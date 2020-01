In een voetbalstadion loop je niet met vuurwerk te ‘kloten’.

Gisteren stelde ik na aanleiding van het afsteken van vuurwerk en rookbommen voor het duel FC Groningen-Ajax op de sociale media de ‘rare’ vraag hoe die troep het stadion in was gekomen. Daar kwamen wat reacties op waaronder een met als tekst:De reactie zoals hierboven moet kunnen in een land, en wat Nederland beweert te zijn, waar iedereen mag zeggen wat hij of zij denkt. Maar helaas wordt dat steeds meer anders in een land waarin iedereen zich prettig moet voelen. Om heel eerlijk te zijn heb ik heel veel respect voor suppoosten/stewards die als vrijwilliger bij een wedstrijd in het betaald voetbal de toeschouwers moeten fouilleren om te kijken of ze materiaal bij zich dragen wat niets met het bekijken van een voetbalwedstrijd te maken heeft. Ik moet zeggen dat ik nog nooit een eredivisiewedstijd in de Euroborg heb bijgewoond en ik dat ook niet van plan ben. Sterker nog, een bezoek aan welk stadion dan ook komt op mijn ‘to-do’ lijstje niet meer voor. Over dat laatste standpunt, wat ik op de sociale media ventileerde kwam gisteravond een reactie op. Een reactie van, jij staat liever bij Kloosterburen 4-Eenrum 5 langs de lijn. Helaas gaat dat qua aantal leden niet meer maar voor mij mag het ook een duel van de hoofdmacht van Kloosterburen, Eenrum of iedere andere vereniging op het hogeland of eentje uit het Westerkwartier zijn. Want kijkende naar de samenvattingen leeft bij mij steeds meer het beeld dat een bezoek aan een wedstrijd in het betaald voetbal voor mij geen toegevoegde waarde heeft. Het laatste duel wat ik in de eredivisie bezocht was in 2016 toen ik, door Martine haar fan zijn van AZ, op uitnodiging was bij Heerenveen-AZ. Het was door de gastheer een prima middag in het Abe Lenstra, waar AZ toen kansloos verloor, maar heel eerlijk, ik had liever bij toen nog Bedum, Hunsingo, Warffum Kloosterburen of Eenrum langs de lijn gestaan. Want mijn interesse om een duel in het betaald voetbal te bezoeken is tot nul gereduceerd door iets wat, zo zag ik in een reactie, als normaal wordt gezien. Ik heb niets met het bezoeken van voetbalwedstrijden waar er nog teveel zijn die het ‘kloten’ met vuurwerk en rookbommen als een onderdeel van het bezoek aan een voetbalwedstrijd zien. Iets waar ik mij niets bij wil en kan voorstellen en vandaar mijn voorkeur voor wedstrijden in het amateurvoetbal die gerust in de lagere regionen mogen zijn. Heerlijk met een aantal bekenden langs de lijn kijken naar een wedstrijd waar je niets verwacht, het zijn immers goed willende amateurs, zodat het je nooit tegen kan vallen. Iets wat mij bij het kijken naar een samenvatting vaak gebeurt, dat het tegenvalt. Maar ieder zijn ding zo denk ik maar want in ons land moet iedereen kunnen doen wat hij of zij leuk vind. Maar niemand maakt mij wijs dat het in een voetbalstadion met vuurwerk lopen kloten leuk is.