week bij me met de opmerking dat er wat ouders ontevreden en een aantal zelfs boos waren. Hij heeft me alles verteld en omdat het niet de eerste keer was dat er problemen waren, heb ik hem voorgesteld om jullie bij elkaar te roepen. Eerst leek me dat nog wat overdreven, maar toen hij me later vertelde dat hij tijdens het bellen vragen en klachten van jullie had gekregen over wie het vaakste reserve had gestaan, begreep ik dat het echt wel nodig was om de puntjes her en der even op de i te zetten. Ik zal straks mijn mening over de gang van zaken geven, maar het lijkt me goed om eerst maar eens te horen wat jullie ervan vinden. Wie mag ik dus het woord geven?'Een man in een keurig net pak steekt zijn vinger op.Carlo heeft de man rustig aangehoord, maar dit kostte hem wel behoorlijk wat moeite. 'Dat is een heel verhaal en ik word eerlijk gezegd niet blij van uw woorden. Ron en Martijn staan namelijk volledig in hun recht. De drie bewuste ouders rijden elke uitwedstrijd voor hen omdat jullie dat niet willen of er geen tijd voor hebben en daarom is het de normaalste zaak van de wereld dat ze iets voor hen terugdoen. Zeker ook omdat de drie nooit een cent voor hun benzine hebben gevraagd en dat geld dus allemaal in de pot van het team zit. Zij betalen dus in principe het uitje van jullie kinderen en niet andersom zoals net wordt gezegd. Daarom is het trouwens extra triest, dat jullie hen het tripje naar de Arena niet gunnen. Dat is echter jullie probleem, want er verandert namelijk niets meer aan de zaak. De sponsor wordt dus niet gevraagd of hij tien kaartjes voor jullie wil betalen en de club doet het zeker niet. Ik vind het al top dat hij de andere kaartjes voor de helft heeft betaald en ik zou het Martijn zelfs verbieden als hij die man om nog meer geld zou gaan vragen.'De voorzitter neemt even een slokje koffie voor hij verder praat. 'Dan het wisselbeleid. De vereniging kent wat dit betreft geen officiële regels waar de leiders en trainers zich aan moeten houden, dus kunnen ze zelf invullen hoe ze het doen. Ik geef de teamleiding echter groot gelijk dat ze niet doorwisselen, want als je elk kwartier drie spelers wisselt, weet op een gegeven moment niemand meer op welke positie hij moet spelen en dat is natuurlijk slecht voor het team. Dan die reservebeurten. Er is een regel dat elke speler die niet twee keer per week traint een halve wedstrijd niet speelt en daar is niets mis mee. Zeker niet, omdat de teamleiding ook een minder goede reden om af te zeggen gewoon accepteert. Wie niet afbelt, staat er echter naast en daar geef ik Martijn en Ron groot gelijk in.'Carlo begint zich steeds meer op te winden. 'U kletst meneer. Die kinderen houden zich aan de regels en dat doet de rest niet altijd. Wees dus niet zo kinderachtig om de leiding onterecht te beschuldigen van vriendjespolitiek, maar accepteer dat ze uw kinderen zeer terecht straffen.''Omdat zij gelijk hebben en jullie niet. Dat hebben jullie het hele seizoen trouwens nog niet gehad, want het enige wat jullie hebben gedaan, is zeuren en onrust veroorzaken. Als het ene probleem opgelost is, staat jullie een paar dagen later namelijk weer met de volgende ellende op de stoep en negenennegentig van de honderd keer is het grote onzin.' Er zijn nu ook andere ouders diezich ermee beginnen te bemoeien.' 'Echt niet. Denk nog maar eens even aan al die dingen waar jullie al over hebben lopen zeuren. Eerst waren jullie te hoog ingedeeld, toen te laag, vervolgens trainden jullie te vroeg, daarna had de trainer een verkeerde opstelling, onze scheidsrechters waren niet goed, het trainingsveld deugde niet, de ballen waren slecht, het zaalvoetbal en het sinterklaasfeest waren niet leuk. Kortom, er is altijd wat met jullie.'Opeens is er een vader die opvliegt en woest begint te schreeuwen.Carlo is spierwit geworden en staat op. 'Best. Vertrek maar. Allemaal.''Wie hier tevreden is, mag blijven. De rest kan gaan.'' 'Ik denk het niet en zal mijn woorden nog een keer herhalen. Wie hier niet tevreden is, kan nu gaan. Van de mensen die blijven, verwacht ik echter dat ze stoppen met zeuren.' Er staan zeven ouders op om weg te gaan, waarvan er drie een half uurtje later bellen om hun verontschuldigingen aan te bieden. Weer een half uurtje later komt de secretaris echter met het bericht dat de andere vier ouders het lidmaatschap van hun kinderen hebben opgezegd. Dit is eerst wel een behoorlijk probleem voor de vereniging, maar met wat schuiven en veel goede wil is alles snel opgelost en het grote voordeel is, dat er niemand meer zeurt.