Mijn weekendmoment: Een viertal uit Ten Post, Elvis, Mijo, Marinus, Fred en Willem Nauta

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Waar het normaal twee duels zijn waar ik in een voetbalseizoen langs de lijn sta bleef dat dit weekend beperkt tot een. Dit omdat de regen er voor zorgde dat er zondag in Kloosterburen niet gespeeld kon worden. Zo werd het dus alleen Zoutkamp waar de plaatselijke trots het op moest nemen tegen TEO uit Ten Post. Dat zorgde al snel dat het gezellig werd in de bestuurskamer van Zeester, waar Fred Bos weer een prima gastheer was, omdat er een leuke delegatie uit Ten Post naar Zoutkamp was gekomen. Iets waar in Zoutkamp wat vreemd tegen aan werd gekeken omdat de delegatie uit vier personen bestond. Ik vond dat echter niet vreemd omdat ik de mannen voor de winter ook al in Warffum had ontmoet. Ik moet zeggen, voor de gezelligheid kun je de Ten Posters er prima bij hebben want het nodige aan voetbalhumor is de mannen niet vreemd. Maar ik snap ook dat er in Zoutkamp wat vreemd werd gekeken tegen het aantal van vier man uit Ten Post. Want steeds vaker komt het voor dat het aantal stafleden dat zich in een bestuurskamer komt melden niet boven nul uitkomt. Dankzij het alles digitaal in kunnen voeren is het namelijk niet meer noodzakelijk om een bestuurskamer met een bezoek vereren. Dat is niet alleen jammer maar persoonlijk vind ik het ook jammer naar de ontvangende vereniging toe. Voor aanvang je gezicht als tegenstander, en ook schrijvende pers, je gezicht even laten zien is dat het minste wat je kunt doen. Maar de mannen uit Ten Post weten in ieders geval wel hoe het hoort en zo werd het dankzij Fred en een viertal stafleden van TEO heel gezellig in de bestuurskamer van Zeester.Al snel na het eerste fluitsignaal van een wel heel erg matige scheidsrechter Vogelzang hoorde ik opeens mijn naam. Nu is dat niet vreemd op een complex waar ik acht seizoenen als jeugd/damestrainer actief ben geweest en ook de laatste jaren als verslaggever regelmatig kom. Bij het voorzichtig omkijken, om zo een aanval van draaiduizeligheid geen kans te geven om toe te slaan, zag ik ondanks zijn baard een bekend gezicht. Ik herkende Elvis Hedžić en even later ook Mijo Maros die bij hun oud-trainer, Marinus Siekman, op bezoek kwamen. Iets wat beide mannen ieder seizoen een keer doen vertelde Elvis. Door de beide voetballers, en de trainer van Zeester, ging de wedstrijd snel voorbij want de diverse anekdotes waren mooi om te horen en waren een prima alternatief voor een wedstrijd die voor het overgrote gedeelte van de negentig minuten niet om aan te gluren was. Maar dat is het voordeel van bij een amateurwedstrijd langs de lijn staan, daar gebeurt altijd wel iets wat het langs de lijn staan tot een, en ondanks je niet fit bent, fijne gebeurtenis maakt. Zo werd het, ondanks wat fysiek ongemak, toch nog een mooie middag in Zoutkamp en waar ik de mannen uit Ten Post, Elvis, Mijo, Marinus, Fred en ook Willem Nauta heel erg voor wil bedanken.