Mijn weekendmoment: ‘Chinees’ en een’ verkiezing’ met nul waarde

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Nu de amateurvoetballers aan de tweede seizoenshelft zijn begonnen kom ook ik weer langs de lijn te staan en komen er weer de nodige ‘weekendmomenten’ voorbij zoals zaterdag en zondag in Warffum en Eenrum gebeurde. Wanneer ik ergens langs de lijn sta wil het weleens gebeuren dat er iemand over mijn schouder meekijkt om te kijken wat ik aan het papier toevertrouw. Met regelmaat volgt dan de opmerking, dan is niet veel of, kun je dat zelf ontcijferen wat daar staat. Een dergelijk moment was er zaterdag ook bij het duel Warffum-Zeester toen twee oud-teamgenoten uit mijn periode bij Zeester stiekem meekeken wat ik in mijn boekje schreef. Alle drie konden we er om lachen want voor iemand die mijn handschrift niet kent leek het, zo waren de woorden van een van mijn teamgenoten, wel ‘Chinees’. Ik weet dat ik naast wat steekwoorden niet veel opschrijf want een steekwoord zorgt na twaalf seizoenen wel voor een beeld van de situatie in je hoofd hebben. Maar, en dat is juist mooi, iedere verslaggever zal het op zijn eigen manier doen want iemand zijn stijl van schrijven na-apen moet je niet willen. Maar hilarisch was het wel in Warffum waar de wedstrijd een groot aantal doelpunten liet zien. Een groot aantal doelpunten wat zorgde dat het schrijven van een verslag van het duel Warffum-Zeester geen heel groot probleem zou worden en wat ik mijn twee oud-teamgenoten ook vertelde. Dat zorgde uiteraard voor het nodige gelach langs de lijn bij een wedstrijd waar de neutrale toeschouwer, en uiteindelijk ook de supporters van Zeester, de grote winnaar waren.Ging het zaterdagmiddag over een handschrift wat voor velen lastig te ontcijferen viel, in Eenrum kwam er een dag later een wat meer serieus onderwerp aan de orde al moet dat serieus niet echt serieus genomen worden. Opeens ging het langs de lijn over een aanstaande ‘verkiezing’ wat een website uit de buurt van Delfzijl organiseert. Een ‘verkiezing’ die iemand langs de lijn aan de reporter van Hogeland Nieuws de vraag deed stellen of men daar ook nog aandacht aan dit gala ging besteden. Het antwoord was wel duidelijk en ik moet zeggen, als geen partij zijnde, ik begreep dat antwoord wel. Een verkiezing waarbij een voetballer genomineerd wordt voor de titel ‘sportman van het jaar’ kun je, zo was de mening langs de lijn, toch niet serieus nemen. Direct gingen er namen rond van mannen die deze titel meer zouden verdienen maar wetende dat de voetballer uitkomt voor een club met ruim duizend leden is het niet echt spannend wie deze verkiezing gaat winnen. Was er in Warffum het nodige aan hilariteit, door deze ’ verkiezing’ met nul waarde was dat er zondagmiddag in Eenrum ook en waar het duel Eenrum-VVK voldoende reden bood om het over ‘verkiezingen zonder waarde te hebben.