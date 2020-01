Vijf jaar SV Bedum Oldstars en nog steeds heerlijk’ eigenwijs’

Op 5 februari 2015 kwam er binnen de SV Bedum met de start van Walking Football een nieuwe tak aan de voetbalboom. Een nieuwe tak die er voor zorgt dat er iedereen week zeker veertig mannen en vrouwen veel plezier aan het voetballen beleven.In februari 2014 werd er binnen FC Groningen een begin gemaakt om het Walking Football te introduceren. Een tak aan de voetbalboom en die kwam overwaaien uit Engeland met als regels dat er alleen gewandeld mag worden en dus niet gerend. Dit is om blessures te voorkomen en iedereen de mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen. Er wordt 6 tegen 6 gespeeld, zonder keepers. Tevens mogen er geen slidings gemaakt worden en is lichamelijk contact verboden. Op deze manier wordt er veel van het positiespel gevraagd en is het de perfecte variant voor mensen, die lang niet meer gevoetbald hebben of pas op late leeftijd willen beginnen met voetbal. Als iemand die veel op de velden komt, en het 'fenomeen' daardoor in 2016 in Uithuizen met eigen ogen zag, wist ik, Walking Football gaat voor mij niets worden. Het niet mogen rennen maar moeten wandelen in een stijl waarbij je je ernstig af moet vragen of je wel ‘normaal’ was mijn ding namelijk niet. Zo verdween het Walking Football achter de horizon en wist ik zeker, het zelf een balletje trappen zal als opa met een van zijn kleinkinderen moeten gebeuren maar die er op dat moment overigens nog niet waren. Zo verdween het Walking Football bij mij van de radar en werd het sporten tot met regelmaat een duurloop waar op een gegeven moment ook een einde aan kwam. Niet goed maar het gebeurde wel. In de zomer van 2017 kwam ik toch weer in contact met het Walking Football. Dat was op de vrijwilligersavond van de Omloop van Bedum waar Bram Bakker vertelde dat men binnen de Oldstars van SV Bedum de regels wat had aangepast. Het rennen met bal was nog steeds verboden maar het rennen zonder bal zorgde voor een extra dimensie die het toch wat leuker maakte. Nieuwsgierig geworden door het enthousiasme reed ik de volgende dag weer naar Bedum om te kijken of het Walking Football ‘Bedum-stijl’ bij mij zou passen. Ik moet zeggen, na een paar minuten had ik al gezien dat het door de regels zoals in Bedum gehanteerd nog aardig op voetballen leek al moet dat wel in het juiste perspectief worden gezet. Natuurlijk was de snelheid weg en waren de mannen qua wendbaarheid niet meer de voetballer van veertig jaar geleden. Maar het mooie was, dat werd ook door niemand gevraagd. Door het wijzigen van spelregels zijn de SV Bedum Oldstars echter wel een beetje de ‘paria’s van het Walking Football in Groningen, en misschien ook wel daarbuiten, geworden. En laat dat nu precies dat zijn waar ik niets van begrijp en ook niet wil begrijpen. In het voorjaar van 2019 was ik namelijk als toeschouwer op het HANN-toernooi. Als voetballer die toen bijna twee jaar actief was in Bedum heb ik mij toen verbaasd. Want binnen alle teams renden er spelers alsof ze achterna werden gezeten door ‘Ridouan Taghi’. Maar bijna niemand die er wat van zei zodat er een paar dagen later over een geslaagd toernooi gesproken werd. In Bedum bleef men ondertussen voetballen met de wat aangepaste regels en wat steeds meer verenigingen deden. Steeds vaker hoor of lees ik dat een club Walking Footballers de regels heeft aangepast. Dat doen ze omdat ze plezier aan een nog steeds uitvoerbare hobby wilden beleven maar weigeren om in het keurslijf van de KNVB, in samenwerking met Het Nationaal Ouderenfonds, Vriendenloterij en de Eredivisie, te lopen. Die willen ook niet in de pas van de FC Groningen Oldstars, worden ingezet als ambassadeurs om ook amateurclubs te motiveren zelf een Oldstars-team te starten, lopen omdat binnen deze organisatie er een vloek lijkt te rusten op waar het gaat om de regels wat aan te passen, cq te verbeteren. Dat is jammer en zou eigenlijk wel moeten om ook de zestigplusser die net klaar werken is weer op het veld te krijgen. Nog steeds richten de ‘deskundigen’ zich op de tachtigers die men achter de geraniums weg wil trekken maar vergeet men de zestigplusser die juist in actie moet komen om zijn niet meer werkend leven een invulling te geven. Op het Hann-toernooi 2019 heb ik een paar keer gehoord, ik kom snel een keer in Bedum kijken. Sinds het toernooi heb ik echter nog geen training gemist maar van de ‘ik kom snel-mensjes’ heb ik nog niemand gezien. En wat de ambassadeurs betreft, op het hogeland tussen Delfzijl en Zoutkamp heeft dat niet voor het gewenste resultaat gezorgd. Want buiten de al bestaande SV Bedum en Noordpool Walking Football Teams en een beetje in Winsum /Sauwerd wordt er daar even veel gevoetbald dan er haaien in de wateren rond Ezinge zwemmen. En daarom SV Bedum blijf ook de komende jaren maar heerlijk ‘eigenwijs’ en waar iedere week het nodige plezier aan beleven